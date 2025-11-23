Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował, że w poniedziałek przeprowadzi rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Tematem rozmowy ma być zakończenie wojny na Ukrainie oraz wznowienie tzw. Inicjatywy Czarnomorskiej, umożliwiającej eksport zboża przez Morze Czarne.

/ HANDOUT/AFP/East News / PAP

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiedział w niedzielę, że w poniedziałek przeprowadzi rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na temat zakończenia wojny na Ukrainie.

Erdogan podkreślił podczas spotkania z dziennikarzami po szczycie grupy G20, że jego kraj "dołoży wszelkich starań, by otworzyć drogę do pokoju na Ukrainie".

Prezydent Turcji dodał, że przebieg rozmowy z Putinem zreferuje następnie władzom USA i Unii Europejskiej

W Genewie w Szwajcarii odbywają się w niedzielę rozmowy delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, w których mają też uczestniczyć przedstawiciele kilku państw europejskich, w tym Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Turcja chce otworzyć drogę do pokoju

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiedział w niedzielę na konferencji w Johannesburgu, że w poniedziałek przeprowadzi rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na temat zakończenia wojny na Ukrainie.

Dołożymy wszelkich starań, by otworzyć drogę do pokoju na Ukrainie – zapewnił. Zapowiedział również, że przebieg poniedziałkowej rozmowy z Putinem zreferuje następnie władzom Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Jednym z głównych tematów rozmowy ma być też wznowienie Inicjatywy Czarnomorskiej, która od lipca 2022 roku umożliwiała bezpieczny transport ukraińskiego i rosyjskiego zboża oraz nawozów przez Morze Czarne.

Rosja wycofała się z tego porozumienia po roku, argumentując, że jej eksport napotykał na poważne trudności. Mimo to Ukraina zdołała do końca 2024 roku wyeksportować przez korytarz morski ponad 90 milionów ton towarów.

Dyplomatyczne wysiłki na rzecz pokoju

W Johannesburgu Erdogan rozmawiał również z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Obaj przywódcy zgodzili się, że należy wykorzystać „wszystkie dyplomatyczne sposoby” w celu zakończenia wojny na Ukrainie.

Efektem tych działań powinien być sprawiedliwy i trwały pokój – podkreślił Erdogan.

Tymczasem w Genewie trwają rozmowy delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, z udziałem przedstawicieli kilku państw europejskich, w tym Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Przedmiotem negocjacji jest przedstawiony przez USA 28-punktowy plan pokojowy. Zakłada on m.in. przejęcie przez Rosję większości ukraińskich terenów zajętych przez rosyjską armię, a także części obwodu donieckiego wciąż kontrolowanego przez Ukraińców. Dodatkowo Ukraina miałaby zrezygnować z członkostwa w NATO i ograniczyć liczebność armii do 600 tysięcy żołnierzy.

Europa nie zgadza się na ustępstwa wobec Rosji

Według większości państw europejskich propozycje amerykańskie są zbyt daleko idącymi ustępstwami na rzecz Rosji. Media informują, że Francja, Niemcy i Wielka Brytania opracowały własną kontrpropozycję, którą już przedstawiły rządom w Waszyngtonie i Kijowie.

Nie wyklucza się, że założenia tego planu również będą omawiane podczas rozmów w Genewie.

Kolejne rozmowy w Luandzie

W poniedziałek z kolei w stolicy Angoli, Luandzie, na marginesie szczytu Unia Europejska – Unia Afrykańska, przywódcy 27 państw UE mają omówić projekt planu dla Ukrainy.

Premier Donald Tusk zapowiedział swój udział w tych rozmowach.

Europejscy liderzy zapowiadają, że będą konsekwentnie wspierać Ukrainę w dążeniu do sprawiedliwego i trwałego pokoju.