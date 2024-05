Kierwiński: Był straszny pogłos

Kierwiński rozmawiał o swoim wystąpieniu z mediami. Jak stwierdził, na uroczystościach "był straszny pogłos".

Dodał, że czuje się bardzo dobrze i nie potrzebuje prewencyjnych badań.

Był straszny pogłos z głośnika, który był niedaleko. Bardzo słabo słyszałem. Nie wiem, czy to była też kwestia jakiegoś sprzęgnięcia mikrofonów. Nie ma to nic wspólnego ze stanem zdrowia - podkreślił Kierwiński.

Jeśli ktoś chce to wykorzystywać do swojej brudnej polityki, to sam sobie wystawia świadectwo - zaznaczył szef MSWiA. Jak stwierdził, "te insynuacje są naprawdę niegodne".

Marcin Kierwiński jest "jedynką" Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu warszawskim.