Trzynasty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Trwa ewakuacja ludności cywilnej z Kijowa, Mariupola, Charkowa i Sum. Zastępca burmistrza Iziuma poinformował, że Rosjanie zniszczyli szpital w mieście. ONZ potwierdziła śmierć co najmniej 474 cywilów, podkreśliła jednak, że realna liczba może być znacznie wyższa. Rannych zostało ponad 800 cywilów. Wśród zabitych i rannych są dzieci.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze. W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prosto z Ukrainy.

Ewakuacja ukraińskich miast. Wiele ofiar nocnych ostrzałów [RELACJA 08.03.2022 r. część 1.]

Rosyjski atak na korytarz humanitarny. Mocne słowa Zełenskiego [RELACJA 08.03.2022 r., CZĘŚĆ 2.]

Litera "Z" na budynkach, autach i koszulkach Rosjan. Symbol poparcia wojny na Ukrainie. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Rosjanie zabijają, gwałcą i kradną. Dramatyczna sytuacja w rejonie buczańskim. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Izium całkowicie zniszczony. Pilnie potrzebna pomoc humanitarna. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Rosja najbardziej obłożonym sankcjami krajem na świecie. Wyprzedziła m.in. Koreę Północną. CZYTAJ WIĘCEJ>>

Biden ogłosił zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu do USA. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, z którego wynika, że Polska jest gotowa przekazać do dyspozycji rządu USA myśliwce MIG-29 CZYTAJ WIĘCEJ>>>

20:46

Rosyjski czołg przejęty przez ukraińskie siły.

20:42

Netflix oficjalnie zawiesza swoją działalność w Rosji.

20:39

Ukraiński okręt patrolowy Słowiańsk został zatopiony przez siły rosyjskie - poinformowała marynarka wojenna Ukrainy. Jak podkreślono w komunikacie, Słowiańsk został zaatakowany z powietrza i uległ poważnemu uszkodzeniu, a załoga odważnie broniła jednostki do końca. Nie wszystkich członków załogi udało się uratować.

20:36

"Podtrzymuje stały dialog z prezydentem Emmanuelem Macronem. Omówiliśmy realizację porozumień dotyczących korytarzy humanitarnych do ewakuacji ludności i dostarczania niezbędnych artykułów" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

20:32

Ok. 5 proc. rosyjskich pojazdów wojskowych i broni użytych w inwazji na Ukrainę zostało zniszczonych lub unieszkodliwionych - przekazał we wtorek urzędnik ministerstwa obrony USA. Dodał też, że Rosja wciąż ma do dyspozycji 11 okrętów desantowych, którymi może przeprowadzić atak z Morza Czarnego.

20:29

20:25

Rosyjskie siły wielokrotnie próbowały zająć miasto Mikołajów na południu Ukrainy. Wszystkie ataki zostały odparte przez wojska ukraińskie - poinformował we wtorek doradca ukraińskiego prezydenta Ołeksij Arestowycz.

"Potrzebowaliby 10 razy więcej sił, by zdobyć Mikołajów" - powiedział Arestowycz w telewizyjnym wystąpieniu.

20:22

Stany Zjednoczone poinformowały we wtorek o nowej kolumnie rosyjskich wojsk, zbliżającej się do Kijowa z północnego wschodu. Według Pentagonu główna kolumna sił Rosji, nadciągających do stolicy z północy, stoi od kilku dni w bezruchu.

"Oceniamy, że siły te znajdują się około 60 km od miasta" - powiedział dziennikarzom wysoki rangą urzędnik ministerstwa obrony USA, ale nie sprecyzował, ile pojazdów liczy nowa rosyjska kolumna.

20:14

Norwegia wspiera walkę dzielnych Ukraińców. Jesteśmy gotowi do pomocy uchodźcom wojennym - powiedział we wtorek premier Norwegii Jonas Gahr Store po spotkaniu w Oslo z premierem Mateuszem Morawieckim. Zapowiedział także wsparcie Ukrainy w odbudowie.

