To będzie prawdziwe radiowe święto! Już 15 stycznia RMF FM rozpoczyna najdłuższą transmisję na żywo w swojej historii – aż 36 godzin nieprzerwanego live’a z okazji 36. urodzin stacji. Co czeka słuchaczy? Niespodzianki, konkursy, znani goście i, co najważniejsze, wspólna zabawa z ekipą RMF FM. Sprawdź, jak możesz wziąć udział w tej wyjątkowej akcji!

RMF FM świętuje 36. urodziny! 36 godzin LIVE non stop – dołącz do najdłuższej transmisji w historii radia / Grafika RMF FM

RMF FM świętuje 36 lat w eterze

15 stycznia 1990 roku, dokładnie o godzinie 12:00, eter po raz pierwszy wypełniły dźwięki RMF FM. Rozpoczęła je kultowa już piosenka "Africa" zespołu Toto. Od tego momentu radio nieprzerwanie towarzyszy milionom słuchaczy, oferując najlepszą muzykę, najświeższe informacje i niepowtarzalną atmosferę. Przez 36 lat RMF FM stało się nie tylko stacją radiową, ale także ważną częścią codzienności Polaków.

Wielki Urodzinowy LIVE - rekordowa transmisja

Z okazji 36. urodzin RMF FM przygotowało coś naprawdę wyjątkowego. Po raz pierwszy w historii stacji ekipa radiowa podejmie się nadawania live przez 36 godzin bez przerwy! Start już 15 stycznia o godzinie 9:00. Przez cały ten czas dziennikarze, reporterzy, serwisanci i wydawcy będą obecni zarówno w studiu, jak i w terenie, by świętować razem z Wami.

To jednak nie koniec atrakcji. Do wspólnego świętowania dołączą także gwiazdy, influencerzy oraz podcasterzy, którzy chwycą za telefony i poprowadzą transmisje prosto z Waszych domów, miejsc pracy, szkół czy samochodów. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć radio od kuchni oraz... samemu stać się jego częścią!

Słuchacze w centrum wydarzeń

Jak zawsze, najważniejsi są słuchacze. To właśnie Wy możecie dołączyć do ekipy RMF FM i transmitować swoje własne live’y, dzieląc się kawałkiem codzienności, ulubioną muzyką czy nietuzinkową historią. Nieważne, gdzie jesteście - w sklepie, na spacerze, w biurze czy na kanapie - wystarczy się zgłosić i pokazać, jak świętujecie urodziny radia.

Zachęcamy: "Zgłoś się już teraz i rób live’a razem z nami! Czekamy na Twoje zgłoszenie i nie możemy się doczekać, by poznać Twoją historię".

/ Grafika RMF FM

Konkursy, nagrody i goście specjalni

Wielki Urodzinowy LIVE to nie tylko okazja do wspólnej zabawy, ale także szansa na zdobycie fantastycznych nagród. W trakcie transmisji organizowane będą konkursy z wyjątkowymi upominkami. Dodatkowo, w programie pojawią się specjalni goście, którzy zdradzą swoje radiowe sekrety, powspominają najlepsze momenty z anteny i podzielą się swoim spojrzeniem na przyszłość radia.

Dołącz do zabawy - jak wziąć udział?

Marzysz, by zobaczyć, jak wygląda praca w radiu od środka? Chcesz, by Twoja historia została usłyszana przez całą Polskę? Nic prostszego! Wystarczy zgłosić się do udziału w urodzinowym live’ie, nagrać krótkie wideo, opowiedzieć, jak i gdzie świętujesz, i przesłać zgłoszenie do RMF FM .

36 godzin z RMF FM - bądź z nami!

RMF FM zaprasza wszystkich słuchaczy do wspólnego świętowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przed nami 36 godzin pełnych muzyki, emocji, niespodzianek i dobrej zabawy. Nie przegap tej okazji - świętuj razem z nami i zostań częścią radiowej historii!