Premier Donald Tusk zabrał głos ws. uzyskania przez Zbigniewa Ziobrę azylu politycznego na Węgrzech. W krótkim, anglojęzycznym wpisie na portalu X, nazwał decyzję byłego ministra sprawiedliwości "logicznym wyborem". Stwierdził też - choć w tej sprawie nie zapadł jeszcze żaden prawomocny wyrok - że Ziobro stał za systemem korupcji politycznej.
"Były minister sprawiedliwości (!), pan Ziobro, który był mózgiem systemu korupcji politycznej, zwrócił się do rządu Viktora Orbana z prośbą o azyl polityczny. To logiczny wybór" - napisał w krótkim wpisie premier Donald Tusk.
Lider Koalicji Obywatelskiej nie odniósł się w żaden merytoryczny sposób do porannego wpisu Zbigniewa Ziobry. Poseł zarzucił mu w nim m.in. wpływanie na decyzje wymiaru sprawiedliwości. Stwierdził też, że jest ofiarą "psychopatycznej zemsty Tuska".