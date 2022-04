Trwa oczyszczanie miejscowości w obwodzie kijowskim, z których wycofali się Rosjanie. Trwa rozminowywanie terenu oraz przywracanie dostaw elektryczności oraz prądu. Jednocześnie świat szokują kolejne informacje o rosyjskich zbrodniach w obwodzie kijowskim. Wywiad wojskowy Ukrainy opublikował dane żołnierzy, którzy mieli się ich dopuszczać. Jednocześnie na wschodzie Ukrainy, gdzie przeniósł się front, trwają walki. W Popasnej i Rubiżnem w obwodzie ługańskim trwa ostrzał. Najważniejsze wydarzenia związane z 41. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 05.04.2022 r.

Zdjęcie wykonane podczas wizyty w Buczy zorganizowanej przez władze Kijowa. Ogólny widok ulicy ze zniszczonymi rosyjskimi maszynami wojskowymi w odbitym przez wojska ukraińskie / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

- Wywiad wojskowy Ukrainy opublikował nazwiska żołnierzy, którzy ich zdaniem popełnili zbrodnie w obwodzie kijowskim.

- Zacięte walki toczą się w Donbasie. W Popasnej i Rubiżnem w obwodzie ługańskim trwają ostrzały i walki uliczne.

- Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła piąty pakiet sankcji na Rosję, m.in. na węgiel i drewno.

- Kolejne kraje europejskie wydalają rosyjskich dyplomatów, m.in. Włochy, Hiszpania, Słowenia, Estonia i Litwa.

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że premier Węgier Viktor Orban będzie musiał wybrać pomiędzy Rosją a "innym światem".

22:11

W podkijowskiej Buczy Rosjanie zostawiali wybuchowe pułapki i granaty w mieszkaniach cywilów, w których znajdowali ukraińską symbolikę narodową albo wojskowe dokumenty - poinformował we wtorek szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski.



"Okupanci wchodzili do mieszkań, jeśli znajdowali ukraińską symbolikę albo dokumenty wojskowych, to zostawiali pułapki, granaty. Dlatego trwa bardzo trudna i odpowiedzialna praca. Zgodnie z międzynarodowymi standardami jeden dzień aktywnych działań zbrojnych to miesiąc rozminowywania" - przekazał Monastyrski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

21:52

21:40

3846 osób zostało we wtorek ewakuowanych korytarzami humanitarnymi z okupowanych lub obleganych przez wojska rosyjskie miast i miejscowości na Ukrainie - poinformowała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk.



To nieco więcej niż w poniedziałek, gdy Ukraińcom udało się ewakuować korytarzami humanitarnymi 3376 osób.



21:33

Utrzymuje się wysokie prawdopodobieństwo rosyjskich ataków rakietowych na stolicę Ukrainy - poinformował we wtorek szef administracji wojskowej Kijowa generał Mykoła Żyrnow.

Żyrnow powiedział również, że w Kijowie i obwodzie kijowskim są wykrywane i likwidowane grupy informatorów rosyjskich służb specjalnych.

21:26

Z oblężonego Mariupola ludzie mogą się wydostać się tylko samochodem lub piechotą, ponieważ nie udało się przeprowadzić ewakuacji autobusami - powiedziała we wtorek w telewizji publicznej wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.



Autokary, które zorganizowano, by ewakuować ludność cywilną z Mariupola, nie mogą dotrzeć w pobliże miasta, ludzie muszą więc przedostać się do nich, co oznacza, że "blisko 80 km muszą albo przejść, albo znaleźć sposób, by dojechać tam prywatnym samochodem" - wyjaśniła Wereszczuk.

21:15

Ukraińskie żołnierki, które trafiły do rosyjskiej niewoli, były poddawane torturom i brutalnemu traktowaniu - poinformowała rzeczniczka praw człowieka Ukrainy Ludmyła Denisowa. Kobiety musiały rozbierać się do naga, obcinano im włosy, niektóre zmuszano do udziału w propagandowych materiałach. CZYTAJ WIĘCEJ>>>



20:58

Większość filmów z Mariupola, które publikował czeczeński lider Ramzan Kadyrow, nakręcono na Placu Kozackim na obrzeżach miasta, w dzielnicy leżącej najbliżej granicy z Rosją - informują dziennikarze slidstvo.info, którzy przeanalizowali czeczeńskie nagrania.

20:45

W obwodzie zaporoskim Rosjanie podczas okupacji zabili wielu mieszkańców wiosek - przekazał szef władz obwodu Ołeksandr Staruch.

Nie chcę straszyć. Ale mamy nie jedną taką Buczę. Mamy wioski, które wyzwalaliśmy... Bucza to oczywiście duże miasto, ale jeśli we wsi żyło 120 osób, a 17-20 zginęło, to jeśli spojrzymy na to proporcjonalnie, to też są to duże straty - powiedział Staruch, cytowany przez portal RBK-Ukraina.

20:33

Szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział, że USA przekażą Ukrainie drony kamikadze Switchblade 600, wyposażone w głowice przeciwpancerne. Dodał, że wysłanie tej broni nastąpi jak najszybciej. Najwyższy rangą amerykański wojskowy generał Mark Milley ocenił, że wojna na Ukrainie może potrwać lata.

Switchblade 600 i 300 zostaną przekazane tak szybko, jak to tylko możliwe - powiedział minister Austin podczas wysłuchania przed komisją ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów. Potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia mediów o przekazaniu tego rodzaju broni Ukrainie.

20:32

Siły Gwardii Narodowej Ukrainy przybyły na teren Czarnobylskiej Elektrownię Atomowej i wzięły obiekt pod ochronę - poinformowała we wtorek elektrownia.

20:08

Ukraińska prokuratura przygotowuje uchwałę o ekshumacji zwłok z masowych grobów w Buczy w celu identyfikacji i godnego pochówku zmarłych oraz ustalenia okoliczności śmierci.

20:05

Mieszkaniec wsi Chochoływ w okolicach Browar zginął w eksplozji auta, które było zaminowane. Do wybuchu doszło po tym, jak 32-latek otworzył bagażnik.

