To będzie prawdziwe radiowe święto! Już 15 stycznia RMF FM rozpoczyna najdłuższą transmisję na żywo w swojej historii – aż 36 godzin nieprzerwanego live’a z okazji 36. urodzin stacji. Co czeka słuchaczy? Niespodzianki, konkursy, znani goście i, co najważniejsze, wspólna zabawa z ekipą RMF FM. Sprawdź, jak możesz wziąć udział w tej wyjątkowej akcji!
15 stycznia 1990 roku, dokładnie o godzinie 12:00, eter po raz pierwszy wypełniły dźwięki RMF FM. Rozpoczęła je kultowa już piosenka "Africa" zespołu Toto. Od tego momentu radio nieprzerwanie towarzyszy milionom słuchaczy, oferując najlepszą muzykę, najświeższe informacje i niepowtarzalną atmosferę. Przez 36 lat RMF FM stało się nie tylko stacją radiową, ale także ważną częścią codzienności Polaków.
Z okazji 36. urodzin RMF FM przygotowało coś naprawdę wyjątkowego. Po raz pierwszy w historii stacji ekipa radiowa podejmie się nadawania live przez 36 godzin bez przerwy! Start już 15 stycznia o godzinie 9:00. Przez cały ten czas dziennikarze, reporterzy, serwisanci i wydawcy będą obecni zarówno w studiu, jak i w terenie, by świętować razem z Wami.
To jednak nie koniec atrakcji. Do wspólnego świętowania dołączą także gwiazdy, influencerzy oraz podcasterzy, którzy chwycą za telefony i poprowadzą transmisje prosto z Waszych domów, miejsc pracy, szkół czy samochodów. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć radio od kuchni oraz... samemu stać się jego częścią!
Jak zawsze, najważniejsi są słuchacze. To właśnie Wy możecie dołączyć do ekipy RMF FM i transmitować swoje własne live’y, dzieląc się kawałkiem codzienności, ulubioną muzyką czy nietuzinkową historią. Nieważne, gdzie jesteście - w sklepie, na spacerze, w biurze czy na kanapie - wystarczy się zgłosić i pokazać, jak świętujecie urodziny radia.
Zachęcamy: "Zgłoś się już teraz i rób live’a razem z nami! Czekamy na Twoje zgłoszenie i nie możemy się doczekać, by poznać Twoją historię".
Wielki Urodzinowy LIVE to nie tylko okazja do wspólnej zabawy, ale także szansa na zdobycie fantastycznych nagród. W trakcie transmisji organizowane będą konkursy z wyjątkowymi upominkami. Dodatkowo, w programie pojawią się specjalni goście, którzy zdradzą swoje radiowe sekrety, powspominają najlepsze momenty z anteny i podzielą się swoim spojrzeniem na przyszłość radia.
Marzysz, by zobaczyć, jak wygląda praca w radiu od środka? Chcesz, by Twoja historia została usłyszana przez całą Polskę? Nic prostszego! Wystarczy zgłosić się do udziału w urodzinowym live’ie, nagrać krótkie wideo, opowiedzieć, jak i gdzie świętujesz, i przesłać zgłoszenie do RMF FM.
RMF FM zaprasza wszystkich słuchaczy do wspólnego świętowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przed nami 36 godzin pełnych muzyki, emocji, niespodzianek i dobrej zabawy. Nie przegap tej okazji - świętuj razem z nami i zostań częścią radiowej historii!