Znaczenie terminalu w Teodozji dla rosyjskiej armii

Terminal naftowy w Teodozji to kluczowy punkt logistyczny dla rosyjskich wojsk na Krymie. Obiekt może przechowywać do 250 tysięcy ton paliwa i obsługuje transport ropy oraz produktów naftowych koleją, drogą morską i lądową. Sztab Generalny Ukrainy podkreśla, że terminal jest "ważnym ogniwem logistycznym w zaopatrywaniu rosyjskich wojsk w paliwa i smary".

Według danych ukraińskich, w zbiornikach mogło znajdować się nawet 193 tysiące metrów sześciennych produktów naftowych. Atak na ten obiekt ma więc bezpośredni wpływ na zdolności operacyjne rosyjskiej armii na południu Ukrainy.

Ukraińskie siły regularnie atakują rosyjską infrastrukturę paliwową, która stanowi istotne zaplecze finansowe i logistyczne dla działań wojennych Moskwy. Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Ołeksandr Syrski, poinformował niedawno, że w wyniku ukraińskich ataków zdolności przetwórcze rosyjskiego sektora naftowego spadły już o 21 proc. W efekcie w kilku regionach Rosji pojawiły się niedobory benzyny - między innymi na Krymie i na Dalekim Wschodzie.

"SBU konsekwentnie ogranicza wojskowe, logistyczne i ekonomiczne możliwości wroga do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie" - podkreśliło źródło w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, cytowane przez Kyiv Independent.

W nocy z 14 października ukraińskie siły uderzyły także w stację radiolokacyjną P-18 w Krasnej Polanie na Krymie, punkt dowodzenia dronami w Oleszkach na okupowanym obwodzie chersońskim oraz magazyn amunicji w rejonie Makiejewki na okupowanym Donbasie.

Ataki na infrastrukturę paliwową i wojskową mają na celu osłabienie rosyjskich zdolności bojowych i utrudnienie zaopatrzenia wojsk na froncie południowym.

Nie tylko Krym

Rosyjskie kanały Telegramu raportują o kolejnym ataku ukraińskich dronów. Tym razem w regionie Ufy, gdzie znajduje się rafineria naftowa Basznieft. Ufa znajduje się 1400 km od linii frontu w Ukrainie.