Służby ukraińskie apelują, by nie dotykać obiektów na terytoriach, które były do niedawna okupowane przez Rosjan. Najpierw wszystko muszą przejrzeć specjaliści.

19:37

Portugalskie MSZ ogłosiło, że wydala 10 rosyjskich dyplomatów z kraju.

18:54

W masowym grobie przy cerkwi w Buczy może być pochowanych od 150 do 300 osób - powiedziała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa, cytowana przez agencję Reutera.

Ciała są obecnie gromadzone przez śledczych w celu przeprowadzenia odpowiednich badań - dodała Denisowa.

W położonej na północny zachód od Kijowa Buczy pochowano już ciała około 330-350 cywilów - przekazały w poniedziałek służby pogrzebowe miasta.

18:33

Sztab generalny sił ukraińskim przekazał, że Rosjanie dalej przegrupowują wojska i nie zrezygnowali ze zdobycia obwodów donieckiego i ługańskiego.

Rosjanie z okolic Kijowa wracają na Białoruś, jednocześnie zanotowano ruch białoruskich sił w okolicy granicy.

Według Ukraińców, Rosjanie prowadzą "tajną mobilizację", by zrekompensować straty. Wielu jednak odmawia udziału w wojnie.

Sztab przekazał także, że w Izium Rosjanie "fabrykują dowody" na rzekome zbrodnie Ukrainy. Prowadzą ostrzał, a następnie tworzą "dokumentację".

Trudna sytuacja jest dalej w Mariupola, gdzie Rosjanie prowadzą szturm. W Berdiańsku okupanci zatrzymują mieszkańcu, a w Tokmaku medycy są zmuszenia do podpisywania "umów" z ministerstwem zdrowia Federacji Rosyjskiej.

18:25

W Buczy pod Kijowem Rosjanie próbowali spalić ciała sześciu zabitych cywilów, by ukryć zbrodnię - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy, zaznaczając, że w sprawie wszczęto śledztwo.

Podczas okupacji miasta Bucza wojskowi Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, łamiąc normy międzynarodowego prawa humanitarnego, zabili cywilów i w celu ukrycia zbrodni podpalili ich ciała - czytamy w komunikacie.

W trakcie działań śledczych ustalono, że na ciałach ofiar są ślady śmierci nienaturalnej i tortur.

18:12

Widzimy wiarygodne doniesienia, że Rosjanie porywają na Ukrainie dzieci, przedstawicieli władz, dziennikarzy i duchownych - powiedziała ambasador USA przy ONZ Theresa Thomas-Greenfield.

Zanim pojawiły się doniesienia o zbrodni w Buczy, prezydent (Wołodymyr) Zełenski i inni donosili o porywaniu dzieci (...). Porywani są także merowie i lekarze, duchowni, dziennikarze i wszyscy, którzy krytykują rosyjską agresję - oświadczyła ambasador podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego zbrodniom wojennym na Ukrainie.

Niektórzy z nich, według wiarygodnych doniesień, zostali zabrani do tzw. obozów filtracyjnych, gdzie dziesiątki tysięcy ukraińskich obywateli są zmuszani do relokacji do Rosji (...). Nie muszę mówić, jakie skojarzenia budzą te tzw. obozy filtracyjne - dodała.

18:03

Rosja utraciła całkowicie wszelką wiarygodność; kraj, który dopuszcza się zbrodni wojennych, powinien być wyizolowany na arenie międzynarodowej, ukarany i rozliczony; wraz z Wielką Brytanią opowiadamy się za ostrymi sankcjami wobec Rosji - mówił szef MSZ Zbigniew Rau.

Szef polskiego MSZ spotkał się we wtorek z brytyjską minister spraw zagranicznych Liz Truss, która od poniedziałku przebywa z wizytą w Polsce.

Odbyliśmy bardzo dobre i potrzebne rozmowy w czasie, kiedy agresja Rosji na Ukrainę zbiera coraz bardziej krwawe żniwo. Wielka Brytania jest naszym bliskim sojusznikiem i oddanym partnerem. (...) Właśnie teraz, kiedy Rosja dopuszcza się zbrodni na bliskim nam i zaprzyjaźnionym narodzie ukraińskim jesteśmy wdzięczni Wielkiej Brytanii za wsparcie i wzmocnienie naszego bezpieczeństwa - powiedział minister Rau w oświadczeniu dla mediów po tym spotkaniu.

18:01

Rosyjski dron został zestrzelony w obwodzie donieckim.

18:00

Francuska Prokuratura Antyterrorystyczna prowadzi trzy nowe śledztwa w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie związanych z działaniami przeciw obywatelom Francji w Mariupolu, Hostomlu i Czernihowie od 24 lutego do 16 marca - poinformowano w oświadczeniu dla mediów.

Pierwsze śledztwo dotyczące rosyjskich zbrodni wszczęto w połowie marca, po śmierci na Ukrainie francusko-irlandzkiego dziennikarza Pierre'a Zakrzewskiego.

17:59

Grupa deputowanych Bundestagu z chadeckiego bloku CDU/CSU zaapelowała o znaczne zwiększenie dostaw niemieckiej broni na Ukrainę. Szef grupy parlamentarnej Thorsten Frei określił we wtorek w Berlinie rolę Niemiec w tej sprawie jako haniebną - informuje dpa.

Frei podkreślił, że Niemcy dostarczają Ukrainie znacznie mniej uzbrojenia niż wiele mniejszych krajów Unii Europejskiej. Skrytykował w szczególności działania minister obrony Christine Lambrecht, które określił jako "absolutnie złe, niedostateczne".

17:55

Unia Europejska wydala 19 pracowników Stałego Przedstawicielstwa Federacji Rosyjskiej przy UE w Brukseli.

Rosyjskie MSZ zapowiedziało odpowiedź na te działania.

17:50

Rosja chce zniszczyć naród ukraiński, a w przyszłości również Europę - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorkowym wystąpieniu przed połączonymi izbami parlamentu Hiszpanii. Wojnę w swoim kraju porównał do zbombardowania hiszpańskiej Guerniki w 1937 roku.

