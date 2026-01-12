Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.



Na 15 stycznia zaplanowane jest posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, który ma odnieść się do wniosku prokuratury o zastosowanie trzymiesięcznego aresztu wobec Ziobry.

Kolejny poseł PiS-u uciekł na Węgry

Zbigniew Ziobro jest już drugim politykiem Prawa i Sprawiedliwości, któremu udzielono azylu politycznego na Węgrzech. Wcześniej na taki ruch zdecydował się były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Orban uważa się za jednego z ojców nowej fali populizmu prawicowego. Razem z Trumpem i paroma innymi przywódcami na świecie próbuje dokonać rewolucji konserwatywnej, więc jemu takie gesty są potrzebne - analizował w Radiu RMF24 europarlamentarzysta Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Chce pokazać, że w tej zgniłej Polsce objętej rządami strasznego Tuska, który niszczy wartości konserwatywne, są osoby prześladowane, a on takie osoby będzie chronił - dodał.