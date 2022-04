"Przygotowujemy nowy pakiet potężnych sankcji przeciwko Rosji za wszystko, co zrobiła naszym obywatelom. Teraz jest decydujący moment, zwłaszcza dla przywódców państw zachodnich", oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim regularnym wystąpieniu na Facebooku - poinformowała agencja prasowa Ukrinform.

Wołodymyr Zełenski w swoim codziennym wystąpieniu na Facebook'u odniósł się do nakładanych przez Zachód na Rosję restrykcji. Sankcje wobec Federacji Rosyjskiej muszą być współmierne do wagi zbrodni wojennych popełnionych przez wojska rosyjskie na Ukrainie - oświadczył prezydent Ukrainy

Przygotowujemy nowy pakiet potężnych sankcji przeciwko Rosji za wszystko, co zrobiła naszym obywatelom. - oświadczył i dodał - Teraz jest decydujący moment, zwłaszcza dla przywódców państw zachodnich.

Zełenski ostrzegł, że los polityczny niektórych przywódców zmieni się, jeśli nie będzie odpowiedniej reakcji na zbrodnie na Ukrainie.

Moja rada dla wszystkich: poczujcie, że ten moment jest naprawdę kluczowy - stwierdził Zełensky.

Długa lista rosyjskich zbrodni w Ukrainie

Nie ma ani jednej zbrodni, jakiej oni by nie popełnili: rosyjscy żołnierze szukali i celowo zabijali wszystkich, którzy służyli naszemu krajowi. Zabijali kobiety pod domami za to, że próbowały dzwonić do bliskich, zabijali całe rodziny - mówił Zełenski podczas wirtualnego wystąpienia na wtorkowym posiedzeniu RB ONZ na temat zbrodni wojennych na Ukrainie.

Wśród zbrodni ukraiński prezydent wymienił również miażdżenie ludzi siedzących w samochodach czołgami, gwałcenie kobiet na oczach dzieci, obcinanie kończyn i języków, porywanie dzieci.

Dodał, że do podobnych zbrodni dochodzi także m.in. pod Czernihowem, Mariupolem czy Charkowem.