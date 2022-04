​Ceny żywności rosną, czy za chleb będziemy płacić 10 zł? "Trudno przewidzieć, czy będzie kosztował 10 czy 7 zł, ale na pewno nie będzie tańszy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Henryk Kowalczyk, wicepremier oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi. "Mamy przygotowane projekty obniżenia podatków do 12 proc." - podkreślał gość Roberta Mazurka.

Wideo youtube

Susza, pandemia, a teraz wojna w Ukrainie spowodowały ogromny wzrost cen żywności. Nie musimy obawiać się, że żywności w Polsce zabraknie, ale ceny wciąż rosną. Możemy się czuć bezpiecznie, że u nas zboża nie zabraknie, natomiast to wcale nie znaczy, że cena zbóż nie wzrośnie, bo tutaj jednak ceną rządzą światowe rynki. To nie jest tak, że my możemy się wyizolować i zrobić sobie jakąś swoją cenę - mówił Kowalczyk.

Czy w związku z sytuacją na świecie grozi nam katastrofa ekonomiczna? W Polsce, można by paradoksalnie powiedzieć, mogą nawet rolnicy na tym skorzystać, chociaż jest to rzeczywiście paradoks, ale konsumenci na tym stracą. To jest skutek wojny i myślę, że w tym momencie, kiedy Ukraina rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji, że nie będzie mogła obsiać pól i będzie mniejsza produkcja zbóż, to jest to ryzyko nieuniknione - nie ukrywa wicepremier.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Henryk Kowalczyk: Trudno przewidzieć, czy chleb będzie kosztował 10 czy 7 zł

Rząd Mateusza Morawieckiego wciąż nie uporał się z Polskim Ładem, zapowiada za to obniżenie podatków. To są propozycje, mamy przygotowane projekty obniżenia podatków do 12 proc., ale w tym pakiecie jest także likwidacja ulgi dla klasy średniej. Będzie się to wiązało z obniżeniem realnych podatków dla wszystkich. W trakcie roku budżetowego podwyższyć podatków nie można. Na obniżenie podatków nikt nie narzeka - zaznaczał minister.

Czy te plany nie skończą się kolejną kompromitacją rządu w kwestiach podatkowych? Nie jest to problem, zawsze można mówić, że jest chaos, ale ta zmiana bardzo uprości system podatkowy, skomplikowany ulgą dla klasy średniej - powiedział.

Jak będziemy się rozliczać za rok 2022? Rozliczenie w tej chwili to są zaliczki, a rozliczenia dokonujemy po zakończeniu roku. System będzie zapisany w nowej ustawie - mówił Kowalczyk.

Kowalczyk o tarczy antyinflacyjnej: Decyzja o przedłużeniu tarczy prawdopodobnie pod koniec maja

Takie decyzje podejmuje się, jak kończy się okres zawieszenia, bo wtedy dopiero widać, czy jest potrzeba przedłużenia. Jeśli te ceny nie będą spadać, a wygląda na to, że przez wojnę w Ukrainie nie będą spadać, to pewnie będzie przedłużona. Ale ja nie chcę mówić o decyzji, bo jej jeszcze nie ma. Decyzja będzie podjęta bliżej końca tego okresu. Może to być koniec maja, będziemy obserwować, jak zachowuje się rynek - mówił w internetowej części Porannej rozmowy Henryk Kowalczyk.

Robert Mazurek pytał swojego gościa również o ceny nawozów, które cały czas rosną. Mniej więcej od listopada do stycznia cena wzrosła około 2,5 krotnie, zwłaszcza nawozów azotowych. Teraz jest to już ponad czterokrotnie. I nadal rośnie. Okres wojenny tylko zdynamizował ten wzrost cen niestety, bo rośnie cena gazu - mówił Kowalczyk, i dodał, że rząd chce zrekompensować straty rolników dopłatami do nawozów. 25 tys. jest maksymalną kompensacją. Ja nie mówię, że to zrekompensuje wszystko, bo jeśli ktoś kupi wszystkie nawozy teraz, to absolutnie nie zrekompensuje - mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi.

A kiedy do Sejmu trafi zapowiadana ustawa obniżająca podatki do 12 proc.? To nie do mnie to pytanie. Ustawę przygotowuje minister finansów. W fazie przygotowania ustaw za ustawę odpowiada poszczególny resort, te ustawy później trafiają na ogólne posiedzenie rządu. Ja mam swoje zadania, dopóki nie trafi na rząd, nie chcę tego komentować. To jest pytanie do ministra finansów - mówił Kowalczyk.