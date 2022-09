​W Brukseli zakończyło się spotkanie ambasadorów w sprawie Rosjan uciekających przed ogłoszoną przez Putina mobilizacją. Jak dowiedziała się nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginon, nie pojawił się wniosek, aby uciekającym Rosjanom przyznawać azyl.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazał korespondentce RMF FM w Brukseli jeden z dyplomatów, na spotkaniu na razie nie pojawił się wniosek, aby uciekającym Rosjanom przyznawać azyl.

Komisja Europejska została natomiast poproszona o zaktualizowanie wytycznych wizowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa narodowego.

Kraje bałtyckie i Polska uważają, że ucieczka rosyjskich poborowych może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, bo niektórzy Rosjanie mogą przemieszczać się na zlecenie Kremla. Z kolei Niemcy i Belgia są gotowe przyjmować dezerterów.

Jeden z dyplomatów przekazał, że Bruksela podejmie starania w celu wypracowania wspólnego, unijnego stanowiska, ale to może zająć trochę czasu, bo poglądy różnych krajów są w tej sprawie rozbieżne.

Rosjanie uciekają przed mobilizacją

W środę 21 września Władimir Putin ogłosił "częściową mobilizację". Jej celem jest zrekrutowanie 300 tys. rezerwistów na wojnę z Ukrainą. Według jednak nieoficjalnych informacji, Kreml może zmobilizować nawet ponad milion osób .

W ostatnich dniach na granicy Rosji np. z Finlandią, Gruzją czy Kazachstanem utworzyły się kolejki samochodów. Wykupione zostały także prawie wszystkie loty do byłych republik radzieckich lub do Turcji. Wszystko dlatego, że młodzi Rosjanie próbują uciec przed mobilizacją.

W rozmowie z Politico podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku szef Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że Unia Europejska powinna pokazać "otwartość wobec tych, którzy nie chcą, aby Kreml ich wykorzystywał".

Podkreślił, że jest otwarty na rozmowy z innymi państwami UE w tej sprawie. Uważam, że Unia Europejska powinna przyjąć tych, którzy są w niebezpieczeństwie ze względu na poglądy polityczne. Jeśli Rosjanie są w takim niebezpieczeństwie, ponieważ nie podobają im się szalone decyzje Kremla, by rozpocząć wojnę w Ukrainie, to musimy to wziąć pod uwagę - powiedział.

Przypomnijmy, że Rosjanie mogą mieć teraz problemy z dostaniem się do Schengen. W połowie września UE zawiesiła umowę o ułatwieniach wizowych, co wydłuża proces uzyskiwania wiz i wzrosła także za to opłata. Niektóre kraje, jak np. Polska, całkowicie zawiesiły wydawanie Rosjanom wiz turystycznych.

