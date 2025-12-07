Z długoterminowej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki wodnej wynika, że nastąpi wyraźne ocieplenie. Wyższą temperaturę poczujemy już na początku tygodnia. "W najbliższym czasie dominować będzie pogoda pochmurna z lokalnymi przejaśnieniami, mogą występować miejscami opady deszczu, w poniedziałek do 12 st. C na zachodzie" - poinformował synoptyk IMGW Tomasz Siemieniuk.

W Małopolsce spodziewane są roztopy / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najbliższe dni będą pochmurne, z lokalnymi przejaśnieniami i opadami deszczu.

Temperatura wzrośnie miejscami nawet do 15 st. C, a w nocy lokalnie spadnie poniżej zera.

IMGW ostrzega przed roztopami i topnieniem śniegu w Małopolsce, zwłaszcza w powiatach nowotarskim i tatrzańskim.

Noc z niedzieli na poniedziałek – mgły i chłód

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie pozostanie duże, z przejaśnieniami na południu. Miejscami pojawią się słabe opady deszczu i mżawki, a na wschodzie kraju oraz we wschodniej połowie Polski silne zamglenia i mgły mogą ograniczyć widoczność nawet do 200 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 2 do 5 st. C, a w rejonach podgórskich Karpat spadnie nawet do -3 st. C. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, a w Sudetach porywy osiągną do 60 km/h.



Poniedziałek i wtorek – coraz cieplej, ale deszczowo

W poniedziałek zachmurzenie duże, miejscami słabe opady deszczu i mżawki. Uwaga na silne zamglenia i mgły! Temperatura maksymalna od 5 st. C na wschodzie do 12 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty - w porywach do 60 km/h.

Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie kolejne opady deszczu i mżawki, a nad morzem lokalnie mogą pojawić się burze. Temperatura minimalna od 4 do 8 st. C, na południu nawet do 1 st. C. W górach wiatr w porywach do 90 km/h.

Roztopy w Małopolsce

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed roztopami dla powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. "Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 0 do 3 st. C. Temperatura maksymalna od 5 do 8 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h, w porywach do 40 km/h, z południowego zachodu" - poinformowano w komunikacie dot. ostrzeżenia na stronie internetowej.

Środa i czwartek - jeszcze cieplej

W środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy i północnym wschodzie duże. Opady deszczu głównie na północy i wschodzie.

Temperatura minimalna będzie wynosiła od 4 do 8 stopni Celsjusza, a maksymalna nawet do 15 stopni. W czwartek umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura będzie wynosiła od 6 st. C na wschodzie do 11 st. C na zachodzie kraju.

