Priorytetem wojsk rosyjskich atakujących Ukrainę jest obecnie podejście do Siewierska i Bachmutu w obwodzie donieckim, a także obrona przed ukraińskimi kontratakami w obwodzie charkowskim i na południu kraju – ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Duża liczba rosyjskich okrętów wojennych została przegrupowana z Sewastopola na okupowanym Krymie do rosyjskiego portu w Noworosyjsku - poinformował portal Ukrinform, cytując szefa odeskiej administracji wojskowej Siergieja Bratczuka. Ponad 60 pracowników ukraińskich organów prokuratury i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zostało na terytorium okupowanym przez siły rosyjskie i współpracuje z wrogiem - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Turecki minister obrony Hulusi Akar powiedział w poniedziałek, że drugie spotkanie delegacji wojskowych Turcji, Ukrainy i Rosji w sprawie odblokowania eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne może odbyć się w tym tygodniu. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w miejscowości Czuhujiw / Mykola Kalyeniak / PAP/EPA

16:35

Sąd dzielnicy Dzierżyńskiej w Petersburgu po raz drugi odmówił rozpatrywania protokołu policyjnego sporządzonego przez policję, sporządzonego przeciwko Jurijowi Szewczukowi, liderowi zespołu DDT, w którym zarzuca mu się "dyskredytację" armii rosyjskiej - poinformował w poniedziałek portal Meduza.

Służba prasowa sądu poinformowała, że sprawa została skierowana do Ufy, stolicy Baszkirii, czyli do miejsca, w którym Szewczuk popełnił zarzucany mu czyn.

Pierwszy protokół skierowany został do sądu 30 maja, lecz został zwrócony policji. Uwagę komentatorów zwrócił wówczas fakt, że w Rosji, gdzie co do zasady sąd sumiennie wykonuje polecenia władzy, "ośmielono" się jej sprzeciwić.

Szewczuk, lider legendarnej grupy DDT, który w przeszłości nie unikał krytykowania władz na Kremlu, podczas koncertu w Ufie 18 maja stanowczo wypowiedział się przeciwko wojnie na Ukrainie. "Teraz na Ukrainie zabijani są ludzie. Po co giną tam nasi chłopcy? Jaki jest cel, przyjaciele? Młodzież Rosji i Ukrainy znowu ginie. Giną starcy, kobiety i dzieci - w imię jakichś napoleońskich planów naszego kolejnego Cezara, tak? Przyjaciele, ojczyzna to nie d*** prezydenta, którą trzeba ciągle obśliniać i całować. Ojczyzna - to biedna babcia na dworcu sprzedająca kartofle. To jest ojczyzna!".

Na wystąpienie zareagowała natychmiast policja, która po koncercie pojawiła się za kulisami. Funkcjonariusze w mundurze specnazu zablokowali drzwi do garderoby, a w środku policjanci przez godzinę prowadzili z Szewczukiem rozmowy o "koncercie i jego wydźwięku".

16:09

Wzrosną dostawy gazu ziemnego z Azerbejdżanu do Europy. Komisja Europejska i władze w Baku podpisały memorandum, które przewiduje zwiększenie przesyłu do co najmniej 20 miliardów metrów sześciennych rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat.

15:54

Turecki minister obrony Hulusi Akar, że drugie spotkanie delegacji wojskowych Turcji, Ukrainy i Rosji w sprawie odblokowania eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne może odbyć się w tym tygodniu. Pierwsze rozmowy w tej sprawie przeprowadzono w środę.



Akar oznajmił w poniedziałek, że powstał już "ogólny plan" dotyczący korytarza eksportowego. Podczas następnego spotkania omawiane będą szczegóły techniczne porozumienia, kwestia ustanowienia punktów kontrolnych i bezpiecznych szlaków transportowych.

15:45

Część rosyjskich dowódców rozpoczęła w lutym inwazję na Ukrainę, używając map topograficznych z ubiegłego stulecia, nawet z 1969 r. - powiadomiła w poniedziałek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), opierając się na dokumentach rosyjskiego dowództwa znalezionych w obwodzie charkowskim.

Śledczy SBU ustalili, że część rosyjskich dowódców, którzy wtargnęli na terytorium Ukrainy w lutym 2022 r., używała map topograficznych Ukrainy z 1969 r.

"Świadczą o tym dokumenty najeźdźców, jakie pozyskała SBU na terenie czasowo okupowanych powiatów w obwodzie charkowskim" - powiadomiono.

