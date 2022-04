Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó poinformował, że wezwał do resortu ambasador Ukrainy w Budapeszcie. "Czas, aby ukraińscy przywódcy przestali obrażać Węgry i uwzględnili wolę węgierskiego ludu" - stwierdził szef węgierskiej dyplomacji. W niedzielę koalicja rządząca Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej zdobyła 2/3 głosów w wyborach do węgierskiego parlamentu.

Victor Orban podczas przemówienia po wygraniu wyborów / Szilard Koszticsak / PAP/EPA

"Od początku jasno mówimy o wojnie w sąsiedztwie: potępiamy agresję wojskową, stoimy za suwerennością Ukrainy" - napisał na Facebooku Péter Szijjártó. "Jednocześnie oczywiście bezpieczeństwo Węgier jest dla nas najważniejsze. To nie jest nasza wojna. Nie jesteśmy skłonni ryzykować pokoju i bezpieczeństwa węgierskiego, dlatego nie przewozimy broni ani nie głosujemy nad sankcjami energetycznymi" - dodał.

Minister spraw zagranicznych Węgier podkreślił, że Węgrzy w niedzielę, podczas wyborów parlamentarnych, podjęli jasną decyzję. "Rozumiemy, że Ukraińcy mieliby inny interes, nawet się z nimi nie kłócimy: dla nich Ukraina, a dla nas interesy Węgier są pierwsze" - stwierdził minister.

"Oświadczenia o tworzeniu systemów totalitarnych, współistnieniu w czasie wojny są niedopuszczalne! Czas, aby ukraińscy przywódcy przestali obrażać Węgry i uwzględnili wolę węgierskiego ludu" - napisał. Dlatego, dla wyjaśnienia sytuacji, do węgierskiego MSZ została wezwana ambasador Ukrainy w Budapeszcie.

Zełenski: Orban będzie musiał wybrać pomiędzy Rosją a "innym światem"

Premier Węgier Viktor Orban będzie musiał wybrać pomiędzy Rosją a "innym światem"; może mówić, że zawsze wybiera Węgry, ale jego kraj należy do tego "innego świata", a nie do rosyjskiej strefy wpływów - mówił wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas briefingu prasowego.



Chciałem ułożyć sobie z nim (Orbanem - przyp. red.) relacje. Dzwoniłem do niego, proponowałem spotkanie na Ukrainie lub na Węgrzech. Obawiał się tego i nadal obawia się wpływu Rosji na państwo węgierskie. Ten wpływ jest istotny na Węgrzech, niezależnie od tego, czy premierowi Orbanowi się to podoba (czy nie) - ocenił Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



Jestem jednak przekonany, że węgierski naród odnosi się do nas pozytywnie - dodał prezydent.

Orban o "walce" z Zełenskim

W niedzielę, po ogłoszeniu zwycięstwa swojej partii, Fideszu, i jego koalicjanta Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) w wyborach parlamentarnych na Węgrzech, Orban oświadczył, że koalicja rządząca musiała walczyć z "lewicą w kraju, międzynarodową lewicą dookoła, brukselskimi biurokratami, wszystkimi pieniędzmi i organizacjami (finansisty George'a) Sorosa, międzynarodowymi mediami głównego nurtu i wreszcie z prezydentem Ukrainy". Nigdy dotąd nie mieliśmy tylu przeciwników naraz - powiedział Orban.

Do sprawy odniósł się w poniedziałek także ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. Zabrałbym premiera Węgier Viktora Orbana do Buczy, by zobaczył tych, którzy zginęli. On nie chce tego wiedzieć, trzeba go pociągnąć do odpowiedzialności. Wspierając Putina, nawet słowami, staje się wspólnikiem tych zbrodni - powiedział dyplomata w TVN24.