Dwa z trzech pasów na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia zostały zablokowane. Między węzłami Wrocław Lotnisko i Wrocław Stadion zderzyło się siedem samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło około godz. 18.00.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tuż za węzłem Wrocław Lotnisko, na jezdni w kierunku węzła Wrocław Stadion zderzyło się siedem samochodów osobowych. W wyniku kolizji zablokowany jest lewy i środkowy pas.

Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Ruch odbywa się wyłącznie prawym pasem, na miejscu pracują służby.

Jak przekazała GDDKiA, utrudnienia mogą potrwać ok. trzech godzin.

To niejedyne utrudnienie związane z dużym natężeniem ruchu. Ok. godz. 18.15 doszło do zderzenia trzech samochodów na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Pas został szybko odblokowany, ale ze względu na duże natężenie ruchu w tej okolicy powstał zator, który ma ok. 10 km.