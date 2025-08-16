Na Alasce bez przełomu. Nie ma ani umowy pokojowej, ani zawieszenia broni. Były za to deklaracje i kurtuazyjne wypowiedzi. Donald Trump mówił, że było to bardzo dobre spotkanie. Władimir Putin natomiast zaznaczył, że ma nadzieję, iż uzgodnienia otworzą drogę ku pokojowi na Ukrainie.
Po spotkaniu Władimira Putina z Donaldem Trumpem na Alasce nie wiadomo, co tak naprawdę uzgodniono. Mamy do ustalenia jeszcze kilka punktów, ale są duże szanse, że je uzgodnimy - mówił amerykański przywódca.
Wiele można wywnioskować natomiast z wypowiedzi prezydenta Rosji, który przyznał, że wszystkie pierwotne przyczyny kryzysu w Ukrainie powinny być wyeliminowane. Należy zaznaczyć, że jedną z nich są aspiracje Ukrainy, która chce być w NATO, a także członkiem Unii Europejskiej. To nie podoba się Putinowi, który chce mieć wpływ na Ukrainę i nie wyobraża sobie takiej sytuacji.
Zgodziliśmy się w wielu punktach, ale nie ma układu, dopóki nie zostanie dopięty - stwierdził Donald Trump. Zatem - bez przełomu - tak należy podsumować ten szczyt.
Urzędnicy Białego Domu oświadczyli, że lunch delegacji USA i Rosji został odwołany. Donald Trump nie chciał po wystąpieniach odpowiedzieć na pytania dziennikarzy, podobnie Putin.