Rosjanie w dalszym ciągu przegrupowują swoje wojska i nie zrezygnowali z podporządkowania sobie obwodów donieckiego i ługańskiego. Agresorzy ostrzeliwują też infrastrukturę cywilną i obiekty przemysłowe. Komisja Europejska zapowiedziała piąty już pakiet sankcji przeciwko Rosji, tym razem mają one dotyczyć m.in. rosyjskiego węgla. Dzisiaj też wiele państw europejskich zdecydowało się na wyrzucenie rosyjskich dyplomatów. To najważniejsze wydarzenia 41. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę (05.04.2022 r.).

Zniszczona Bucza / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Rosja przegrupowuje siły, walki w Mariupolu

W Rosji prowadzona jest tajna mobilizacja dla uzupełnienia oddziałów po stratach poniesionych na Ukrainie. Sztab generalny Ukrainy ocenia, że Rosja "nie zrezygnowała ze zdobycia pełnej kontroli nad obwodami donieckim i ługańskim" i dlatego dąży do poprawy sytuacji swoich wojsk w tym regionie.

Podkreślono również, że siły rosyjskie w dalszym ciągu "zuchwale ignorując międzynarodowe prawo humanitarne", kontynuują ostrzały artyleryjskie i naloty bombowe na cele infrastruktury cywilnej i obiekty przemysłowe. W efekcie ataku na Rubiżne w obwodzie ługańskim we wtorek uszkodzona została cysterna z kwasem azotowym.

W Berdiańsku okupanci zatrzymują mieszkańców, a w Tokmaku medycy są zmuszenia do podpisywania "umów" z ministerstwem zdrowia Federacji Rosyjskiej.

Mariupol jest w połowie kontrolowany przez Rosjan, a w połowie przez ukraińskich obrońców - powiedział we wtorek w wywiadzie dla portalu informacyjnego RBK mer miasta Wadym Bojczenko.



W masowym grobie w Buczy pochowanych nawet 300 osób

W masowym grobie przy cerkwi w Buczy może być pochowanych od 150 do 300 osób - powiedziała dziś ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa, cytowana przez agencję Reutersa. Ciała są obecnie gromadzone przez śledczych w celu przeprowadzenia odpowiednich badań - dodała Denisowa.

Dziś w Nowym Jorku odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, podczas którego omawiano masowe zabójstwa cywili w Buczy. Jednym z najistotniejszych punktów spotkania było wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego. Rosjanie w Buczy zabijali wszystkich - kobiety, które dzwoniły do bliskich, a cywile byli miażdżeni czołgami - mówił prezydent Ukrainy. Zełenski wezwał do reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych, by mogła skuteczniej działać. Apelował też o stworzenie trybunału do osądzenia zbrodni wojennych podobnego do tego z Norymbergi po II wojnie światowej.

KE zapowiada kolejne sankcje, m.in. na rosyjski węgiel

Komisja Europejska przygotowała piąty pakiet sankcji przeciwko Rosji. Ograniczenia dotknęłyby m.in. rosyjski węgiel, drewno, cement, owoce morza i alkohol - podała szefowa KE Ursula von der Leyen. Dodatkowo UE chce zakazać eksportu do Rosji kluczowych produktów, takich jak komputery kwantowe oraz półprzewodniki.

Rosyjskie statki nie mogłyby także wpłynąć do unijnych portów, a rosyjscy i białoruscy przewoźnicy nie mogliby wjechać na teren Wspólnoty. Sankcje UE wymagają jednomyślności 27 państw członkowskich.

Kolejne państwa wyrzucają rosyjskich dyplomatów

Wiele europejskich państw zdecydowało się na wyrzucenie rosyjskich dyplomatów. Danię musi opuścić 15 Rosjan, Włochy 30, Szwecję 3, Słowenię 33, Portugalię 10 a Hiszpanię około 25. 19 członków rosyjskiego przedstawicielstwa wyrzuca unijna dyplomacja.