20:12

Rosyjski ostrzał w pobliżu Żytomierza całkowicie zniszczył akademik - poinformował burmistrz Żytomierza Siergiej Suchomlin.

20:03

20:00

Putin zakazał eksportu produktów i surowców poza Federację Rosyjską.

19:57

19:54

"McDonald's Corp. ogłosił we wtorek, że tymczasowo zamknie swoje restauracje w Rosji, stając się ostatnią zachodnią firmą, która wstrzymała wszystkie operacje w tym kraju po jego inwazji na Ukrainę" - przekazał Reuters.

"Sieć fast-foodów zapowiedziała, że nadal będzie wypłacać pensje swoim 62 tys. pracowników w Rosji" - poinformowała agencja.

19:51

Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Rammstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki.

19:46

"Pięć porażek poniósł Władimir Putin atakując Ukrainę"- tak na Twitterze napisał generał Jarosław Stróżyk, były zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO i były attache wojskowy w Stanach Zjednoczonych. O tej analizie Krzysztof Urbaniak rozmawiał z generałem w radiu RMF24.

19:41

19:36

Komisja Europejska zaproponuje krajom UE uniezależnienie się od rosyjskich dostaw gazu jeszcze w tym roku. A w ciągu kilku lat możliwa ma być całkowita rezygnacja z importu rosyjskiego gazu.

Komisja proponuje dywersyfikację dostaw, a więc sprowadzanie gazu z Azerbejdżanu, większe wykorzystywanie LNG np. z Kataru. Proponuje przyspieszenie przechodzenia na odnawialne źródła energii - poprzez np. błyskawiczne wydawanie pozwoleń na farmy wiatrowe. Cele klimatyczne pozostałby takie same, ale każdy kraj mógłby w bardziej elastyczny sposób do nich dochodzić. KE postuluje zwiększenie zapasów gazu i ropy w magazynach na przyszła zimę. Wszystkie te działania, jak wyliczyli eksperci KE, mogłyby zmniejszyć import gazu z Rosji jeszcze w tym roku o 80 proc.

19:31

Szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował we wtorek, że z atakowanego przez Rosjan Charkowa na wschodzie Ukrainy ewakuowano do tej pory pociągami ponad 600 tys. osób.

19:25

Rosyjscy jeńcy wojenni, wzięci do niewoli podczas inwazji Rosji na Ukrainę, będą traktowani zgodnie z normami międzynarodowego prawa humanitarnego. Później będą pracować na rzecz odbudowy ukraińskiej gospodarki - powiedział we wtorek wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Jewhen Jenin.

To nas odróżnia od rosyjskiego agresora, który strzela do cywilów, przeprowadza ataki rakietowe i bombowe na domy. I nie mówię o traktowaniu naszych żołnierzy - powiedział Jenin i dodał, że Ukraina wykorzysta wszystkie możliwości, jakie mogą zostać zastosowane wobec jeńców zgodnie z Konwencją Genewską.

19:22

W ciągu ostatniej doby w Charkowie zginęło 27 cywilów - napisał we wtorek na Facebooku Serhij Bolwinow, szef departamentu śledczego komendy obwodowej policji w Charkowie. Dodał, że w regionie od początku konfliktu zginęło 170 cywilów, w tym 5 dzieci.

"Nigdy wam tego nie wybaczymy" - dodał.

19:18

Fragmenty rosyjskiej rakiety Kalibr, zestrzelonej przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, trafiły w magazyny celne pod Kijowem, wywołując pożar. Rakieta została zestrzelona nad Kalinówką na północny wschód od Kijowa.

19:07

Były minister obrony Gruzji Irakli Okruaszwili przyłączył się do zagranicznych ochotników, walczących na Ukrainie z Rosją - podało ukraińskie ministerstwo obrony. Okruaszwili był szefem resortu obrony Gruzji w latach 2004-2006.

19:04

Rosja twierdzi, że od 24 lutego zniszczyła około 900 ukraińskich pojazdów opancerzonych.

