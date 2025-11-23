Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował, że w poniedziałek przeprowadzi rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Tematem rozmowy ma być zakończenie wojny na Ukrainie oraz wznowienie tzw. Inicjatywy Czarnomorskiej, umożliwiającej eksport zboża przez Morze Czarne.
- Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiedział w niedzielę, że w poniedziałek przeprowadzi rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na temat zakończenia wojny na Ukrainie.
- Erdogan podkreślił podczas spotkania z dziennikarzami po szczycie grupy G20, że jego kraj "dołoży wszelkich starań, by otworzyć drogę do pokoju na Ukrainie".
- Prezydent Turcji dodał, że przebieg rozmowy z Putinem zreferuje następnie władzom USA i Unii Europejskiej
- W Genewie w Szwajcarii odbywają się w niedzielę rozmowy delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, w których mają też uczestniczyć przedstawiciele kilku państw europejskich, w tym Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiedział w niedzielę na konferencji w Johannesburgu, że w poniedziałek przeprowadzi rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na temat zakończenia wojny na Ukrainie.
Dołożymy wszelkich starań, by otworzyć drogę do pokoju na Ukrainie – zapewnił. Zapowiedział również, że przebieg poniedziałkowej rozmowy z Putinem zreferuje następnie władzom Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
Jednym z głównych tematów rozmowy ma być też wznowienie Inicjatywy Czarnomorskiej, która od lipca 2022 roku umożliwiała bezpieczny transport ukraińskiego i rosyjskiego zboża oraz nawozów przez Morze Czarne.
Rosja wycofała się z tego porozumienia po roku, argumentując, że jej eksport napotykał na poważne trudności. Mimo to Ukraina zdołała do końca 2024 roku wyeksportować przez korytarz morski ponad 90 milionów ton towarów.
W Johannesburgu Erdogan rozmawiał również z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Obaj przywódcy zgodzili się, że należy wykorzystać „wszystkie dyplomatyczne sposoby” w celu zakończenia wojny na Ukrainie.
Efektem tych działań powinien być sprawiedliwy i trwały pokój – podkreślił Erdogan.
Tymczasem w Genewie trwają rozmowy delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, z udziałem przedstawicieli kilku państw europejskich, w tym Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Przedmiotem negocjacji jest przedstawiony przez USA 28-punktowy plan pokojowy. Zakłada on m.in. przejęcie przez Rosję większości ukraińskich terenów zajętych przez rosyjską armię, a także części obwodu donieckiego wciąż kontrolowanego przez Ukraińców. Dodatkowo Ukraina miałaby zrezygnować z członkostwa w NATO i ograniczyć liczebność armii do 600 tysięcy żołnierzy.
Według większości państw europejskich propozycje amerykańskie są zbyt daleko idącymi ustępstwami na rzecz Rosji. Media informują, że Francja, Niemcy i Wielka Brytania opracowały własną kontrpropozycję, którą już przedstawiły rządom w Waszyngtonie i Kijowie.
Nie wyklucza się, że założenia tego planu również będą omawiane podczas rozmów w Genewie.
W poniedziałek z kolei w stolicy Angoli, Luandzie, na marginesie szczytu Unia Europejska – Unia Afrykańska, przywódcy 27 państw UE mają omówić projekt planu dla Ukrainy.
Premier Donald Tusk zapowiedział swój udział w tych rozmowach.
Europejscy liderzy zapowiadają, że będą konsekwentnie wspierać Ukrainę w dążeniu do sprawiedliwego i trwałego pokoju.