Telegram

15:26

Hiszpański dziennik “El Pais" ustalił, że dzięki zdjęciom satelitarnym udało się potwierdzić, że co najmniej 16 rosyjskich statków dostarczyło do różnych portów na świecie transporty zboża skradzionego przez Moskwę Ukrainie.

Z ustaleń madryckiej gazety wynika, że część transportów ze skradzionym surowcem Rosjanie skierowali przez Bosfor do Syrii, a także do innych kilku portów Morza Śródziemnego i Morza Czerwonego.

Dziennik twierdzi, że aby proceder nie wyszedł na jaw transportujące zboże jednostki wyłączają na Morzu Czarnym sygnał lokalizacyjny wymagany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Uruchamiają go dopiero w okolicach Bosforu.



15:10

Władimir Putin stwierdził, że sankcje nakładane przez Zachód nie spowodują, że Rosja cofnie się w rozwoju. Dodał, że Rosji - mimo usilnych starań - nie da się odciąć od reszty świata.

Nie tylko restrykcje, ale też całkowite odcięcie nas od produktów high-tech to narzędzia wykorzystywane przeciwko naszemu krajowi (...). Widać, że to ogromne wyzwanie dla naszego kraju, ale nie poddamy się, nie pozostaniemy w stanie zamętu albo jak niektórzy przewidują, nie cofniemy się o dekady. Oczywiście, że tak nie będzie - stwierdził Putin podczas wideokonferencji z przedstawicielami rządu.

14:12

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował, że generał brygady Wasyl Maluk będzie p.o. szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w miejsce odsuniętego od pełnienia obowiązków Iwana Bakanowa - poinformował w poniedziałek portal RBK-Ukraina powołując się na dekret głowy państwa.

39-letni Maluk jest z wykształcenia prawnikiem. Służbę w SBU rozpoczął w 2001 roku, natomiast w ciągu ostatnich dwóch lat pełnił tam funkcję m.in. naczelnika Wydziału ds. Walki z Korupcją i Zorganizowaną Przestępczością w randze pierwszego zastępcy szefa SBU.



13:50

Niezależna rosyjska telewizja Dożd (TV Rain) przeniosła się na Łotwę i w poniedziałek wznawia działalność. Studia stacji będą mieścić się na początkowym etapie w Rydze, Amsterdamie, Tbilisi i Paryżu.

Działający od 2010 roku kanał Dożd, jedyna do niedawna niezależna stacja telewizyjna w Rosji, został uznany przez tamtejsze władze za "zagranicznego agenta". 1 marca Dożd został w Rosji zablokowany - "ograniczenia dostępu" zażądała prokuratura generalna z powodu publikacji rzekomo "kłamliwych informacji na temat działań wojsk rosyjskich" w wojnie z Ukrainą.

"Po wymuszonym zaprzestaniu nadawania w marcu udało nam się utrzymać zespół i główne zasady: tak jak przez poprzednich 12 lat będziemy opowiadać o wydarzeniach i zjawiskach bez cenzury i manipulacji" - napisała telewizja w poniedziałek w komunikatorze Telegram.

13:39

"Ukrainie należy dać więcej broni i szybciej zakończyć wojnę" - stwierdził w poniedziałek na Twitterze pierwszy minister spraw zagranicznych Rosji po rozpadzie ZSRR Andriej Kozyriew.



"Rosyjskie ministerstwo obrony jest zaniepokojone rakietami dalekiego zasięgu i artylerią" - napisał Kozyriew.

"Dajcie Ukrainie więcej (broni) i zakończcie wojnę wcześniej, mniejszym kosztem i z większym pożytkiem dla każdego" - dodał, zwracając się do sojuszników Ukrainy o przekazanie walczącemu z Rosją krajowi większego wsparcia wojskowego.

13:30

Nasi zagraniczni partnerzy muszą zwiększyć wsparcie finansowe dla Ukrainy, aby utrzymała ona stabilność finansową w trakcie trwającej wojny z Rosja - stwierdził doradca prezydenta Ukrainy Tymofij Myłowanow.

Myłowanow stwierdził, że rozmiar udzielonych pożyczek i innego rodzaju wsparcia jest niewystarczający.

