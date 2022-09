​W ramach "częściowej mobilizacji" w Rosji na front może zostać wysłanych nawet 1,2 mln ludzi - informuje Meduza, powołując się na źródło zbliżone do jednego z ministerstw. Głównie rekrutowane mają być osoby z biedniejszych regionów, gdzie "nie ma mediów, opozycji, ale jest więcej poparcia" dla wojny.

Zdj. ilustracyjne / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Prezydent Rosji Władimir Putin w środę 21 września ogłosił "częściową mobilizację". Jak tłumaczył potem minister obrony Siergiej Szojgu, chodzi o zrekrutowanie 300 tysięcy rezerwistów na wojnę z Ukrainą.

Punkt siódmy putinowskiego dekretu został jednak utajniony. Oficjele mówią tylko, że precyzuje on ile osób ma zostać zmobilizowanych. "Nowaja Gazieta" informowała, że ma to być ponad milion .

Także Meduza, powołując się na źródła w jednym z ministerstw podaje, że Rosja w ramach mobilizacji zamierza wysłać na front 1,2 mln osób.

Co interesujące, w samej Moskwie planuje się zmobilizować 16 tys. osób, a w Petersburgu około 3,2 tys. osób. Rozmówca Meduzy mówi, że w stolicach obwodów "zaleca się rekrutację na minimum". Idą przez wsie, tam nie ma mediów, nie ma opozycji i jest więcej poparcia (dla wojny - red.) - mówi.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę wskazuje się, że sporą część "mięsa armatniego" stanowią mieszkańcy biedniejszych regionów Rosji, np. Dagestanu lub Buriacji. W odpowiedzi na mobilizację w tych jednostkach federalnych doszło do protestów.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że doniesienia o wysłaniu na front 1,2 mln osób są nieprawdziwe. Podobnie jednak mówiono wcześniej m.in. w ogóle o planach inwazji czy mobilizacji. Sam Władimir Putin obiecywał wcześniej, że nie będzie żadnej mobilizacji rezerwistów.

Według niezależnej telewizji Dożd, mobilizacja w Rosji ma odbyć się w trzech etapach: od 26 września do 10 października, od 11 października do 25 października i od 26 października do 10 listopada. Taka deklaracja miała paść w urzędzie meldunkowym w Omsku.

Na wieść o mobilizacji część młodych Rosjan wyjechała z kraju. Zauważono kolejki na granicy m.in. z Gruzją czy Kazachstanem. Masowo wykupywano także loty do Turcji i na inne kierunki bezwizowe. Niechęć do pójścia na front jest tak duża, że są nawet historie o Rosjanach, którzy próbowali wjeżdżać do innych państw mając ponaklejane na swoich pojazdach "Z", czyli symbol agresji na Ukrainę.