Na Alasce bez przełomu. Nie ma ani umowy pokojowej, ani zawieszenia broni. Były za to deklaracje i kurtuazyjne wypowiedzi. Donald Trump mówił, że było to bardzo dobre spotkanie. Władimir Putin natomiast zaznaczył, że ma nadzieję, iż uzgodnienia otworzą drogę ku pokojowi na Ukrainie.

Specjalna relacja korespondenta RMF FM / Paweł Żuchowski / RMF FM

Po spotkaniu Władimira Putina z Donaldem Trumpem na Alasce nie wiadomo, co tak naprawdę uzgodniono. Mamy do ustalenia jeszcze kilka punktów, ale są duże szanse, że je uzgodnimy - mówił amerykański przywódca.

Wiele można wywnioskować natomiast z wypowiedzi prezydenta Rosji, który przyznał, że wszystkie pierwotne przyczyny kryzysu w Ukrainie powinny być wyeliminowane. Należy zaznaczyć, że jedną z nich są aspiracje Ukrainy, która chce być w NATO, a także członkiem Unii Europejskiej. To nie podoba się Putinowi, który chce mieć wpływ na Ukrainę i nie wyobraża sobie takiej sytuacji.

Spotkanie Trumpa z Putinem na Alasce. Są deklaracje, ale przełomu brak RMF FM

Zgodziliśmy się w wielu punktach, ale nie ma układu, dopóki nie zostanie dopięty - stwierdził Donald Trump. Zatem - bez przełomu - tak należy podsumować ten szczyt.

Urzędnicy Białego Domu oświadczyli, że lunch delegacji USA i Rosji został odwołany. Donald Trump nie chciał po wystąpieniach odpowiedzieć na pytania dziennikarzy, podobnie Putin.