18:58

Unia Europejska przeznaczy około miliarda euro na uchodźców z Ukrainy - ustaliła korespondenta RMF FM w Brukseli.

18:51

"Ukraińcy nadal przyjeżdżają z zagranicy, by bronić Ojczyzny. W sumie 167 tysięcy naszych rodaków wróciło na Ukrainę w ciągu 12 dni wojny przez zachodnią granicę, z czego ok. 80 proc. to mężczyźni" - czytamy we wpisie.

18:47

Do Polski przybyło 1,25 mln uchodźców z Ukrainy. Tylko we wtorek, do godz. 15 granicę ukraińsko-polską przekroczyło 78,5 tysiąca osób - podała Straż Graniczna. Wtorek to trzynasty dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę.



18:38

Rosyjskie siły odizolowały ukraińskie miasto Mariupol nad Morzem Azowskim, ale jeszcze do niego nie wkroczyły - przekazał we wtorek anonimowo urzędnik ministerstwa obrony USA, na którego powołuje się agencja Reutera.

18:36

Przez kilka ostatnich dni ukraińskie kobiety żartowały, że najlepszym prezentem z okazji obchodzonego we wtorek Dnia Kobiet będą zestrzelone samoloty wroga. Ukraińscy mężczyźni starają się spełnić te życzenia, oprócz tego, mimo wojny, wręczają również kobietom kwiaty.

18:33

18:27

Prezydent Rosji Władimir Putin poważnie nie docenił Ukrainy i NATO - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej w bazie wojskowej Adazi pod Rygą.

18:24

Wielka Brytania odejdzie od rosyjskiego gazu do końca 2022 roku.

18:16

Trwa ewakuacja cywilów z Irpienia (północny zachód od Kijowa). Jak dotąd uratowano już prawie 3 tys. osób - poinformowały we wtorek ukraińskie służby ratunkowe na Telegramie.

Ewakuowani są przewożeni do Kijowa.

18:11

Prezydent Zełenski w brytyjskiej Izbie Gmin: Wszyscy walczymy za nasz kraj.

18:06

Pokojowe protesty przeciw rosyjskiej agresji odbyły się we wtorek w miastach obwodu zaporoskiego i charkowskiego - poinformowały media ukraińskie.

Już drugi dzień protestowali mieszkańcy miasta Tokmak, trzymając transparenty np. w napisem "Tokmak to Ukraina". Transmisję z wydarzenia zamieścił miejscowy deputowany na Facebooku.

18:00

Dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) William Burns powiedział we wtorek, że obecnie nie ma co liczyć na szybkie zakończenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według wywiadu USA na Ukrainie do tej pory zginęło od 2 tys. do 4 tys. rosyjskich żołnierzy.

Myślę, że Putin jest teraz zły i sfrustrowany. Prawdopodobnie podwoi wysiłki i spróbuje zmiażdżyć ukraińskie wojsko, nie zważając na ofiary cywilne - powiedział Burns podczas dorocznego przesłuchania przed komisją ds. wywiadu Izby Reprezentantów.

Dodał, że analitycy jego agencji nie widzą możliwości, aby Putin osiągnął swój cel, jakim było zdobycie Kijowa i ustanowienie tam marionetkowego rządu.

17:54

Minister ds. diaspory Państwa Izrael Nachman Szaj odwiedził we wtorek przejście graniczne w Medyce (woj. podkarpackie), przez które codziennie przechodzi ponad 30 tys. uchodźców z Ukrainy.

Odniósł się również do polsko-izraelskiej współpracy na rzecz ofiar wojny. "Polska pomaga nam w przekazywaniu narodowi ukraińskiemu pomocy humanitarnej, która przyszła i będzie napływać z Izraela. To ważne i budujące serce" - napisał na Twitterze po wizycie w Medyce minister.

17:51

"Obecnie na niektórych kierunkach, na których wcześniej nacierali, (żołnierze rosyjscy) zostali praktycznie zatrzymani. Siły, które nadal posuwają się do przodu, robią to małymi grupami, przeprowadzają wcześniej zwiad i nie stanowią istotnego zagrożenia w tych miejscach, które wymieniają w swoich komunikatach informacyjnych" - oznajmił doradca ukraińskiego prezydenta Ołeksij Arestowycz na briefingu.

