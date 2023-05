Aerofłot wydał wewnętrzne zarządzenie, zgodnie z którym doświadczeni stewardzi mogą wprowadzać informacje o awariach technicznych i wadliwym działaniu wyposażenia kabiny pasażerskiej do dziennika pokładowego wyłącznie po uzyskaniu zgody od dowódcy statku powietrznego. Przyczyną ma być niedobór części zamiennych. Powodem są zachodnie sankcje.

Samolot linii lotniczych Aerofłot (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O nowych regulacjach u narodowego rosyjskiego przewoźnika pisze niezależny serwis Projekt. To jeden z fragmentów artykułu na temat stanu rosyjskiego lotnictwa pod zachodnimi sankcjami.

Artykuł zawiera kopię listu do pracowników Aerofłotu. Jego autentyczność została potwierdzona przez kilka źródeł w największej rosyjskiej linii lotniczej.

Jeden z bardziej doświadczonych stewardów Aerofłotu wyjaśnił Projektowi, że o ile przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę wszystkie usterki były wpisywane do dziennika pokładowego, to teraz wystarczy tylko zgłoszenie w formie ustnej.

Głównym celem takiego zarządzenia jest zapobieżenie uziemiania samolotów z powodu awarii, która uniemożliwia statkowi powietrznemu latanie do czasu jej naprawienia - powiedział były pracownik Aerofłotu, który zastrzegł sobie anonimowość.

Wcześniej, przed wojną, ściśle przestrzegano tej zasady - każdą usterkę odnotowywano i wszystko naprawiano - dodał.

Według źródła Projektu, praktyka wprowadzona w Aerofłocie jest powszechnie stosowana w innych liniach lotniczych.

Serwis zauważył, że sprawa może dotyczyć usterek zagrażających życiu pasażerów i załogi.

Jako przykład podano zdarzenie z 2022 roku, kiedy samolot Aerofłotu wykonał lot ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Moskwy bez pełnego zestawu butli z tlenem na pokładzie. Dowódca statku powietrznego nie wpisał tego uchybienia do dziennika pokładowego, aby uniknąć opóźnienia w odlocie.

Sankcje zdewastowały rosyjskie lotnictwo

Sankcje nałożone na Rosję po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę zabraniają m.in. dostarczania do Rosji samolotów produkcji amerykańskiej i europejskiej oraz części zamiennych do nich. Rosyjskie linie lotnicze próbują walczyć z niedoborami, kupując je w krajach trzecich lub demontując z innych maszyn.

Od marca do sierpnia 2022 roku rosyjskie firmy zakupiły części zamienne i podzespoły od europejskich i amerykańskich producentów na łączną kwotę ok. 44 mld dolarów; sam Aerofłot wydał na to w 2021 roku ok. 10 razy więcej.

Jednocześnie, jak zauważa Projekt, w wielu przypadkach mowa o kupowaniu używanych części wymontowanych z innych samolotów, a nie pozyskiwaniu nowych.

Rosyjskie linie lotnicze demontują części i wycofują samoloty ze swoich flot. Projekt na podstawie danych z serwisu Flightradar wyliczył, że co najmniej 11,4 proc. flot największych rosyjskich przewoźników nie było użytkowane dłużej niż trzy miesiące.