Również Prigożyn, który twierdzi, że dokładnie o północy między 9 i 10 maja, jego najemnicy utracą cały swój potencjał bojowy - oczywiście przesadza i amerykańscy eksperci nie mają wątpliwości, że to jedynie zabieg retoryczny, który ma wywrzeć jeszcze większą presję na rosyjskiej generalicji.

Kucharz ugotował ministra

Presja się opłaciła. Biuro prasowe Jewgienija Prigożyna przekazało, że wagnerowcy dostaną tyle broni i amunicji, ile będą potrzebowali do zajęcia Bachmutu. Taki komunikat miał nadejść z Moskwy. "Kucharz Putina" po raz kolejny triumfuje politycznie i po raz kolejny pokazuje, że jego formacja militarna jest dla Kremla absolutnie niezbędna na froncie. Prigożyn pokazał też, że wystarczy nagrać wideo i skląć w nim Szojgu i Gierasimowa, aby ci ugięli się pod presją i spełnili wszystkie zachcianki biznesmena.

I to mimo tego, że według analiz ekspertów rosyjski sztab prawdopodobnie zmienił priorytety i nie zamierza skupiać takiej uwagi na Bachmucie, jak do tej pory. Obecnie głównym zadaniem armii Władimira Putina jest zabezpieczenie już zdobytych odcinków przed spodziewaną kontrofensywą ukraińską. W tym sensie, walka Prigożyna (i być może Kadyrowa) o Bachmut, stoi w sprzeczności z aktualnymi celami rosyjskiego dowództwa.

"Rosyjskie dowództwo prawdopodobnie woli, by te siły (wagnerowcy - przyp.red.) stabilizowały szersze otoczenie Bachmutu w obliczu rosnącej degradacji sił Grupy Wagnera i jest mało prawdopodobne, by te elementy (regularne jednostki) zostały zaangażowane do finalnej fazy wyniszczających walk w Bachmucie przed oczekiwaną ukraińską kontrofensywą" - dodaje ISW.