12:57

Myślę, że opinia publiczna nie jest gotowa, żeby marznąć za Kijów. Jest natomiast gotowa do pewnych poświęceń, jeśli chodzi o ceny, które płaci - mówił w internetowym radiu RMF24 dr Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador RP na Łotwie i w Armenii pytany o to, jak wojna na Ukrainie i sankcje wobec Rosji przełożą się na sytuację w zachodniej Europie, mocno uzależnionej od rosyjskiego gazu. W tej chwili rozstrzyga się, czy zdołamy izolować Rosję i ukarać ją za agresję, powstrzymać tę zmianę polityki światowej, jaką jest przewaga czynnika siły w polityce światowej - do tego tak naprawdę prowadzi rosyjska agresja - czy to starcie przegramy - tłumaczył gość Michała Zielińskiego w rozmowie "7 pytań o 7:07".

12:52

"Już ponad trzy tysiące pocisków manewrujących Rosja zastosowała przeciwko Ukrainie. Niemożliwe jest zliczenie artyleryjskich i innych pocisków, które zastosowano przeciwko naszemu krajowi i naszym ludziom" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.

"Na pewno możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich rosyjskich zbrodniarzy wojennych. Każdego z kolaborantów. Wszystkich, którzy są odpowiedzialni za terror. Za wszystko, co dzieje się 145 dni i ponad osiem lat. To będzie zrobione" - dodał ukraiński przywódca.

12:20

Sześć osób zginęło wskutek rosyjskiego ostrzału Torecka w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

"Dziś z samego rana miasto Toreck zostało ostrzelane, wskutek trafienia pocisku zniszczony został dwukondygnacyjny budynek, w którym przebywali ludzie" - czytamy w komunikacie służb.

10:36

Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Iwan Bakanow i prokurator generalna Iryna Wenediktowa są odsunięci od pełnienia obowiązków, co nie oznacza ich zwolnienia - wyjaśniło biuro prezydenta Ukrainy.

Andrij Smyrnow, wiceszef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, podkreślił, że szef państwa podejmie decyzję w sprawie tego, czy kierować do parlamentu wniosek o dymisję Bakanowa i Wenediktowej po zakończeniu kontroli służbowych.

Przekazał, że odsunięcie od obowiązków związane jest z tym, że długo czekano na konkretne i radykalne skutki działań kierowników tych organów w sprawie oczyszczenia struktur z kolaborantów i zdrajców.

10:10

Brytyjczyk John Harding, schwytany w maju przez Rosjan w Mariupolu, został zmuszony do wypowiedzenia "ostatnich słów" skierowanych do swojej córki.

Ponad 50-letni John Harding został wzięty do niewoli w maju w Mariupolu przez separatystów z Donieckiej Republiki Ludowej. Od tego czasu jego los był nieznany.

Teraz w sieci ukazało się nagranie, na którym prokremlowska prezenterka Marina Kim przeprowadza wywiad z Brytyjczykiem. Na filmie John Harding mówi, że grozi mu kara śmierci. Powiedziałbym Borisowi Johnsonowi - gdyby pan mógł mi pomóc, gdyby mógł pan wpłynąć na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego albo na prezydenta Putina - proszę to zrobić. Inaczej grozi mi kara śmierci - mówi mężczyzna.

09:35

Grupa Wagnera odegrała ważną rolę w niedawnych walkach w Donbasie. Obniżanie standardów rekrutacyjnych i ograniczone szkolenia negatywnie wpłyną na jej wartość bojową i relacje z regularnymi siłami zbrojnymi Rosji - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Szef Wagnera Jewgienij Prigożyn został niedawno uhonorowany tytułem Bohatera Federacji Rosyjskiej za działania Wagnera w obwodzie ługańskim. Nastąpiło to w czasie, gdy wielu bardzo wysokich rangą rosyjskich dowódców wojskowych jest zastępowanych, co może zaostrzyć pretensje między wojskiem a Wagnerem. Może to również negatywnie wpłynąć na morale rosyjskich wojskowych" - dodano.

09:02

W niedzielę z Ukrainy do Polski wjechało 25 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 29,3 tys. osób. Od początku wojny do Polski z Ukrainy przyjechało 4,853 mln osób, a wyjechało do tego kraju 2,933 mln osób - poinformowała Straż Graniczna.

08:39

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego spodziewamy się kolejnej fali osób wewnętrznie przesiedlonych na zachód Ukrainy - przekazała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk, cytowana przez portal RBK-Ukraina.



Jak podkreśliła wicepremier ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów, obwód zaporoski, w tym miasto Enerhodar, faktycznie jest odcięty od dostaw gazu i obecnie nie ma możliwości ich przywrócenia. Mieszkańcy tych terenów będą zmuszeni do opuszczenia swoich domów i poszukiwania schronienia na zachodzie Ukrainy.