W wystąpieniu, wyemitowanym przez łącze wideo w udekorowanej w ukraińskie barwy narodowe siedzibie Kongresu Deputowanych w Madrycie, Zełenski przypomniał, że inwazja rosyjska na Ukrainę rozpoczęła się w 2014 roku od aneksji Krymu.

17:44

Czechy przekazały Ukrainie kilkadziesiąt czołgów T-72 oraz bojowych wozów piechoty (BWP) jeszcze produkcji sowieckiej - podały czeskie media. Minister obrony Czech Jana Czernochova nie potwierdziła, ale i nie zaprzeczyła doniesieniom o wysłaniu ciężkiego uzbrojenia na Ukrainę.

Kilkadziesiąt starszych czołgów T-72 i BWP pochodzących z magazynów wysłano w poniedziałek pociągiem z Czech na Ukrainę. Zdjęcia ciężkiego uzbrojenia na platformach kolejowych pokazała czeska telewizja publiczna.

Według mediów przekazanie czołgów i BWP uzgodniono z sojusznikami z NATO. Republika Czeska jest jednym z niewielu krajów, które mogły dostarczyć Ukrainie takie uzbrojenie. Spośród krajów sąsiednich jeszcze tylko Słowacja posiada w magazynach niewielką liczbę starszych czołgów oraz Węgry, które odmówiły jednak dostaw broni na Ukrainę i zakazały też jej transportu przez swoje terytorium.

17:32

Liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego ostrzału Mikołajowa na południu Ukrainy wzrosła do 12 - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna.

Jak przekazano, zostało wszczęte śledztwo w sprawie naruszenia praw i zwyczajów wojennych.

Mer Mikołajowa Ołeksandr Senkewycz informował wcześniej, że rosyjskie wojsko użyło do ataku amunicji kasetowej

17:31

Słowenia podjęła decyzję o wydaleniu 33 rosyjskich dyplomatów. Gest ten ma wyrazić silny protest i oburzenie Słowenii po odkryciu dowodów na zbrodnie wojenne w wyzwolonym spod okupacji rosyjskiej mieście Bucza na Ukrainie - poinformowało MSZ w Lublanie.

Słoweńskie MSZ napisało w komunikacie, że wezwało rosyjskiego ambasadora Timura Ejwazowa, aby poinformować go o drastycznym zmniejszeniu liczby personelu dyplomatycznego i administracyjnego rosyjskiej ambasady w Lublanie.

17:25

Rosjanie w Buczy zabijali wszystkich - kobiety, które dzwoniły do bliskich, a cywile byli miażdżeni czołgami - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent Ukrainy zwrócił się też bezpośrednio do rosyjskich dyplomatów: Chcę wam przypomnieć, że ludzie tacy jak von Ribbentrop nie uniknęli odpowiedzialności - powiedział.

17:22

Wysiedleni mieszkańcy podkijowskiej Buczy nie powinni jeszcze wracać do swoich domów, ponieważ po wycofaniu się wojsk rosyjskich na tym obszarze nadal znajdują się miny - ostrzegł we wtorek mer tego miasta Anatolij Fedoruk.

Przemawiając w państwowej telewizji Fedoruk powiedział, że około 3700 cywilów przebywało w Buczy podczas okupacji tego miasta przez rosyjskie wojska. Według wstępnych ocen Rosjanie zamordowali kilkuset mieszkańców.

16:50

Premier Izraela Naftali Benet potępił we wtorek masakrę w podkijowskiej Buczy, ale nie wspomniał o tym, że jej sprawcami są rosyjskie wojska - relacjonuje Reuters.

Jesteśmy zaszokowani potwornymi obrazami z Buczy; to straszne sceny i potępiamy je. Cierpienie obywateli Ukrainy jest ogromne i robimy wszystko, co możemy, aby im pomóc - powiedział Benet na konferencji prasowej.

16:46

Rosja celowo przeprowadziła w podkijowskiej Buczy kampanię okrucieństw - powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Stany Zjednoczone wspierają starania władz Ukrainy mające na celu zbadanie tych zbrodni - dodał Blinken podczas konferencji prasowej poprzedzającej jego wylot na spotkanie szefów dyplomacji państw NATO w Brukseli.

To, co widzieliśmy w Buczy, nie było przypadkowym działaniem zbuntowanego oddziału wojskowego. To były celowe działania by zabić, torturować, zgwałcić i popełnić inne okrucieństwa - ocenił amerykański sekretarz stanu.

16:41

Słoweńskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało ambasadora Rosji Timura Ejwazowa i zażądało zredukowania liczby rosyjskiego personelu dyplomatycznego w Lublanie - poinformowała agencja STA.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii wezwało dziś ambasadora Federacji Rosyjskiej Timura Ejwazowa w celu wyrażenia oburzenia i najostrzejszego protestu wobec wyraźnych dowodów, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej popełniły zbrodnie wojenne na ludności cywilnej w ukraińskim mieście Bucza - napisano w komunikacie słoweńskiego MSZ.

16:40

Wzywam do przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie zbrodni w Buczy - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przyznał, że jest zszokowany zeznaniami świadków o morderstwach i gwałtach.

Nigdy nie zapomnę przerażających obrazów cywilów zabitych w Buczy. Natychmiast wzywam do przeprowadzenia niezależnego śledztwa, by zagwarantować skuteczne pociągnięcie (sprawców - PAP) do odpowiedzialności. I jestem głęboko zszokowany osobistymi zeznaniami o zabójstwach, gwałtach i przemocy seksualnej, które teraz się pojawiają - powiedział Guterres podczas spotkania RB ONZ poświęconego zbrodniom wojennym na Ukrainie.

16:21

Mer Charkowa Ihor Terechow zapewnił, że miasto jest dobrze przygotowane do obrony przed Rosjanami. Zwrócił się do mieszkańców z apelem, aby nie panikowali w obawie przed rosyjska ofensywą.

Charków 24 lutego i Charków 5 kwietnia to dwa różne miasta pod względem zdolności obronnych. Charków to miasto dobrze uzbrojone i przygotowane do obrony - powiedział Terechow w wideo zamieszczonym na Telegramie.

