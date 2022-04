Zmarł lider nacjonalistycznej, prokremlowskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimir Żyrinowski. Taką informację przekazał przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin.

Wołodin podkreślił, że Żyrinowski zmarł po długiej, ciężkiej chorobie. Trudno wyobrazić sobie bez niego historię rozwoju systemu politycznego we współczesnej Rosji - zauważył.

W tym roku Żyrinowski trafił do szpitala po zachorowaniu na Covid-19.

Władimir Żyrinowski nie żyje / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

75-letni Żyrinowski był znany z prowokacyjnych i antyzachodnich wystąpień. W 2014 r. zaproponował Polsce, Węgrom i Rumunii, by włączyły się do rozbioru Ukrainy. Zrobił to z trybuny Dumy Państwowej, podczas dyskusji nad uchwałą izby "O sytuacji na Krymie".

Ziemie zachodniej Ukrainy w czasach reżimu stalinowskiego słusznie zostały przyłączone do Związku Radzieckiego. Chodziło o to, aby powstrzymać niemiecką armię jak najdalej (od granic ZSRR). Ale to nie były rosyjskie ziemie; to nie były ukraińskie ziemie - oświadczył.



To były polskie ziemie wschodnie - Łuck, Lwów, Tarnopol, Iwano-Frankowsk i Równe. Obwód zakarpacki - to Węgry. W Użhorodzie wszyscy mówią po węgiersku. Albo po rosyjsku. Nie ma żadnego związku z Ukrainą. I Czerniowce - w tym wypadku żadnego porozumienia nie było. Stalin zabrał Czerniowce dla zaspokojenia apetytu; porozumienia z Hitlerem nie było - oznajmił.

Przywódca LDPR podkreślił, że "teraz nadszedł czas, by zwrócić (te ziemie)". Są to trzy kraje NATO - Rumunia, Węgry i Polska. Chodzi zwłaszcza o Polskę. W jej wypadku mowa jest o pięciu wschodnich obwodach. Zniknie wówczas pojęcie zachodnioukraińskiego nazizmu, faszyzmu i rasizmu. Niech Polacy się tym zajmują. I Węgrzy, i Rumuni - powiedział.

Władimir Żyrinowski / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Żyrinowski groził też różnym krajom użyciem broni nuklearnej, mówił o odebraniu Alaski Stanom Zjednoczonym czy takim poszerzeniu rosyjskich granic, by żołnierze mogli "myć buty w ciepłych wodach Oceanu Indyjskiego". Sugerował też, że Barack Obama nie zasłużył na Pokojową Nagrodę Nobla i powinna zostać mu odebrana.