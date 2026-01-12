Po miesiącach napięć handlowych Chiny i Unia Europejska doszły do porozumienia w sprawie mechanizmu ustalania cen minimalnych na chińskie samochody elektryczne. Nowe wytyczne mają uregulować zasady eksportu i odpowiedzieć na obawy Brukseli dotyczące nieuczciwej konkurencji.

Chiny i Unia Europejska uzgodniły mechanizm ustalania minimalnych cen na chińskie samochody elektryczne (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Chiński resort handlu poinformował w poniedziałek, że Pekin i Bruksela osiągnęły porozumienie w sprawie mechanizmu ustalania cen minimalnych na chińskie samochody elektryczne. Unia Europejska ma opublikować dokument z wytycznymi dla chińskich eksporterów w sprawie zobowiązań cenowych.

"Postęp ten w pełni odzwierciedla ducha dialogu i wyniki konsultacji między Chinami a UE. Strony mają zdolność i wolę, by właściwie rozwiązywać różnice poprzez konsultacje w ramach zasad Światowej Organizacji Handlu" - oświadczyło ministerstwo.

W opublikowanym komunikacie resort wskazał, że strony uzgodniły zapewnienie chińskim firmom "ogólnych wytycznych dotyczących zobowiązań cenowych". Ma to pozwolić eksporterom na odniesienie się do obaw strony unijnej w sposób "praktyczny, ukierunkowany i zgodny z zasadami WTO".

Władze w Pekinie zaznaczyły, że UE zapewniła o stosowaniu "zasady niedyskryminacji" wobec każdego wniosku oraz o ocenie ofert w sposób "obiektywny i sprawiedliwy".

Spór trwa już od trzech lat

Spór trwa od momentu uruchomienia przez Komisję Europejską w 2023 r. dochodzenia w sprawie chińskich subsydiów dla sektora elektromobilności. Bruksela argumentowała, że państwowe dotacje sztucznie zaniżają ceny aut z ChRL, co szkodzi europejskim producentom.

Pekin od początku odrzucał te zarzuty. W 2025 r. Wspólnota ostatecznie nałożyła na chińskie samochody dodatkowe cła w wysokości od 7,8 do 35,3 proc. zależnie od firmy.

Obecne porozumienie, jak wskazuje chińskie ministerstwo handlu, ma służyć nie tylko rozwojowi relacji gospodarczych, ale także "utrzymaniu międzynarodowego porządku handlowego opartego na zasadach" oraz stabilności globalnych łańcuchów dostaw.