Emmanuel Macron po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim zapewnił, że Francja wyszkoli i wyposaży kilka ukraińskich batalionów w „dziesiątki” pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów. "Ukraina przejęła inicjatywę. To nie oznacza, że Bachmut będzie wyzwolony jutro, ale zacięte walki będą trwać i zdolności bojowe Rosji będą dalej niszczone" - podkreślił Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodmyra Zełenskiego w rozmowie z niemiecką gazetą "Bild". Najważniejsze wydarzenia związane z 445. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji z 15.05.2023 r.

Ukraińscy żołnierze podczas pracy w miejscowości Krasnohoriwka / Alena Solomonova / PAP

05:25

Działania prowadzone przez Siły Zbrojne Ukrainy w Bachmucie to preludium do kontrofensywy; to drzwi, które otwierają przed Ukrainą możliwość rozpoczęcia pomyślnego kontrataku - powiedział Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodmyra Zełenskiego.

"Ukraina przejęła inicjatywę. To nie oznacza, że Bachmut będzie wyzwolony jutro, ale zacięte walki będą trwać i zdolności bojowe Rosji będą dalej niszczone" - podkreślił Podolak w rozmowie z niemiecką gazetą "Bild".



05:05

Francja wyszkoli i wyposaży kilka ukraińskich batalionów w "dziesiątki" pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów - ogłosili w nocy z niedzieli na poniedziałek prezydenci Francji i Ukrainy Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski po trzygodzinnej kolacji w Pałacu Elizejskim.

"W nadchodzących tygodniach Francja przeszkoli i wyposaży kilka batalionów w dziesiątki pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów, w tym AMX-10RC" - napisano we wspólnym oświadczeniu.