29 stycznia wieczorem Rosja zaatakowała Ukrainę przy użyciu balistycznej rakiety Iskander-M oraz 111 dronów bojowych typu Shahed, Gerbera, Italmas i innych bezzałogowych systemów, z których 80 udało się zestrzelić - poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy.

Władimir Putin / PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV / PAP

Kiedy Rosja przeprowadziła atak rakietowy i dronowy na Ukrainę?

Jakie środki ataku wykorzystali rosyjscy najeźdźcy?

Skąd nadleciały drony i ile z nich było bojowych typu Shahed?

Jak czytamy w komunikacie, "o godz. 8 rano obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 80 wrogich bezzałogowych statków powietrznych. Zarejestrowano trafienie pociskiem balistycznym i 25 uderzeń bezzałogowych statków powietrznych w 15 lokalizacjach, a także upadek (fragmentów) zestrzelonych bezzałogowych statków powietrznych w dwóch lokalizacjach".

Rakietę Iskander-M wystrzelono z obwodu woroneskiego w Rosji. Drony nadleciały z kierunku rosyjskich miast Briańsk, Orzeł, Kursk, Millerowo, Primorsko-Achtarsk oraz z terenów czasowo okupowanego Doniecka. Szacuje się, że około 70 dronów było typu Shahed, przeznaczonych do ataków bojowych.

Siły Powietrzne Ukrainy podały: "Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowej obrony przeciwlotniczej, jednostki walki elektronicznej i bezzałogowych systemów oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy" - poinformowały Siły Powietrzne.

Rosyjski atak wciąż trwa, w przestrzeni powietrznej znajduje się kilka wrogich bezzałogowych statków powietrznych.

Armie Rosji i Ukrainy miały otrzymać rozkazy

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w czwartek, że osobiście zwrócił się do prezydenta Rosji Władimira Putina z prośbą o powstrzymanie rosyjskich ataków na Kijów oraz inne ukraińskie miasta . Według Trumpa, Putin zgodził się na tygodniowe zawieszenie ognia w czasie wyjątkowo silnych mrozów.

Informacje Trumpa potwierdził Wołodymyr Zełenski, który stwierdził, że oczekuje od Moskwy respektowania porozumienia.

Poprosiłem prezydenta Putina, by przez tydzień nie prowadził ognia na Kijów i inne miasta. On się na to zgodził. Muszę przyznać, że to było bardzo miłe - powiedział Trump, cytowany przez agencję RIA Nowosti.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w czwartek, że oczekuje realizacji porozumienia przez Rosję.

"Nasze zespoły omawiały to w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oczekujemy wdrożenia tych ustaleń" - napisał Zełenski po angielsku na platformie X.

"Kroki prowadzące do deeskalacji przyczyniają się do realnego postępu w kierunku zakończenia wojny" - dodał.