Dodał, że trwają działania obronne w Kijowie, Sumach, Czernihowie, Mikołajowie i Zaporożu. Według niego "heroicznie trzymają się" też Charków i Ochtyrka.

17:46

Organizacja Narodów Zjednoczonych miała zakazać swoim pracownikom w rozesłanym w poniedziałek mailu używania takich słów, jak "wojna", czy "inwazja" na określenie rosyjskiego najazdu na Ukrainę - podał we wtorek na swojej stronie internetowej dubliński dziennik "Irish Times". Szef MSZ Ukrainy: nie do wiary.

17:43

17:41

Biden: Inwazja na Ukrainę nie zakończy się zwycięstwem Rosji. Putin nie jest w stanie wziąć całego kraju.

17:37

Biden: Agresja Putina już uderzyła w rodziny i podniosła ceny benzyny. Zrobimy wszystko, by to ograniczyć.

17:33

Biden: Będziemy uczestniczyć w kosztach pomocy uchodźcom, by nie spadały one w całości na sąsiadów Ukrainy.

17:31

17:29

Biden ogłosił zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu do USA.

17:27

17:24

"Terroryści z kraju-agresora unieruchomili 61 szpitali" - powiedział ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko, dodając, że władze nie są w stanie dostarczyć niezbędnych środków medycznych do miejscowości na linii frontu z powodu braku korytarzy humanitarnych.

17:20

Dziś Kanada odnawia swoje operacje na wschodniej flance NATO - powiedział we wtorek na Łotwie premier Kanady Justin Trudeau.

17:11

Mapa postępów rosyjskich wojsk na Ukrainie z 8 marca.

Drugie, trzecie i czwarte zdjęcia pokazują porównania do sytuacji sprzed tygodnia. W tym tygodniu Rosja straciła co najmniej 102 czołgi, 103 gąsienicowe pojazdy opancerzone i 15 samolotów.

17:08

Musimy zrobić wszystko, żeby zapobiec rozlaniu się tego konfliktu poza Ukrainę - powiedział we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej w Rydze.

17:03

Grożenie przez prezydenta Rosji Władimira Putina bronią atomową jest próbą zniechęcenia Zachodu do niesienia pomocy Ukrainie - powiedziała we wtorek Avril Haines, dyrektor Wywiadu Narodowego USA. "Putin nadal uważa, że może Ukrainę pokonać" - dodała.

Haines podkreśliła, że Putin raczej nie da się zastraszyć i może eskalować atak na Ukrainę, pomimo niepowodzeń w działaniach militarnych i trudności gospodarczych, wynikających z międzynarodowych sankcji.

"Nasi analitycy oceniają, że takie niepowodzenia raczej nie zniechęcą Putina, a zamiast tego mogą wywołać dalszą jego agresję" - powiedziała Haines w przemówieniu w Izbie Reprezentantów.

16:58

Trzy tysiące ciężarówek zawierających 20 tys. ton pomocy humanitarnej otrzymała Ukrainę w ciągu ostatnich 6 dni - poinformował we wtorek premier Denys Szmyhal.

Dodał, że pomoc humanitarna zawiera przede wszystkim artykuły spożywcze, odzież, leki i sprzęt medyczny, który jest kierowany w różne regiony kraju.

16:52

Rosyjskie dowództwo wojskowe wydaje rozkazy bombardowania infrastruktury cywilnej i dzielnic mieszkalnych - poinformował we wtorek na swojej stronie internetowej Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (wywiad wojskowy - GUR MO).

"Oprócz tego, wbrew zapewnieniom propagandystów do bombardowań nie jest używana broń precyzyjna, lecz bomby niekierowane OFAB-250-270, FAB-500 i OFZAB-500. Powoduje to znaczne straty wśród ludności cywilnej i zniszczenia infrastruktury cywilnej. Takie bombardowania to kolejna oczywista zbrodnia przeciwko ludzkości armii okupanta" - czytamy w oświadczeniu.

