Wspólne projekty, wymiana doświadczeń i dalsze wsparcie militarne - to główne tematy rozmowy ministrów obrony Ukrainy i Polski, o której poinformował Mychajło Fedorow. Kijów i Warszawa zapowiadają intensyfikację działań na rzecz bezpieczeństwa regionu.
- Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował, że rozmawiał z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
- W rozmowie poruszono kilka ważnych wątków; szczegóły znajdziesz w poniższym artykule.
- Szef resortu obrony w Kijowie podziękował Polsce za "owocną współpracę" oraz "wsparcie Ukrainy od pierwszych dni pełnoskalowej wojny".
Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował w piątek o rozmowie z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Podkreślił, że Polska odgrywa strategiczną rolę w dostarczaniu międzynarodowej pomocy dla Ukrainy - przez jej terytorium trafia około 90 proc. wsparcia, w tym także na rzecz wzmocnienia odporności energetycznej.
Z informacji szefa ukraińskiego resortu obrony wynika, że rozmowa dotyczyła m.in. realizacji wspólnych projektów obronnych oraz wykorzystania europejskich mechanizmów wsparcia. Ukraiński polityk wyraził wdzięczność za udział Polski w programie PURL, umożliwiającym finansowanie zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy przez kraje NATO. Szczególny nacisk położono na rozwój technologii dronowych.
Minister obrony Ukrainy podkreślił także znaczenie Wspólnego Centrum NATO-Ukraina JATEC w Polsce, które służy analizie doświadczeń wojennych, wymianie wiedzy i wdrażaniu standardów Sojuszu Północnoatlantyckiego.