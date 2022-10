Francja zamierza przeszkolić na swoim terytorium blisko 2 tysiące ukraińskich żołnierzy - zapowiedział francuski minister do spraw sił zbrojnych Sebastien Lecornu. "Nie można całkowicie wykluczyć użycia przez Rosjan broni jądrowej podczas wojny na Ukrainie" - powiedział Marek Menkiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich. "Proszę w imię Boże o to, aby położyć kres okrutnemu szaleństwu wojny" - wezwał papież Franciszek. Od początku obowiązywania tzw. inicjatywy zbożowej z Ukrainy wypłynęło już 7,5 mln ton ładunków - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury tego państwa. Najważniejsze informacje z 235. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z niedzieli 16.10.2022 r.

Ukraińscy żołnierze na przedmieściach Kupiańska w obwodzie charkowskim na zdjęciu z 15 października / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Amerykańskie ATACMS, wystrzeliwane z HIMARS-ów rakiety o zasięgu 300 km, od dawna są na szczycie listy życzeń Ukraińców ubiegających się o broń z USA. Dotychczas Waszyngton konsekwentnie jednak ich Kijowowi odmawia.

Ktoś w administracji śmiertelnie się boi sprowokowania Rosji - powiedział Polskiej Agencji Prasowej republikański kongresmen Adam Kinzinger.

Rosja nadal prowadzi masowe przymusowe deportacje Ukraińców, które zapewne są równoznaczne z celowymi czystkami etnicznymi - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszej analizie. Z obwodu chersońskiego wywieziono tysiące dzieci.

"Władze rosyjskie otwarcie przyznają, że przekazują dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy do adopcji przez rodziny rosyjskie, w sposób który może stanowić pogwałcenie konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa" - zauważa ISW.

W analizie podkreślono, że wicepremier Rosji Marat Chusnullin powiedział 14 października, iż "kilka tysięcy" dzieci z obwodu chersońskiego "jest już w innych regionach Rosji, gdzie odpoczywają w ośrodkach wypoczynkowych i na obozach dla dzieci".



Nie można całkowicie wykluczyć użycia przez Rosjan broni jądrowej podczas wojny na Ukrainie - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Marek Menkiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Może to nastąpić tylko w skrajnej sytuacji, kiedy Władimir Putin dojdzie do przekonania, że istnieje bezpośrednie zagrożenie upadku jego reżimu - ocenił.

Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich komentując ostatnie wydarzenia na Ukrainie wskazał na "pewne sukcesy strony ukraińskiej", która kontynuuje kontrofensywę w obwodach chersońskim, donieckim i charkowskim. Podkreślił także "gwałtowną próbę" uzupełniania przez Rosję braków na froncie i powstrzymywania "presji ukraińskiej" poprzez kierowanie zmobilizowanych sił, bez wystarczającego szkolenia, na front.

Proszę w imię Boże o to, aby położyć kres okrutnemu szaleństwu wojny - wezwał papież Franciszek w tekście opublikowanym w niedzielę przez włoski dziennik "La Stampa". Gazeta zamieściła fragment ukazującej się we Włoszech książki "Proszę was w imię Boże". Papież apeluje w niej o budowę pokoju i lepszego świata.

Franciszek przywołał na wstępie słowa poety Wergiliusza, który ponad dwa tysiące lat temu napisał, że wojna nie da ocalenia.

Trudno uwierzyć w to, że od tamtego czasu świat nie wyciągnął lekcji z barbarzyństwa, do jakiego dochodzi w konfliktach między braćmi, rodakami i krajami. Wojna jest najwyraźniejszym znakiem braku człowieczeństwa - podkreślił.

Franciszek przypomniał też określenie "niepotrzebna rzeź", jakiego użył Benedykt XV w odniesieniu do I wojny światowej, a także słowa o tym, że wojna jest "zawsze porażką ludzkości".

Dzisiaj prosząc w imię Boże o to, aby położyć kres okrutnemu szaleństwu wojny, uważam jej utrzymywanie pośród nas za prawdziwą porażkę polityki - dodał.

Francja zamierza przeszkolić na swym terytorium blisko 2 tysiące ukraińskich żołnierzy - zapowiedział francuski minister do spraw sił zbrojnych Sebastien Lecornu w wywiadzie, który na swej stronie internetowej opublikował dziennik "Le Parisien".

Minister przypomniał, że Francja szkoliła już ukraińskich żołnierzy w zakresie obsługi armato-haubic Caesar. Teraz chcemy pójść nieco dalej - podkreślił.

Jak sprecyzował, przygotowywane szkolenie będzie realizowane w trzech etapach: najpierw ogólne przeszkolenie żołnierzy, następnie szkolenie uwzględniające konkretne potrzeby zgłaszane przez stronę ukraińską i na końcu przeszkolenie z obsługi dostarczanej Ukrainie broni.

Niski poziom wód i wojna na Ukrainie doprowadziły do spadku o jedną trzecią liczby statków przepływających przez rozdzielający Bułgarię i Rumunię Dunaj - poinformowała w sobotę agencja BTA, powołując się na bułgarską dyrekcję nadzoru rzek.

Warunki na początku 2022 roku sprzyjały żegludze, jednak wtedy wybuchła na Ukrainie wojna oraz już w czerwcu - w okresie znanym zwykle z wysokich stanów wód - ich poziom zaczął spadać. Największe spadki poziomu wody odnotowaliśmy w lipcu, sierpniu oraz wrześniu - zauważył dyrektor instytucji nadzorującej stan rzek w Bułgarii, Iwan Żekow.

Według statystyk, w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. przez bułgarsko-rumuński odcinek Dunaju przepłynęło łącznie 6968 statków, w porównaniu do 10 746 w roku 2021 i 10 991 w roku poprzednim.

Od początku obowiązywania tzw. inicjatywy zbożowej z Ukrainy wypłynęło już 7,5 mln ton ładunków - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury tego państwa. 341 statków wypłynęło do Azji, Europy i Afryki.

W sobotę, w ramach tej inicjatywy, z ukraińskich portów Odessa i Piwdennyj wypłynęło siedem statków z 101 tys. ton żywności, która trafi do krajów Azji i Europy.

Ukraińska redakcja BBC podkreśla, że przed wojną Ukraina eksportowała tyle ładunków przez mniej niż półtora miesiąca.

W warunkach wojskowej blokady ukraińskich portów przez Rosję w lipcu przedstawiciele Ukrainy i Rosji zawarli z Turcją i ONZ dwie oddzielne "lustrzane" umowy, odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie. Ma to gwarantować bezpieczne korytarze morskie do trzech ukraińskich portów: Odessy, Czarnomorska i Piwdennego.