Podkreślił, że Rosja przygotowywała się do zajęcia całej Ukrainy w ciągu trzech dni, a tymczasem rosyjskie siły musiały wycofać się z okolic Kijowa, Żytomierza, Sum i Czernihowa.

16:01

Ogólna kwota środków zamrożonych na Litwie w wyniku zastosowania sankcji finansowych Unii Europejskich wobec Rosji za inwazję na Ukrainę wynosi obecnie około 23 mln euro - poinformowała litewska Służba Dochodzeniowa ds. Przestępstw Finansowych (FNTT).

Władze Litwy zastosowały sankcje finansowe wobec dwóch podmiotów prawnych znajdujących się na unijnej liście oraz wobec siedmiu podmiotów prawnych i pięciu osób fizycznych na podstawie posiadanej współwłasności.

Ponadto osoby objęte sankcjami mają też ograniczony dostęp do trzech mieszkań i jednej działki.

15:59

Na północy obwodu połtawskiego, w środkowej części Ukrainy, zestrzelono dwie rosyjskie rakiety - poinformował szef władz tego obwodu Dmytro Łunin, cytowany przez agencję UNIAN.

Odłamki zestrzelonych pocisków uszkodziły linie energetyczne, dlatego w pięciu wsiach nie ma prądu, a w jednej częściowo - dodał Łunin.

15:54

Ministerstwo spraw zagranicznych Estonii zapowiedziało, że wydali z kraju 14 rosyjskich pracowników konsularnych oraz że zamyka konsulat generalny Rosji w Narwie i wydział konsularny ambasady Rosji w Tartu.

Tallin wezwał ambasadora Rosji w Estonii Władimira Lipajewa, by przekazać mu notę o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Narwie i wydziału konsularnego ambasady Rosji w Tartu - informuje agencja BNS.

15:52

Norweski holding medialny Amedia przekaże zarządzanie swoimi drukarniami w Rosji Dmitrijowi Muratowi, redaktorowi naczelnemu niezależnego medium "Nowaja Gazieta".

15:39

Podjęliśmy decyzję o zamknięciu konsulatów generalnych Rosji w Dyneburgu i Lipawie. Personel dyplomatyczny tych placówek został uznany za osoby niepożądane na Łotwie - poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych w Rydze.

Ta decyzja została podjęta w geście solidarności z Ukrainą i jej walką w wojnie wywołanej przez niesprowokowaną i nieusprawiedliwioną agresję Rosji - napisano w komunikacie MSZ Łotwy.

Dodano, że rosyjscy dyplomaci z konsulatów w Dyneburgu i Lipawie będą musieli opuścić Łotwę do końca kwietnia.

15:39

Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Ukrainie jest ponad 7,1 mln osób wewnętrznie przesiedlonych.

15:19

Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Rosjanie chcą odwrócić uwagę od Buczy, która pokazała ślady rosyjskich zbrodni na cywilach i "stała się szokiem dla całego świata". Dlatego według SBU przygotowywane są fake newsy na temat oblężonego Mariupola.

Przygotowane są już scenariusze nowych fake newsów - poinformowano w oświadczeniu, które cytuje agencja Interfax-Ukraina. Według SBU "do przestrzeni informacyjne już są wpuszczane kłamstwa na temat rzekomych zbrodni ukraińskich obrońców Mariupola".

Z dostępnych informacji wynika, że okupanci planują wielką falsyfikację - chcą zebrać w jednym miejscu ciała mieszkańców Mariupola, których zabili Rosjanie i przedstawić ich jako masowe ofiary wojsk ukraińskich - utrzymuje SBU.

15:15

Szef czernihowskiej obwodowej administracji Wiaczesław Chaus wezwał mieszkańców regionu, by nie wracali do domu.

Teraz jest duży problem z komunikacją miejską, która została zniszczona w wielu częściach miasta. Im mniej zasobów zużywa teraz Czernihów, tym szybciej go odbudujemy. Kiedy komunikacja zostanie przywrócona i będzie możliwość powrotu, na pewno o tym powiemy - przekazał.

15:08

KE chce zakazać importu węgla, drewna, cementu, owoców morza i alkoholu z Rosji - poinformowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To już kolejny pakiet sankcji wymierzony w kraj, który miesiąc temu najechał na Ukrainę.

14:47

Wojska rosyjskie użyły zabronionych pocisków fosforowych i amunicji termobarycznej podczas walk o miejscowość Mała Rohań na obrzeżach Charkowa - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się ukraińską Gwardię Narodową.

Okupanci rosyjscy użyli amunicji fosforowej i termobarycznej podczas walk o miejscowość Mała Rohań, leżącą pod Charkowem. Mówią o tym nie tylko wojskowi ukraińscy, wypalona ziemia i zrujnowane budynki, ale i przejęty sprzęt przeciwnika - głosi komunikat Gwardii Narodowej.

Dodano w nim, iż "te dowody są nadzwyczaj ważne" dla przyszłych postępowań przed trybunałem międzynarodowym przeciwko Rosji. Gwardia poinformowała, że chodzi o amunicję nieselektywną, której nie wolno w świetle prawa międzynarodowego używać w pobliżu terenów zamieszkanych.

14:44

Polski producent płytek ceramicznych chce wycofać się z Rosji. Negocjacje w sprawie sprzedaży aktywów - trzech dużych zakładów produkcyjnych we Frianowie, Kuczino, Syzranu - prowadzone są z inwestorami z Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji.

14:35

Francuska firma Danone nie zamierza wstrzymywać pracy w Rosji - poinformowała agencja RIA Nowosti. Gigant spożywczy miał według Reutersa rozważać wyjście z rynku. Rosyjskie biuro firmy zaprzeczyło jednak temu.

14:31

Rosja nie porzuca swoich celów na Ukrainie, skupia swoją uwagę na wschodzie kraju i przygotowuje się do przejęcia kontroli nad całością Donbasu; w najbliższych tygodniach spodziewamy się dalszych ataków sił rosyjskich na tym terenie - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Obrazy z ukraińskiej Buczy pokazują nieznośną brutalność, której Europa nie doświadczyła od wielu dekad - powiedział także Stoltenberg podczas konferencji prasowej przed rozpoczynającym się w środę dwudniowym spotkaniem ministrów spraw zagranicznych Sojuszu.

