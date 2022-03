Każda wojna kreuje swoich bohaterów, zarówno wojskowych jak i cywilnych. Tak też jest w przypadku wojny w Ukrainie. Cywilni bohaterowie, to kobiety produkujące w piwnicach siatki maskujące dla wojska, lekarze opatrujący rannych w ostrzeliwanych szpitalach, wolontariusze dostarczający leki do potrzebujących, czy mieszkańcy, którzy z narażeniem życia z gruzów zbombardowanych budynków wyciągają swoich sąsiadów. W tej przerażającej rzeczywistości, ludzie żyjący w ciągłym strachu potrzebują nadziei i czegoś, co podniesie ich na duchu... na przykład Ducha Kijowa.

Już pierwszego dnia rosyjskiej inwazji w Ukrainie agencja Reuters - powołując się na informacje ukraińskiego wojska - przekazała, że w obwodzie ługańskim zestrzelono pięć rosyjskich samolotów i helikopter.

Dzień później były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko na Twitterze zamieścił zdjęcie pilota w samolocie i opatrzył je opisem: "Na zdjęciu pilot MiG-29 - Duch Kijowa. Naszych wrogów napawa przerażeniem, a nas dumą. Na swoim koncie ma już sześć zwycięstw nad rosyjskimi pilotami. Z takimi obrońcami Ukraina na pewno wygra tę wojnę!". Szybko okazało się, że zdjęcie pochodzi z 2019 roku, kiedy ukraińscy piloci testowali francuskie hełmy: Zdjęcie stare, ale czy legenda prawdziwa? Internauci zwrócili uwagę, że zamieszczenie nieprawdziwego zdjęcia Ducha Kijowa, to bezpieczne posuniecie, bo dzięki temu nie zostanie on rozpoznany. Również 25 lutego w sieci pojawiło się nagranie, które rzekomo pokazuje, jak ukraiński myśliwiec zestrzeliwuje rosyjski samolot: Okazało się jednak, że wideo pochodzi...z gry komputerowej DCS, czyli Digital Combat Simulator World, opracowanej przez Eagle Dynamics. Matthias Techmanski, rzecznik Eagle Dynamics, potwierdził Reuterowi e-mailem, że materiał krążący w mediach społecznościowych faktycznie pochodzi z DCS. Jednak jak zaznaczył: "Firma nie ponosi odpowiedzialności za jego dystrybucję ani nie popiera takich treści".

Nie potwierdziły się też doniesienia o ewentualnej tożsamości pilota identyfikowanego jako Vladimir Abdonov. W tym przypadku okazało się, że krążące w sieci zdjęcia są przeróbkami zdjęć adwokata z Buenos Aires, o czym szczegółowo pisał portal dw.com. Legenda wiecznie żywa Część internautów wierzy lub chce wierzyć w istnienie legendarnego Ducha Kijowa. Tworzą nawet specjalne grafiki:

Duch Kijowa stał się symbolem - obecnie uosabia ukraińskie lotnictwo i obronę przeciwlotniczą. Gdy dziennikarze piszą o rosyjskich stratach i używają określenia "Duch Kijowa zestrzelił..." mają na myśli ogólne sukcesy ukraińskiej armii w walce z rosyjskimi samolotami i helikopterami.



Zgodnie z informacjami ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosja straciła już 49 samolotów i 81 helikopterów: Zobacz również: Oligarchowie unikają sankcji dzięki unijnym paszportom

