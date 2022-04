W rosyjskim Biełgorodzie, trwa gaszenie kolejnych zbiorników z paliwem, ale ogień wciąż może objąć kolejne zbiorniki - takie są efekty działań dwóch śmigłowców, które nad ranem zaatakowały cel kilkadziesiąt kilometrów od granicy ukraińskiej. „Rajd na położone kilkadziesiąt kilometrów od granicy magazyny paliw mógł być dla ukraińskich pilotów misją samobójczą” – mówi w rozmowie z RMF FM gen. Jarosław Stróżyk.

Pożar magazynu w Biełgorodzie / EMERCOM OF RUSSIA PRESS SERVICE HANDOUT MANDATORY CREDIT / PAP/EPA

Lokalne władze twierdzą, że atak przeprowadziło lotnictwo Ukrainy, która jednak tego nie potwierdza.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gen. Stróżyk: Rajd na Biełgorod mógł być misją samobójczą

Jak zwraca uwagę generał, gdyby rosyjska obrona zadziałała, misja pilotów śmigłowców mogła być samobójcza. Stróżyk zwraca jednak uwagę że spryt polegał też na wyborze maszyn - śmigłowców Mi-24 używają obie strony wojny, a rosyjscy żołnierze nawet po ataku mogli uznać maszyny wrogie za swoje. Śmigłowce Mi-24 wciąż są używane po obydwu stronach i to też powoduje pewną niepewność. Ci żołnierze nie wiedzą tak naprawdę czyje śmigłowce lecą. Rosjanie mają nawet założenie zapewne, że to są ich własne śmigłowce. Więc tutaj może to być zbieg różnych okoliczności, który pozwolił też bezpiecznie wrócić, bo uważam że Ukraińcy zakładali, że to może też być misja samobójcza - mówi.

Były wiceszef wywiadu NATO podkreślił też, że powodzenie ataku dowodzi, że Rosja wcale nie jest chroniona tak dobrze, jak sądzi. Nie ma w pełni skutecznej obrony powietrznej. O tym się przekonał również Związek Radziecki w 1987 roku po przylocie Mathiasa Rusta awionetką do Moskwy, więc zwłaszcza na niskich wysokościach, a tak widzieliśmy że leciały te śmigłowce, każda obrona powietrzna ma swoje duże luki.