14:25

Premier Węgier Viktor Orban będzie musiał wybrać pomiędzy Rosją a "innym światem"; może mówić, że zawsze wybiera Węgry, ale jego kraj należy do tego "innego świata", a nie do rosyjskiej strefy wpływów - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas briefingu prasowego.

Chciałem ułożyć sobie z nim (Orbanem - PAP) relacje. Dzwoniłem do niego, proponowałem spotkanie na Ukrainie lub na Węgrzech. Obawiał się tego i nadal obawia się wpływu Rosji na państwo węgierskie. Ten wpływ jest istotny na Węgrzech, niezależnie od tego, czy premierowi Orbanowi się to podoba (czy nie) - ocenił Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Jestem jednak przekonany, że węgierski naród odnosi się do nas pozytywnie - dodał prezydent.

14:20

Państwa europejskie, które wciąż obawiają się o rosyjski gaz i ropę naftową, muszą wiedzieć, że Bucza to dopiero początek prawdy o Rosji. Przekażcie nam dziś ciężkie uzbrojenie, jeśli jutro nie chcecie jutro przeżywać "syndromu Buczy" - napisał na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.



Będą setki innych miejsc na Ukrainie, do których dotarł zbrodniczy “ruski mir"- dodał Podolak.

13:59

W Irpieniu znaleziono ciała dzieci poniżej 10. roku życia ze śladami gwałtu i tortur - napisała na Facebooku ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Niezliczone przypadki tortur na cywilach są odnotowywane na obszarach wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji - dodała Denisowa.

Liczący przed wojną 62 tys. mieszkańców Irpień znajdujący się w obwodzie kijowskim został odbity przez Ukraińców w piątek.

13:45

Wywiad wojskowy Ukrainy opublikował we wtorek dane osobowe 52 rosyjskich żołnierzy z 96. Samodzielnej Brygady Zwiadowczej 1. Armii Pancernej Zachodniego Okręgu Wojskowego, którzy mieli popełniać zbrodnie w obwodzie kijowskim.

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony (GUR MO) wszedł w posiadanie listy wojskowych 96. Samodzielnej Brygady Zwiadowczej 1. Armii Pancernej Zachodniego Okręgu wojskowego z Niżnego Nowogrodu, którzy popełniają zbrodnie wojenne przeciwko narodowi Ukrainy w obwodzie kijowskim - czytamy w komunikacie GUR opublikowanym na Facebooku.

W zestawieniu znalazły się szczegółowe informacje na temat żołnierzy - oprócz imienia, nazwiska, daty urodzenia, stopnia wojskowego i funkcji, podano także m.in. numery książeczek wojskowych.

13:20

Agencja RIA Nowosti obliczyła, że od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji, kraje zachodnie wydaliły około 250 rosyjskich dyplomatów.

13:15

13:14

Mieszkańcy okupowanego miasta Izium w obwodzie charkowskim we wschodniej Ukrainie są przymusowo wywożeni przez rosyjskie wojska na terytorium Federacji Rosyjskiej - napisała w Telegramie ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Wróg tworzy tymczasowe korytarze i obozy, przez które ukraińscy obywatele są wywożeni do Rosji - przekazała Denisowa.

Jak skomentowała, nie jest to pierwszy raz, gdy rosyjskie wojska stosują taką taktykę.



13:13

Mieszkańcy Kijowa, którzy opuścili miasto w momencie zaostrzenia się działań wojennych, zaczynają wracać - informuje BBC. W rozmowie z mediami mówią, że "czas do pracy" i "zacząć odbudowę miasta".

Władze miasta radzą jednak, by się nie spieszyć do stolicy. Wciąż przyszłość rejonu nie jest pewna.

12:53

Ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk uważa, że przyznanie się prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera do błędów w kontaktach z Rosją to tylko "pierwszy krok". Dla nas ważne jest, by za tymi deklaracjami szły teraz czyny. Tych czynów nie ma - powiedział Melnyk w radiu Deutschlandfunk

12:52

W ciągu ostatniej doby siły rosyjskie przeprowadziły 54 ataki z użyciem broni dalekiego zasięgu na obwód charkowski na wschodzie Ukrainy; zginęło w nich sześć osób, wiele zostało rannych - przekazał szef władz obwodu Ołeh Syniehubow.



12:51

W wyzwolonych miejscowościach rejonu (powiatu) buczańskiego w obwodzie kijowskim trwają prace na rzecz rozminowania terenu i przywrócenia infrastruktury krytycznej - łączności, dostaw elektryczności i gazu - poinformował szef regionalnych władz Ołeksandr Pawluk.



12:50

Najmocniej uderza w nas to, że blokowany jest transport części produktów żywnościowych. To przekłada się na to, że zwyczajne produkty żywnościowe, jak chleb, będą droższe - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Piotr Arak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Z powodu wojny na Ukrainie "wszystko będzie drożało" - nie ukrywa gość Krzysztofa Berendy.

12:38

Rosyjska ambasada w Dublinie skarży się, że zaczyna brakować jej paliwa do ogrzewania i ciepłej wody, bo irlandzkie firmy odmawiają realizowania dostaw, i zwróciła się z prośbą o interwencje do irlandzkiego MSZ - ujawnił dziennik "The Irish Mirror".

12:37

Wydalamy trzech rosyjskich dyplomatów, którzy w Szwecji nie przestrzegają konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych - poinformowała szefowa szwedzkiego MSZ Ann Linde.

Według Linde w Szwecji "istnieje zwiększone zagrożenie ze strony obcych mocarstw, przede wszystkim Rosji".

Na pytanie, dlaczego za persona non grata uznanych zostanie jedynie trzech dyplomatów, Linde odpowiedziała, że "to zawsze powoduje konsekwencje". Musimy ważyć własne interesy, ale to nie wyklucza, że wydalimy kolejnych - podkreśliła.

