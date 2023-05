Nie ma przesady w stwierdzeniu, że drony nękają Rosjan. Nie dość, że w ostatnich dniach regularnie dochodzi do ataków na składy ropy naftowej (jak na przykład w Sewastopolu na okupowanym Krymie), to bezzałogowce coraz częściej obserwuje się też nad lotniskami. I to nie tylko wojskowymi.

W Moskwie i obwodzie moskiewskim obowiązuje zakaz operowania dronami / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA Ostatnie dni i tygodnie przyniosły serię incydentów na terytorium Rosji - a to w płomieniach stanęły składy ropy naftowej, a to w powietrze wyleciały tory kolejowe. Jednym z głośniejszych wydarzeń był pożar rafinerii w Sewastopolu na okupowanym przez Rosjan Krymie w nocy 29 kwietnia. Gubernator miasta z namaszczenia władz okupacyjnych Michaił Razwożajew przekazał, że pożar wybuchł na skutek ataku drona. Ogień strawił ok. 10 zbiorników z produktami naftowymi o łącznej pojemności ok. 40 tys. ton. Były one przeznaczone dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Dziś w Rosji doszło do kolejnego nietypowego zdarzenia, o którym poinformował telegramowy kanał 112. Nad lotniskiem Moskwa-Domodiedowo zauważono bowiem niezidentyfikowanego drona, który towarzyszył lądującemu samolotowi białoruskich linii lotniczych Belavia. Samolot co prawda wylądował bezpieczne, ale dron - jak przekazano we wpisie - przez nikogo niepokojony kontynuował lot nad terenem lotniska. Telegram Wczoraj, jak przekazał inny z kanałów na Telegramie, AVIAINCIDENT, nad kolejnym moskiewskim lotniskiem, tym razem Wnukowo, pasażerowie samolotu należącego do linii lotniczych Pobeda podczas startu mogli również zaobserwować drona. Taką informację przekazała załoga maszyny. Telegram Jeden z pasażerów stwierdził, że dron miał szaro-zielony kolor i przypominał tureckiego Bayraktara - bezzałogowca używanego przez Ukraińców. Co ciekawe, w Moskwie i obwodzie moskiewskim obowiązuje zakaz operowania bezzałogowymi statkami powietrznymi. Mimo to służby otrzymują dziesiątki zgłoszeń o zaobserwowanych w powietrzu dronach. FSB udaremniła zamach? Zaskakujące wieści przekazała dziś agencja informacyjna Interfax. Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) miała udaremnić atak dronów przenoszących materiały wybuchowe na bazę lotniczą Iwanowo-Siewiernyj w obwodzie iwanowskim. Według FSB, "akt sabotażowo-terrorystyczny" został zaplanowany przez ukraiński wywiad wojskowy (HUR), a celem ataku był "samolot wczesnego ostrzegania A-50". "W trakcie działań operacyjnych zidentyfikowano grupę sabotażową" - poinformowały służby specjalne, cytowane przez Interfax. Materiały wybuchowe miały zostać przetransportowane z terytorium Ukrainy lekkim samolotem Aeroprakt A-32 z miejscowości Blistov w obwodzie czernihowskim. "W wyniku kontroli lotu, w celu zapobieżenia popełnienia sabotażu, po wylądowaniu maszyny zatrzymano pilota, a także pozostałych sabotażystów, zwerbowanych przez HUR w obwodzie tulskim" - napisano w oświadczeniu.