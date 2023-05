Wiceminister obrony Ukrainy udzielił wywiadu brytyjskiemu "The Independent", w którym zapowiedział, że kontrofensywa nadejdzie w tym lub w przyszłym miesiącu i może błyskawicznie zmienić sytuację na froncie. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zapewniło Grupę Wagnera, że przekaże tyle broni i amunicji, ile "potrzeba do kontynuowania działań wojennych" - przekazało biuro prasowe szefa wagnerowców Jewgienija Prigożyna. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że powstrzymała atak ukraińskich dronów na bazę lotniczą Iwanowo-Siewiernyj w obwodzie iwanowskim. Pięć osób zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Bałakliję, znacznie oddaloną od frontu miejscowość w obwodzie charkowskim - powiadomiły lokalne władze. Niedziela jest 438. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zebraliśmy w relacji na żywo z 07.05.2023 r.

22:47

Alarm przeciwlotniczy w Kijowie i w innych regionach Ukrainy. Media ukraińskie donoszą o eksplozjach w Odessie.

21:40

"Rosjanie wciąż mają nadzieję na zdobycie Bachmutu przed 9 maja. Naszym zadaniem jest do tego nie dopuścić" - napisał w niedzielę na swoim profilu na Telegramie dowódca ukraińskich sił lądowych generał Ołeksandr Syrski.

Rosjanie zwiększyli intensywność ostrzału z broni ciężkiej, zaczęli używać bardziej zaawansowanego sprzętu i przegrupowują swoje wojska. Świadczy to o tym, że przeciwnik nie zamierza zmieniać swoich planów i robi wszystko, aby przejąć kontrolę nad Bachmutem i kontynuować swoją ofensywę - przekazał Syrski.

20:55

"Maj i czerwiec powinny być dla nas owocne" - powiedział Wołodymyr Zełenski, przyznając, że negocjacje z partnerami w sprawie dostaw broni przebiegają zgodnie z planem. Zapowiedział też, że sojusznicy "podejmą w najbliższej przyszłości nowe kroki, by pomóc Ukrainie".

Ukraiński prezydent przypomniał też o ostatnich atakach rosyjskich, m.in. w obwodzie chersońskim i charkowskim. Wczoraj w zaledwie jednym ataku Rosjan na obwód chersoński zginęło dziewięciu Ukraińców - powiedział Zełenski składając kondolencje rodzinom ofiar.

18:22

Zamierzamy rozpocząć naszą kontrofensywę, kiedy i gdzie - to teraz nie ma znaczenia. Rosja będzie w panice, zobaczycie wielką panikę. Oni nadal nie rozumieją, że propaganda pokazuje fałszywy obraz tego, co naprawdę dzieje się na froncie. Ta wojna zostanie wygrana na ziemi, a nie na ekranach telewizorów, nie w Internecie... - powiedział wiceminister obrony Ukrainy Wołodymyr Gawryłow w wywiadzie dla brytyjskiego "The Independent". Wiceminister dodał, że kontrofensywa na pewno się rozpocznie i zagroził, że jej impet może całkowicie załamać rosyjską strategię.

Gawryłow uważa, że zatrzymanie wojsk rosyjskich w Bachmucie było kluczowe dla losów wojny, bo Rosja zobaczyła, że "nie ma dla niej dobrego militarnego rozwiązania". Dodał również, że po wielu miesiącach wojny, sytuacja w terenie może zacząć rozwijać się bardzo szybko.

16:01

Walka o wpływy i pozycje wśród rosyjskich elit trwa w najlepsze, a oblężenie Bachmutu daje duże możliwości wywierania presji na władzach Rosji. Prigożyn i Kadyrow próbują przerzucić winę za niepowodzenia na froncie na rosyjski resort obrony - uważa ISW, które dokładnie przeanalizowało oświadczenie ostatnie oświadczenia szefa grupy Wagnera.

Zajęcie Bachmutu przestało być już priorytetem dla armii rosyjskiej, która teraz staje przed zadaniem przygotowania się do operacji obronnych. Prigożyn doskonale wykorzystał ten moment, by przedstawić Siergieja Szojgu i Walerija Gierasimowa jako niekompetentnych, których zwłoka w przekazywaniu sprzętu żołnierzom walczącym na froncie, doprowadzi w końcu do ostatecznej porażki.

Kadyrow deklaruje z kolei, że może w każdej chwili przejąć kontrolę nad oblężeniem miasta. Nie ryzykuje przy tym zbyt wiele - uważa ISW - bo w razie niepowodzenia i tak może zrzucić winę na rosyjski MON.



14:54

Siły rosyjskie ewakuują obywateli z Berdiańska obywateli z rosyjskimi paszportami - informuje ukraińska armia. Według sił ukraińskich dzieje się to ze względu na obawę przed ukraińską ofensywą.

14:32

Jedność światowej społeczności jest równie potężną bronią jak wyrzutnie HIMARS i Patriot. Nadal szukamy możliwości i narzędzi, dzięki którym dzieci deportowane przez Rosję z okupowanych terenów będą mogły wrócić na Ukrainę. Ważne jest, aby mówić o tym problemie, aby ludzie w Europie i Ameryce pamiętali, że ta straszna wojna trwa - podkreślił Andrij Jermak. Szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego spotkał się z artystami, którzy są ambasadorami inicjatywy United24. Rządowa inicjatywa ma na celu zbieranie pieniędzy na obronę Ukrainy przed rosyjską inwazją.