12:11

Te zdjęcia Wołodymyra Zełenskiego dzieli zaledwie 41 dni.

12:03

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego rosyjska 64. Samodzielna Brygada Strzelców Zmotoryzowanych, wchodząca w skład 35. Armii, odpowiedzialna za masakrę cywilów w podkijowskiej Buczy, znów będzie skierowana na Ukrainę, bez rotacji jej żołnierzy.



12:02

Japońska delegacja rządowa zabrała z Polski 20 ukraińskich uchodźców. W Japonii czeka na nich nie tylko dach nad głową, ale też oferty pracy i pomoc finansowa.

12:00

Rosyjskie wojska ostrzelały statek pływający pod banderą Dominikany w porcie w Mariupolu - informuje ukraińska straż graniczna.

Ostrzał spowodował pożar w maszynowni, który rozprzestrzenia się na cały statek. Jeden z członków załogi został ranny. Kapitan statku wysłał sygnał SOS.

Morski oddział ukraińskiej straży granicznej udzielił pomocy rannym, a załoga została ewakuowana w bezpieczne miejsce - informują władze.

Statek tonie i dalej trwa na nim pożar. Nie jest możliwe prowadzenie akcji ratowniczej ze względu na ciągły ostrzał.

11:58

Burmistrz Buczy Anatolij Fedoruk wezwał w nagraniu opublikowanym na Facebooku lokalnych radnych, pracowników służb komunalnych i socjalnych oraz lekarzy do powrotu do miasta.



Poprosił również o powrót pracowników przedsiębiorstw komunalnych, socjalnych i lekarzy, argumentując to koniecznością odbudowy infrastruktury krytycznej i zorganizowania pomocy humanitarnej.



11:57

Serwis umożliwiający wynajem lokali od osób prywatnych Airbnb poinformował o zawieszeniu działalności w Rosji i na Białorusi - przekazała agencja Reutera.

Nie będzie można dokonywać nowych rezerwacji dotyczących pobytów w Rosji i na Białorusi, ani korzystać tam z atrakcji organizowanych przez lokalnych ekspertów (tzw. Experiences).

11:56

Porozumieliśmy się z Turcją, która jest gotowa przeprowadzić dzisiaj drogą morską ewakuację osób rannych i ciał poległych ukraińskich żołnierzy z Mariupola. Realizacja tego przedsięwzięcia zależy jednak od zgody Rosji - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jeśli operacja nie dojdzie do skutku, to wówczas będziemy jasno i wyraźnie widzieli, że uniemożliwił to osobiście rosyjski przywódca - relacjonował prezydent Ukrainy, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



11:49

Ze względu na bezpieczeństwo narodowe Włochy wydaliły 30 rosyjskich dyplomatów - ogłosił minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio.

Taki krok, podjęty w porozumieniu z innymi partnerami europejskimi i atlantyckimi, okazał się konieczny z powodów związanych z naszym bezpieczeństwem narodowym, w kontekście aktualnego kryzysu w konsekwencji nieusprawiedliwionej agresji na Ukrainę ze strony Federacji Rosyjskiej - oświadczył minister Di Maio.

11:43

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen i szef unijnej dyplomacji Josep Borrell udają się w tym tygodniu do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - przekazał rzecznik KE Eric Mamer.

11:38

W Rubiżnem w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy wojska rosyjskie trafiły w cysternę z kwasem azotowym - poinformował szef obwodu Serhij Gajdaj.

"Nie wychodźcie ze schronów! Jeśli jesteście w pomieszczeniu, zamknijcie drzwi i okna" - zaapelował Hajdaj w komunikacie na swoim Facebooku.

Podkreślił, że kwas azotowy jest niebezpieczny przy wdychaniu jego oparów, bowiem działa drażniąco na drogi oddechowe. Przy trafieniu do oczu może spowodować ich uszkodzenie. Poradził też, by mieszkańct przygotowali sobie maski ochronne nasączone roztworem sody.

"Obserwujemy kierunek wiatru! Czekamy na deszcz, pomoże nam!" - napisał Gajdaj.

10:59

Pociski, które miały uderzyć w cele w zachodniej Ukrainie zostały wystrzelone z Białorusi, z bombowców Su-35. Takie informacje przekazują ukraińskie władze i dowództwo obrony powietrznej. Rakiety udało się unieszkodliwić m.in. w okolicach Równego, a także w pobliżu miasta Dniepr - w centralnej Ukrainie.

10:57

Potrzebujemy poważnych partnerów, którzy będą w stanie zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainy; jeśli nie otrzymamy takich gwarancji, za dwa lata Rosja może wrócić i zaatakować nas ponownie - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas briefingu prasowego.

10:55

Na ulicach Buczy pod Kijowem znajdowane są liczne pozostawione przez wojska rosyjskie niewybuchy; trwa rozminowywanie - powiadomiła we wtorek Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), cytowana przez portal Ukraińska Prawda.

10:54

Rosyjscy żołnierze kilkukrotnie przejechali czołgami cmentarz znajdujący się we wsi Stary Krym pod Mariupolem, który jest uważany za jeden z największych w Europie - informuje we wtorek agencja Unian.

Rosjanie połamali krzyże i wielokrotnie przejechali czołgami po grobach, doszczętnie je niszcząc. Lokalna ludność była świadkami tych wydarzeń, które zostały określone świętokradztwem w miejscowej gazecie.

10:53

Witalij Kliczko, mer ukraińskiej stolicy wezwał Europę do zerwania wszelkich więzów handlowych z Rosją, argumentując, że napędzają one wojnę.

Każde euro, każdy cent, który otrzymujecie z Rosji lub wysyłacie do Rosji, ma na sobie krew, to są krwawe pieniądze. A krew na tych pieniądzach jest ukraińska, krew narodu ukraińskiego - powiedział Kliczko, który za pośrednictwem połączenia wideo przemawiał na konferencji burmistrzów z obszaru Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE).

10:52

Wydalamy 15 rosyjskich dyplomatów, którzy w Danii prowadzili działalność szpiegowską - poinformowało duńskie MSZ.