08:28

Minionej doby siły ukraińskie wyeliminowały na południu Ukrainy kolejnych 36 rosyjskich żołnierzy, zniszczyły dwa składy amunicji, stację radarową i dwa zestawy rakietowe Pancyr-S1 - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

07:33

Rosyjskie siły wysyłają do walki mieszkańców okupowanych od niedawna miast w obwodzie ługańskim - przekazał szef władz tego regionu Serhij Hajdaj.

W dużych miastach regionu, zajętych przez armię rosyjską latem, zostało 10-15 proc. mieszkańców. Niestety nie traktowali na poważnie informacji o mobilizacji mężczyzn na wcześniej okupowanej części regionu, nie widzieli ryzyka dla siebie - podkreślił Hajdaj. Teraz, nie mając domu, który został zniszczony przez wroga, przekształcają się w nikczemników, idąc zabijać mieszkańców sąsiednich miejscowości. Niektórzy z nich dobrowolnie. Inni natomiast nie wierzą licznym ostrzeżeniom, widzą ogłoszenia z nieprawdopodobnie wysokim wynagrodzeniem i są z jakiegoś powodu przekonani, że to polepszy warunki ich życia. A po kilku dniach pokornie idą do okopów - dodał.

07:25

Trwają walki z armią rosyjską w okolicy miejscowości Hryhoriwka w pobliżu administracyjnej granicy obwodów ługańskiego i donieckiego w Donbasie - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W obwodzie donieckim ukraińskie wojsko odparło ataki m.in. w okolicach miejscowości Werchniokamjanske, Spirne, Serebrianka, Nowołuhanske, Kamianka, Wuhłedar i elektrowni w Wuhłedarze.

06:58

Priorytetem wojsk rosyjskich atakujących Ukrainę jest obecnie podejście do Siewierska i Bachmutu w obwodzie donieckim, a także obrona przed ukraińskimi kontratakami w obwodzie charkowskim i na południu kraju - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Rosyjskie władze nie ogłosiły w niedzielę żadnych zdobyczy terytorialnych. ISW ocenia to jako potwierdzenie swoich wcześniejszych przypuszczeń, że tempo wznawianej po przerwie ofensywy Rosjan będzie chwiejne.

06:20

O dalszej pomocy i sankcjach wobec Rosji rozmawiali w niedzielę premier Kanady Justin Trudeau i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Rozmawialiśmy o trwałym i nieustającym wsparciu Kanady dla Ukrainy, potwierdziłem nasze zobowiązanie, by przekazać mieszkańcom Ukrainy i rządowi pomoc i wyposażenie, którego potrzebują" - napisał Trudeau na Twitterze. Komunikat biura prasowego kanadyjskiego premiera wskazywał też na kwestię utrzymania jedności sojuszników oraz "dalszego nakładania poważnych kosztów na Rosję". Trudeau i Zełenski potępili rosyjskie ataki na ludność cywilną i infrastrukturę, i uzgodnili następne rozmowy.

05:05

Ponad 60 pracowników ukraińskich organów prokuratury i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zostało na terytorium okupowanym przez siły rosyjskie i współpracuje z wrogiem - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zełenski przekazał też, że podjął decyzję o zdymisjonowaniu szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Iwana Bakanowa i prokurator generalnej Iryny Wenediktowej.

Jak podał Zełenski, na Ukrainie dotychczas zarejestrowano ponad 650 postępowań karnych wobec pracowników organów ścigania w związku ze zdradą stanu i kolaboracją. Ok. 200 osób poinformowano o możliwości popełnienia przestępstwa.

05:00

Duża liczba rosyjskich okrętów wojennych została przegrupowana z Sewastopola na okupowanym Krymie do rosyjskiego portu w Noworosyjsku - poinformował portal Ukrinform, cytując szefa odeskiej administracji wojskowej Siergieja Bratczuka.



Według informacji naszej marynarki wojennej, wróg przesunął znaczną liczbę okrętów wojennych z Sewastopola do Noworosyjska. Rosyjskie okręty były wcześniej rozmieszczone bardzo blisko lini brzegu w strefie objętej systemami obrony wybrzeża - przekazał Bratczuk. Jego zdaniem Rosjanie nadal kontrolują żeglugę na Morzu Azowskim, by nielegalnie wywozić produkty zagarnięte w obwodach donieckim i zaporoskim.