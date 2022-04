"Rosyjscy żołnierze zmusili męża, by klęknął, a następnie zabili go strzałem w głowę" - powiedziała stacji BBC mieszkanka Buczy. Jak dziś poinformował mer tego miasta Rosjanie zabili tam ok. 320 mieszkańców. Anatolij Fedoruk dodał, że żołnierze specjalnie "polowali" na miejscowych polityków.

Zniszczenia w Buczy / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

BBC opisuje, że rosyjscy żołnierze wdarli się na teren domu rodziny 72-letniego Wołodymyra Ambramowa, zaczęli strzelać i wyciągnęli z budynku jego, jego córkę 48-letnią Irynę i jej 40-letniego męża Ołeha. Następnie zabrali Ołeha za bramę, a do domu wrzucili granat. Jego wybuch wywołał pożar.

Wołodymyr chwycił gaśnicę i próbował ugasić ogień, wołając na pomoc zięcia. Ołeh już ci nie pomoże - miał mu odpowiedzieć jeden z Rosjan.



Według Iryny ciało Ołeha znaleziono na chodniku za bramą i było jasne, że zmusili go, by uklęknął, a następnie zabili strzałem w głowę. Nie pytali o nic i nic nie powiedzieli, po prostu go zabili (...) Kazali mu tylko zdjąć koszulkę, uklęknąć, i go zastrzelili - powiedziała kobieta.

Stali obok ciała i pili wódkę

Iryna rozmawiała z BBC we wtorek w miejscu, w którym zamordowano jej męża, i gdzie na chodniku wciąż widoczna była ciemna plama po jego krwi. Gdy wybiegła na zewnątrz i znalazła ciało Ołeha, czterech rosyjskich żołnierzy, którzy go wyciągnęli, stało tam, zwyczajnie pijąc wodę. Krzyczała, żeby ją też zabili, a jeden z żołnierzy dwa razy podniósł broń, by znowu ją opuszczać, aż Wołodymyr zabrał córkę z powrotem na teren domu.



Ci żołnierze dali nam trzy minuty na odejście (...) Bucza była jak Apokalipsa, wszędzie martwe ciała, ulice pełne dymu - wspomina Wołodymyr.

To jeden z setek mordów dokonanych na ludności cywilnej przez rosyjskich najeźdźców, jakie ujawniono po ich wycofaniu się z okolic Kijowa. Według mera Buczy Anatolija Fedoruka zabitych zostało 320 mieszkańców, ale nie ma na razie oficjalnego bilansu - podkreśla BBC.