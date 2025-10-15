W nocy z 12 na 13 października ukraińskie drony przeprowadziły zmasowany atak na największy rosyjski terminal naftowy w okupowanej Teodozji na Krymie. Według oficjalnych informacji potwierdzonych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w wyniku uderzenia uszkodzonych zostało aż 16 zbiorników z paliwem, obiekty dalej płoną. To już drugi atak na ten obiekt w ciągu tygodnia.
Jak informuje portal Kyiv Independent, powołując się na źródła w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), "drony trafiły co najmniej w pięć zbiorników. Na terenie terminalu wybuchł pożar na dużą skalę". W sieci pojawiły się nagrania pokazujące ogromne płomienie i kłęby czarnego dymu widoczne z różnych części miasta. Mieszkańcy relacjonowali, że łuna pożaru była widoczna z wielu kilometrów.
W nocy 13 października Ukraińcy "poprawili" kolejnym uderzeniem. Według oficjalnych informacji potwierdzonych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w wyniku uderzenia uszkodzonych zostało aż 16 zbiorników z paliwem.
Rosyjskie służby ratunkowe zostały skierowane na miejsce, a lokalne władze zapewniają, że nie ma ofiar śmiertelnych. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony, tej samej nocy zestrzelono łącznie 103 drony nad terytorium Rosji i okupowanej Ukrainy, w tym 40 nad Krymem.