Dania jest kolejnym krajem po Polsce, Czechach, Irlandii, Holandii, Niemczech i Francji, który zdecydował się na wyrzucenie rosyjskich dyplomatów.

10:50

W ciągu 2-3 dni Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zamkną granicę z Białorusią i Rosją dla ruchu samochodowego - twierdzi Andrij Deszczyca. Ambasador Ukrainy w Polsce przekazał takie informacje w rozmowie z ukraińskimi dziennikarzami.

10:10

Aż 94 procent wszystkich przybywających w Polsce uchodźców z Ukrainy to kobiety z dziećmi. Tak wynika z danych wszystkich gości ze wschodu, którzy wyrobili sobie u nas numery PESEL pozwalające na legalną pracę, szkołę i opiekę zdrowotną.

10:06

Plecy małej ukraińskiej dziewczynki w pieluszce, a na nich imię, nazwisko, data urodzenia i telefony kontaktowe. Jedno zdjęcie, które mówi więcej niż tysiąc słów o okrucieństwie wojny. Dane napisała matka dziewczynki - na wypadek, gdyby sama zginęła w wyniku rosyjskiej agresji, a jej córka przeżyła.

09:55

Epoka, która nastąpiła po zakończeniu zimnej wojny, dobiegła końca; Rosja zaatakowała sąsiednie państwo i powróciła do niemal totalitarnych represji w polityce wewnętrznej, Moskwa grozi nawet użyciem broni jądrowej - oświadczył sekretarz stanu USA Antony Blinken.

09:54

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły około 18,5 tys. żołnierzy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 5 kwietnia to według ukraińskich danych: około 18,5 tys. ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), a także: 676 czołgów, 1858 bojowych pojazdów opancerzonych, 332 systemy artyleryjskie, 107 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 55 systemów obrony przeciwlotniczej, 150 samolotów, 134 śmigłowce, 1322 pojazdy kołowe, siedem jednostek pływających, 76 cystern, 94 bezzałogowce, cztery systemy rakietowych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu.

09:50

Siedem korytarzy humanitarnych w celu wyprowadzenia ludności cywilnej zaplanowano na dziś na Ukrainie, będzie to m.in. korytarz z Mariupola do Zaporoża - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Wereszczuk przekazała, że "mimo obietnic władz rosyjskich, wojska okupacyjne nie pozwalają nikomu na wjazd od Mariupola". "Okupanci zablokowali w mieście Manhusz przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża" - napisała wicepremier. Jak dodała, "po negocjacjach w nocy zwolniono ich i wysłano w stronę Zaporoża".

09:14

W rejonie konotopskim obwodu sumskiego na północy Ukrainy znaleziono ciała co najmniej trzech cywilów, zamordowanych przez rosyjskich żołnierzy podczas okupacji tych terenów - poinformował na Telegramie szef administracji obwodu sumskiego Dmytro Żywycki.

09:13

Stany Zjednoczone przetestowały w połowie marca broń hipersoniczną. Próba zakończyła się sukcesem - przekazała telewizja CNN, powołując się na przedstawiciela administracji USA zaznajomionego ze sprawą. Amerykanie mieli przez dwa tygodnie utrzymywać tę informację w tajemnicy, aby uniknąć eskalacji napięć z Rosją.

09:12

W Moskwie odbył się protest przeciwko masakrze w Buczy.

09:11

Nad Równem w zachodniej Ukrainie zestrzelono "dwa obiekty" - prawdopodobnie rosyjskie pociski - poinformował szef administracji wojskowej Witalij Kowal. Rosyjskie rakiety udało się także strącić koło miasta Dniepr - w środkowo-wschodniej części kraju.

09:09

Międzynarodowa organizacja obrony praw człowieka Amnesty International oświadczyła, że dokonane przez Rosjan egzekucje i akty przemocy w Buczy pod Kijowem powinny być zbadane jako zbrodnie wojenne. AI wyraziła obawę, że Bucza nie jest odosobnionym przypadkiem.

09:08

Mariupol jest w połowie kontrolowany przez Rosjan, a w połowie przez ukraińskich obrońców - powiedział w wywiadzie dla portalu informacyjnego RBK mer miasta Wadym Bojczenko.



Ale trzeba rozumieć, że żołnierzy, którzy atakują nasze miasto jest bardzo dużo. Mają przewagę liczebną nad tymi, którzy dziś bronią ukraińskiego Mariupola. Na jednego naszego żołnierza przypada 10-15 agresorów - powiedział Bojczenko.

09:07

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,5 mln osób - poinformowała rano Straż Graniczna. W poniedziałek funkcjonariusze odprawili 18,5 tys. podróżnych, a we wtorek do godziny 7 rano - 3,8 tys. osób.

09:03

Siły ukraińskie odzyskały kluczowe tereny na północy kraju - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

"Prawdopodobnie w niektórych częściach nowo odzyskanych regionów nadal będą toczyć się walki na niewielką skalę, ale w ciągu tego tygodniu znacznie się zmniejszą w miarę wycofywania się resztek sił rosyjskich" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Wiele rosyjskich jednostek wycofujących się z północnej Ukrainy będzie prawdopodobnie wymagało znacznego uzupełnienia wyposażenia i odświeżenia, zanim będzie można je przerzucić do działań na wschodniej Ukrainie" - dodano

08:36

Zbrodniarze mogą kłamać, mają prawo do tego, żeby kłamać i to właśnie robią. Prawnicy muszą udowodnić ich winę ponad wszelką wątpliwość, to nie jest łatwe - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Patrycja Grzebyk, specjalizująca się w międzynarodowym prawie karnym oraz humanitarnym, która była gościem Roberta Mazurka. Co groziłoby Władimirowi Putinowi przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym? Może zostać skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności lub karę pozbawienia wolności do lat 30 - wyjaśniła. Problem w tym, że "Rosja go nie wyda".

