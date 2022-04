Nieznany los 400 mieszkańców Hostomla. Szef miejscowej administracji wojskowej mówi, że zostali zabici, nie można jednak znaleźć ich ciał. W nocy portal "Ukraińska prawda" poinformował o eksplozjach w rejonie Lwowa i w Dniepropietrowsku. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. W ciągu ostatniej doby ukraińskie siły powietrzne zniszczyły osiem pocisków rakietowych typu cruise - poinformowało Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy. Według ukraińskich wojskowych nieprzyjaciel zmienił taktykę walki w powietrzu. Najważniejsze informacje związane z 42. dniem wojny znajdziecie w naszej relacji z 06.04.2022 r.

Zniszczony blok w Borodiance / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Po 35 dniach rosyjskiej okupacji kijowskiego przedmieścia Hostomel nadal nie odnaleziono około 400 mieszkańców - oświadczył szef miejscowej administracji wojskowej

Portal "Ukraińska prawda" poinformował o eksplozjach w rejonie Lwowa i w Dniepropietrowsku. Pociski całkowicie zniszczyły bazę paliwową w obwodzie dniepropietrowskim.

W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińskie siły powietrzne zniszczyły osiem pocisków rakietowych typu cruise

Intel zawiesza wszystkie operacje biznesowe w Rosji ze skutkiem natychmiastowym

06:53

Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych podczas rosyjskiego ostrzału Rubiżnego w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformowałszef władz tego regionu Serhij Hajdaj.

Gubernator przekazał, że wczoraj wskutek rosyjskich ostrzałów zostało zniszczonych 11 budynków w obwodzie ługańskim: dwa bloki mieszkalne i dziewięć domów jednorodzinnych.

Ostrzeliwano osiedla mieszkaniowe w miastach: Rubiżne, Lisiczańsk, Popasna, Siewierodonieck i w miejscowości Toszkiwka.

W Rubiżnem wskutek ostrzału zapaliła się cysterna z kwasem azotowym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikt nie został poszkodowany.



Telegram

06:51

Rosjanie przygotowują samozwańczą Mołdawską Republikę Naddniestrza do tego, by była bazą wsparcia ofensywy na Ukrainę - informuje w najnowszym komunikacie sztab generalny ukraińskiej armii. Z komunikatu wynika też, że wciąż głównym celem Rosjan jest wielka ofensywa na Donbasie.

06:48

Rosyjski atak z powietrza na skład paliw w obwodzie dniepropietrowskim. Lokalne władze informują, że pociski całkowicie zniszczyły bazę paliwową. Dodatkowo zaatakowany został jeden z zakładów przemysłowych - tam trwa pożar. Na razie nie ma potwierdzonych danych o osobach poszkodowanych.

06:39

Co trzeci rosyjski wojskowy z tak zwanej brygady "katów Buczy" walczył wcześniej w Syrii po stronie reżimu Baszara Assada - informują ukraińskie media. Ukraiński wywiad poinformował wcześniej, że rosyjscy żołnierze, którzy mieli się dopuścić zbrodni na ludności cywilnej w Buczy, po wycofaniu na Białoruś wracają na front na Ukrainie.

06:00

Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i Rafał Trzaskowski - to trójka polityków najczęściej wymieniana, jako ci, którzy najbardziej sprawdzili się w sytuacji ataku Rosji na Ukrainie. Ankietowani byli o to pytani w sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

05:58

Rosyjscy żołnierze wysyłają z Białorusi ogromne paczki - pisze niezależny portal Meduza, podsumowując dostępne informacje na temat grabieży, dokonywanych przez rosyjskich wojskowych na Ukrainie. Meduza powołuje się m.in. na doniesienia profilu Biełaruski Hajun w Telegramie. To projekt białoruskich opozycyjnych blogerów, którzy monitorują ruchy i działania rosyjskich wojsk na terytorium Białorusi.

05:30

Brytyjski premier Boris Johnson zwrócił się bezpośrednio do Rosjan, mówiąc im, że zasługują na to, by znać prawdę o toczonej na Ukrainie wojnie. Fragmenty zamieszczonego na Twitterze nagrania wideo wypowiedział po rosyjsku.

Okrucieństwa popełnione przez wojska rosyjskie w Buczy, Irpieniu i w innych miejscach na Ukrainie przeraziły świat. Cywile masakrowani - rozstrzeliwani ze związanymi rękami. Kobiety gwałcone na oczach swoich małych dzieci. Ciała ordynarnie palone, wrzucane do masowych grobów lub po prostu pozostawiane na ulicy. Doniesienia są tak wstrząsające i obrzydliwe, że nic dziwnego, iż rząd stara się je przed wami ukryć - opisywał Johnson.



05:29

Jak informuje agencja Reuters, amerykański gigant technologiczny Intel zawiesza wszystkie operacje biznesowe w Rosji ze skutkiem natychmiastowym. Intel poinformował, że wdrożył środki zapewniające ciągłość biznesową w celu zminimalizowania zakłóceń w działalności globalnej.



05:26

Po 35 dniach rosyjskiej okupacji kijowskiego przedmieścia Hostomel nadal nie odnaleziono około 400 mieszkańców - oświadczył szef miejscowej administracji wojskowej Taras Dumenko w lokalnej stacji radiowej. Władze obecnie sprawdzają piwnice w mieście. Wiemy o ludziach, że zostali zabici, mamy potwierdzenia, zdjęcia i nagrania wideo, ale wciąż nie możemy ich znaleźć - oświadczył Dumenko.



05:07

Naszą relację z 42. wojny w Ukrainie rozpoczynamy od podsumowania najważniejszych wydarzeń z nocy:

- Portal "Ukraińska prawda" poinformował o eksplozjach w rejonie Lwowa i w Dniepropietrowsku na południowym wschodzie kraju. Szef lwowskiej administracji wojskowej, Maksym Kozycki potwierdził eksplozje w pobliżu miasta Radaczów, na północny wschód od Lwowa. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Również w obwodzie dniepropietrowskim naoczni świadkowie donoszą o eksplozjach w przemysłowym mieście Nowomoskowsk.



- W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińskie siły powietrzne zniszczyły osiem pocisków rakietowych typu cruise, poinformowało Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy na portalu Telegram. Według ukraińskich wojskowych nieprzyjaciel zmienił taktykę walki w powietrzu. Obecnie rosyjskie siły starają się nie wchodzić w obszar oddziaływania ukraińskich systemów obrony przeciwlotniczej i unikać bezpośredniego kontaktu z myśliwcami.



- Sankcje wobec Federacji Rosyjskiej muszą być współmierne do wagi zbrodni wojennych popełnionych przez wojska rosyjskie na Ukrainie - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim wystąpieniu na Facebooku . Przygotowujemy nowy pakiet potężnych sankcji przeciwko Rosji za wszystko, co zrobiła naszym obywatelom - oświadczył prezydent Ukrainy.



- W ramach nowych sankcji wobec Moskwy rząd USA wprowadził zakaz "wszelkich nowych inwestycji" w Rosji - oświadczyła rzeczniczka prezydenta USA Białego Domu Jen Psaki. Ponadto zaostrzone zostaną istniejące sankcje przeciwko rosyjskim bankom i spółkom państwowym, a także objęci nimi zostaną kolejni członkowie rosyjskich elit i ich rodziny.



- Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie dodatkowe 100 milionów dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa - poinformował sekretarz stanu USA Antony Blinkena. Pomoc będzie obejmowała również systemy przeciwpancerne.