16:44

Drugi konwój ewakuacyjny wyjechał we wtorek po południu z Sum do Połtawy przez korytarz humanitarny, utworzony na mocy tymczasowego porozumienia o zawieszeniu broni z Rosją - poinformował zastępca szefa sztabu prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

Informacje te potwierdził na Facebooku szef Połtawskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Dmytro Łunin.

16:39

Ewakuacja Irpienia widziana z drona.

16:35

Wybuch miny w pobliżu Czernihowa zabił trzy osoby i zranił troje dzieci - poinformowała we wtorek francuska agencja AFP, powołując się na ukraińską rzeczniczkę praw człowieka Ludmyłę Denisową.

"Cywile znajdowali się w samochodzie - dorośli zginęli na miejscu, dzieci zostały przetransportowane do szpitala" - podała Denisowa. Dodała, że miny przeciwpiechotne są zakazane prawem międzynarodowym.

Przypadek ten jest pierwszym od rozpoczęcia 24 lutego przez Rosję wojny, w którym ukraiński urzędnik poinformował o śmierci zadanej tego rodzaju bronią.

16:32

Dla Rosjan zdobycie stolicy Ukrainy pozostaje celem numer - powiedział we wtorek szef miejskiej administracji wojskowej generał Mykoła Żyrnow, cytowany przez portal Ukrinform.

"Dla wroga stolica pozostaje celem numer jeden. Nasza obrona terytorialna nadal umacnia swoje pozycje. Dla obrony ważne są odcinki Dymer-Kijów, Kozielec-Browary, Korostyszów-Kijów, Pyriatyn-Boryspol" - powiedział Żyrnow.

16.29

Angielska Premier League ogłosiła, że przestanie nadawać mecze w Rosji.

16:27

Dziesiątki miliardów euro będą potrzebne na odbudowę systemu energetycznego Ukrainy po zakończeniu wojny - ocenił we wtorek minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.

"Naprawę uszkodzeń po ostrzałach utrudniają intensywne działania bojowe. Są brygady operacyjne, które mogą to robić, ale powinny one mieć fizyczną możliwość dotarcia do pęknięć" - oznajmił minister.

16:24

16:18

Rosjanie zniszczyli centralny szpital w Iziumie, 45-tysięcznym mieście w obwodzie Charkowskim - poinformował we wtorek w serwisie Facebook zastępca burmistrza Wołodymyr Macokin.

"To izba przyjęć naszego centralnego szpitala miejskiego. Prawdopodobnie kolejna tajna baza NATO" - ironizował Macokin we wpisie, do którego jest dołączone nagranie i zdjęcia zniszczonych budynków.

16:12

16:04

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z premierem Izraela Naftali Benetem na temat pośrednictwa tego kraju w rozmowach z Rosją. Poinformował o tym na Twitterze.

"Rozmawiałem z Naftalim Benetem. Podziękowałem Izraelowi za wysiłki pośrednictwa w ustaleniu procesu rozmów" - napisał Zełenski.

16:01

Brazylijski minister spraw zagranicznych Carlos Franca oświadczył we wtorek, że jego kraj chce pomóc zaprowadzić pokój na Ukrainie, ale nie potępił rosyjskiej inwazji, argumentując, że Brazylia nie stanie po żadnej ze stron konfliktu.

"Pozycja Brazylii jest jasna - jesteśmy po stronie światowego pokoju" - powiedział Franca na konferencji prasowej w Lizbonie.

15:57

"Na Wołyniu kontrwywiad SBU zapobiegł sabotażowi i zdemaskował wrogiego agenta z ‘uśpionych zasobów’ FSB, który próbował wstąpić do naszej miejscowej obrony terytorialnej" - napisała służba specjalna na Twitterze.

Rosyjski agent został zatrzymany. Był w posiadaniu różnego rodzaju broni. SBU poinformowało go o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie trzech artykułów kodeksu karnego.