08:34

Bitwa o Słowiańsk, do zdobycia którego dążą rosyjskie wojska, to kluczowy moment wojny na Ukrainie; opanowanie tego miasta stworzy Rosjanom możliwość otoczenia ukraińskich sił w Donbasie - ocenił w poniedziałkowym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

08:33

Od początku wojny na Ukrainie zginęło 165 dzieci, a 266 zostało rannych - podała rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Dodała, że dane te nie są ostateczne, ponieważ nie ma możliwości prowadzenia śledztw w miejscach aktywnych działań wojennych i na terytoriach tymczasowo okupowanych.

08:01

Zniszczenia w Borodziance:

07:59

Kompletnie zniszczone budynki, leje po bombach, zdewastowany most - to wszystko można zobaczyć na filmie z drona, który dokumentuje zniszczenia w podkijowskiej miejscowości Stojanka. Miejscowość została zbombardowana przez Rosjan w połowie marca. Teraz, razem z innymi okolicznymi miejscowościami, została wyzwolona z rąk Rosjan. Skala zniszczeń w mieście jest ogromna.

07:53

"Dlaczego oni nam to zrobili?" - takie pytanie usłyszał z ust mieszkańców podkijowskiej Buczy dziennikarz brytyjskiego "Guardiana". W tej małej podkijowskiej miejscowości, wyzwolonej spod rosyjskiej okupacji, odkryto już co najmniej 400 ciał zabitych Ukraińców. Wielu z nich miało ślady egzekucji, ich ręce były związane z tyłu. Część zwłok była rozebrana.

07:51

Wyrażam wdzięczność Chinom za ich postawę w obliczu doniesień o cywilnych ofiarach wojny na Ukrainie; zakończenie tej wojny leży w naszym wspólnym interesie - stwierdził na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba po rozmowie telefonicznej z szefem dyplomacji Chin Wangiem Yi.



Minister zaapelował o kontynuowanie ukraińsko-rosyjskich negocjacji pokojowych i dodał, że Chiny są gotowe "odegrać konstruktywną rolę" na rzecz poszukiwania dyplomatycznego rozwiązania konfliktu.

07:50

79 proc. uchodźców wojennych zamierza wrócić po zakończeniu wojny na Ukrainę - wynika z sondażu, którego wyniki przytacza portal informacyjny Ukrainska Prawda. Badanie zostało przeprowadzone przez kijowskie Centrum Razumkowa. 10 proc. ankietowanych nie planuje powrotu, a nie 11 proc. waha się. 89 proc. respondentów uważa, że Ukraina wygra wojnę, a 1 proc. jest przeciwnego zdania.

07:48

W Popasnej i Rubiżnem, miastach obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy, trwają ostrzały i walki uliczne. Służby ratownicze nie mogą się przedostać do niektórych dzielnic - poinformował szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.



Szef obwodu poinformował, że w Rubiżnem "zabici chowani są na podwórzach". "Sytuacja jest trudna" - podkreślił Hajdaj.

07:46

Zbrodnie wojenne w Buczy to wierzchołek góry lodowej - oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Prezydent Ukrainy mówił, że liczba ofiar cywilnych może być znacznie wyższa w Borodziance i innych wyzwolonych miastach.

06:43

"Wróg przegrupowuje wojska i skupia wysiłki na przygotowaniu do operacji na wschodzie Ukrainy. Celem jest ustanowienie pełnej kontroli nad terytorium regionów Doniecka i Ługańska" - poinformował rano ukraiński sztab generalny.

06:36

Niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że popełnił błędy w kontaktach z Władimirem Putinem i w polityce wobec Rosji, m.in. popierając gazociąg Nord Stream 2.

06:00

Aż 85,3 proc. Polaków uważa, że należy zrezygnować z rosyjskiego gazu, ropy i węgla, nawet za cenę wyższych rachunków - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". W porównaniu z poprzednim sondażem widać, że zwolenników odejścia od rosyjskich surowców jest więcej.

05:50

Biuro prokurator generalnej Ukrainy Iryny Wenediktowej poinformowało wieczorem w komunikacie, że w sanatorium dla dzieci w Buczy znaleziono ciała kolejnych pięciu ofiar ze związanymi rękami.

05:10

Naszą relację z 41. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od podsumowań najważniejszych wydarzeń nocy:

- W wyniku ostrzału pociskami kasetowymi w Mikołajowie na południu Ukrainy zginęło 10 osób, w tym dziecko, a 46 zostało rannych - przekazał szef administracji regionalnej Ołeksandr Senkiewicz.

- Rosjanie ostrzelali fabrykę fenolu w Donbasie. "Zarejestrowano we wtorek 7 uderzeń bombowych w fabrykę fenolu, podczas których uszkodzeniu uległy: 3 kolumny destylacyjne, 3 kolektory produktów handlowych, antresole zakładu gorzelniczego, rurociągi materiałowe, cysterna i konstrukcje metalowe. Nie ma zagrożenia dla środowiska" - informuje Ukrinform. Jak informuje Ukrinform, opierając się na meldunkach sił ukraińskich w Donbasie ciężki ostrzał osady Siewierodonieck uszkodził cztery obiekty, w tym magazyn części zamiennych, budynki gospodarcze, garaże, obiekty infrastruktury, samochody i gazociąg. Bez dostaw wody są - Rubiżne, Popasna, Siewierodonieck, częściowo Gmina Górska i Łysyczańsk. Bez dostaw gazu - 131 944 odbiorców.

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że dziś wystąpi w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Chciałbym podkreślić, że jesteśmy zainteresowani w jak najbardziej kompletnym, przejrzystym śledztwie, którego wyniki będą znane i wyjaśnione całej społeczności międzynarodowej - powiedział w swoim wystąpieniu Zełenski .

- Po masakrze w Buczy nie ma miejsca dla Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ. Ukraina domaga się pociągnięcia do odpowiedzialności rosyjskich zbrodniarzy wojennych - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba .

- Podczas wojny Rosji z Ukrainą, wśród wiernych Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, do którego należy 12 tysięcy spośród 19 tysięcy ukraińskich parafii prawosławnych, narasta bunt przeciwko Patriarchatowi i jego zwierzchnikowi - informuje BBC.

Co działo się 40. dnia wojny? Sprawdzicie w naszej relacji i podsumowaniu dnia .