Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych po wykolejeniu pociągu pasażerskiego, który zderzył się z cysterną w południowej Danii. Do wypadku doszło między miejscowościami Tinglev i Kliplev w regionie Jutlandii Południowej – poinformowały lokalne służby.

Tragiczny wypadek kolejowy w Danii / X/zrzut ekranu / Shutterstock

Według duńskiej policji, do wypadku doszło na przejeździe kolejowym, gdzie pociąg uderzył w cysternę z nawozem.

W pociągu znajdowało się 95 pasażerów, w tym uczniowie ze szkoły w Sønderborgu. W wyniku zderzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, a kilka innych zostało rannych - dwie z nich przetransportowano śmigłowcem do szpitala.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują przewrócony wagon oraz pasażerów stojących wzdłuż torów. Według lokalnych mediów, wykoleiły się co najmniej dwa wagony pociągu.

Państwowy operator kolejowy DSB poinformował o wstrzymaniu ruchu na trasie między Tinglev a Sønderborgiem, niedaleko granicy z Niemcami.

Na miejscu pracują służby ratunkowe, a okoliczności wypadku są wyjaśniane.