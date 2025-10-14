​Turecki przywódca Recep Tayyip Erdogan zapowiedział, że będzie zabiegał o wsparcie państw Zatoki Perskiej, USA i Europy w odbudowie Strefy Gazy na mocy nowego porozumienia o zawieszeniu broni, o czym poinformowała turecka agencja Anadolu.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Erdogan podkreślił znaczenie odbudowy Strefy Gazy, obiecując, że Ankara podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zaspokoić potrzeby humanitarne Palestyńczyków przed nadejściem zimy.

"Ludobójstwo w Gazie nie zostanie zapomniane"

W rozmowie z dziennikarzami na pokładzie samolotu powrotnego z Egiptu Erdogan określił rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem jako "niezwykle ważne". Obiecał też kontynuować je z "taką samą uwagą". Turcja jest "bardzo entuzjastycznie" nastawiona do wprowadzenia porządku pokojowego w Strefie Gazy - stwierdził.

Odnosząc się zaś do odbudowy palestyńskiego terytorium, Erdogan przyznał, że Turcja zabiega o wsparcie "ze wszystkich stron - od krajów Zatoki Perskiej po Stany Zjednoczone i Europę". Podkreślił, że trwające działania mają na celu zapewnienie, że ludobójstwo w Strefie Gazy "nie zostanie zapomniane".

Wierzę, że znaczące wsparcie finansowe zostanie szybko udzielone i projekty odbudowy realizowane przez Organizację Współpracy Islamskiej i Ligę Arabską wkrótce ruszą - poinformował turecki przywódca. Przypomniał, że w ostatnich dniach do Strefy Gazy wjechało około 350 ciężarówek z pomocą humanitarną z Turcji, zauważając, że porozumienie między Hamasem a Izraelem przewiduje co najmniej 600 ciężarówek dziennie.

Apel o rozwiązaniu dwupaństwowym

Erdogan powtórzył też stanowisko Ankary, która regularnie apeluje o wdrożenie rozwiązania dwupaństwowego, które - w jej ocenie - miałoby rozwiązać konflikt Izraela z Palestyną.

Turcja wzywa do utworzenia niezależnej Palestyny ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej. Izrael w wyniku tzw. wojny sześciodniowej z 1967 r. zajął należące wówczas do Syrii Wzgórza Golan, jordański Zachodni Brzeg, część Jerozolimy, okręg Gazy i półwysep Synaj, który w 1979 r. - na mocy egipsko-izraelskiego porozumienia pokojowego - wrócił do Egiptu. Niepodległa Palestyna miałaby obejmować Zachodni Brzeg i Strefę Gazy.