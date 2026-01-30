Wspólne projekty, wymiana doświadczeń i dalsze wsparcie militarne - to główne tematy rozmowy ministrów obrony Ukrainy i Polski, o której poinformował Mychajło Fedorow. Kijów i Warszawa zapowiadają intensyfikację działań na rzecz bezpieczeństwa regionu.

  • Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował, że rozmawiał z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
  • W rozmowie poruszono kilka ważnych wątków; szczegóły znajdziesz w poniższym artykule.
  • Szef resortu obrony w Kijowie podziękował Polsce za "owocną współpracę" oraz "wsparcie Ukrainy od pierwszych dni pełnoskalowej wojny".
Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował w piątek o rozmowie z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Podkreślił, że Polska odgrywa strategiczną rolę w dostarczaniu międzynarodowej pomocy dla Ukrainy - przez jej terytorium trafia około 90 proc. wsparcia, w tym także na rzecz wzmocnienia odporności energetycznej.

Z informacji szefa ukraińskiego resortu obrony wynika, że rozmowa dotyczyła m.in. realizacji wspólnych projektów obronnych oraz wykorzystania europejskich mechanizmów wsparcia. Ukraiński polityk wyraził wdzięczność za udział Polski w programie PURL, umożliwiającym finansowanie zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy przez kraje NATO. Szczególny nacisk położono na rozwój technologii dronowych.

Minister obrony Ukrainy podkreślił także znaczenie Wspólnego Centrum NATO-Ukraina JATEC w Polsce, które służy analizie doświadczeń wojennych, wymianie wiedzy i wdrażaniu standardów Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wzmocnienie obrony powietrznej i przekazanie samolotów

Jednym z kluczowych tematów była tzw. mała obrona powietrzna. Mychajło Fedorow zaznaczył, że polskie technologie są już ważnym elementem ukraińskiej OPL. "Jesteśmy gotowi dalej rozwijać współpracę i rozszerzać pole radarowe" - zadeklarował.

Kolejnym tematem było przekazanie Ukrainie przez Polskę samolotów myśliwskich MiG-29. "Polska przekazała już takie myśliwce w 2023 roku. Wspólnie będziemy pracować nad ich modernizacją w celu zwiększenia skuteczności i rażenia celów przeciwnika" - oświadczył.

Ukraiński minister obrony zadeklarował gotowość Ukrainy do dzielenia się z Polską własnymi rozwiązaniami, zwłaszcza w zakresie walki z dronami uderzeniowymi typu Shahed. Przekazał, że dane z pola walki i praktyczne doświadczenia mogą przyczynić się do wzmocnienia zdolności polskich sił zbrojnych.

"Dziękuję Polsce za owocną współpracę oraz wsparcie Ukrainy od pierwszych dni pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji" - napisał.

Polska wspiera Ukrainę

Polska od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku odgrywa kluczową rolę w udzielaniu wsparcia wojskowego swojemu wschodniemu sąsiadowi. Warszawa nie tylko aktywnie wspiera Ukrainę na arenie międzynarodowej, ale także realnie wzmacnia jej potencjał obronny poprzez dostawy sprzętu, amunicji oraz szkolenia żołnierzy.

W pierwszych miesiącach wojny Polska przekazała Ukrainie znaczące ilości sprzętu wojskowego, w tym czołgi T-72, bojowe wozy piechoty oraz armatohaubice Krab, które stały się jednym z symboli polskiej pomocy. W kolejnych miesiącach wsparcie to było sukcesywnie rozszerzane - Polska była jednym z pierwszych krajów, które zadeklarowały przekazanie Ukrainie nowoczesnych czołgów Leopard 2, co miało istotne znaczenie zarówno militarne, jak i polityczne.

Oprócz dostaw sprzętu, Polska aktywnie uczestniczy w szkoleniu ukraińskich żołnierzy. Szkolenia te odbywają się zarówno na terenie Polski, jak i w ramach międzynarodowych programów Unii Europejskiej. Dzięki temu ukraińscy wojskowi mogą szybko nauczyć się obsługi przekazywanego sprzętu oraz zdobyć nowe umiejętności niezbędne na polu walki.

Polska pełni także rolę głównego hubu logistycznego dla dostaw pomocy wojskowej i humanitarnej z Zachodu na Ukrainę. Przez polskie terytorium przechodzi większość transportów z bronią, sprzętem i innymi niezbędnymi materiałami. Władze w Warszawie podkreślają, że wsparcie dla Ukrainy to nie tylko wyraz solidarności, ale także inwestycja w bezpieczeństwo całego regionu.

