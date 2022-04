Tragiczna sytuacja w zakładach Azowstal w Mariupolu. Jak informuje rada miejsca, z powodu dużej liczby martwych ciał oraz skrajnie niehigienicznych warunków, istnieje tam duże ryzyko wybuchu epidemii. Pentagon przekazał, że część sił rosyjskich zaczęła wycofywać się z tego nadmorskiego miasta, które jest niemal w całości pod kontrolą okupanta. Do minimum obniżono poziom mocy największej w Europie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Powodem jest uszkodzenie linii wysokiego napięcia. Władze nieuznawanego mołdawskiego Naddniestrza ogłosiły mobilizację. Bundestag zdecydowaną większością zagłosował za dostawą ciężkiej broni na Ukrainę. Szef NATO Jens Stoltenberg powiedział, że Sojusz może długo wspierać Ukrainę w walce z Rosją. "Istnieje absolutna możliwość, że ta wojna będzie się przeciągać i trwać miesiącami i latami" - mówił. Wieczorem Rosjanie ostrzelali Kijów. "Rannych jest co najmniej sześć osób" – poinformował doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Miasto ostrzelano podczas wizyty sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Wydarzenia związane z 64. dniem wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 28.04.2022 r.

Zniszczony blok w Irpieniu

- Do minimum obniżono poziom mocy największej w Europie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Powodem jest uszkodzenie linii wysokiego napięcia.

- Władze nieuznawanego mołdawskiego Naddniestrza ogłosiły mobilizację.

- Bundestag zdecydowaną większością zagłosował za dostawą ciężkiej broni na Ukrainę.

- Okupacyjne władze nieuznawanego Chersonia zamierzają od maja narzucić płatności w rosyjskich rublach.

- Szef NATO zapowiedział, że sojusz jest gotowy przez lata wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją.

- Pentagon przekazał, że część sił rosyjskich wycofuje się z Mariupola.

- Wieczorem Rosjanie ostrzelali Kijów. "Rannych jest co najmniej sześć osób" - poinformował doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Miasto ostrzelano podczas wizyty sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

- 64. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Najważniejsze informacje.

23:59

23:52

Zełenski zaznaczył, że w czwartek armia rosyjska kontynuowała ofensywę na wschodniej Ukrainie, a najeźdźcy próbowali posuwać się naprzód w południowych regionach.

"Siły zbrojne Ukrainy powstrzymują najeźdźców. I jestem wdzięczny każdemu z naszych obrońców" - podkreślił Zełenski.

23:49

Dostarczenie naszemu krajowi niezbędnej broni teraz, gdy jej potrzebuje, jest zbawieniem nie tylko dla Ukraińców, ale dla całej Europy - powiedział podczas wieczornego wystąpienia wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

23:42

W Donbasie w czwartek Siły Zbrojne Ukrainy odparły 9 ataków i zniszczyły 20 jednostek rosyjskiego sprzętu.

23:29

Izba Reprezentantów zatwierdziła projekt ustawy o przywróceniu programu Lend-Lease z okresu II wojny światowej. Nowa ustawa pozwoli na sprawniejsze wysyłanie broni, amunicji i sprzętu wojskowego do Ukrainy.

23:09

Konsekwencje dzisiejszego ataku rakietowego na Kijów.

22:30

Rosja przygotowując atak oszukiwała Zachód wizją chęci rozmów i negocjacji - ocenił w czwartek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że teraz - łamiąc zasady i warunki kontraktów - stawia bezpodstawne żądania dotyczące umów gazowych.

22:12

Przebywający w Kijowie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres jest "bezpieczny", ale "w szoku" po tym, jak wieczorem stolica Ukrainy została zaatakowana przez Rosjan rakietami - poinformował rzecznik ONZ Saviano Abreu.

22:10

Ukraińskie menu przygotowano dla wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Rzymie podlegających zarządowi miasta. Jak ogłosiły w czwartek władze, ukraińskie pierogi i kurczak po kijowsku zostaną podane w szkolnych stołówkach 2 maja.

21:58

Czwartkowe ataki rakietowe m.in. na Kijów wiele mówią o stosunku Rosji do międzynarodowych instytucji, Moskwa próbuje poniżyć ONZ - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Miasto ostrzelano podczas wizyty sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

21:50

Bundestag opowiedział się dzisiaj za dostarczeniem ciężkiej broni na Ukrainę, ale niemieckie społeczeństwo jest w tej sprawie podzielone: 45 proc. Niemców jest za takimi dostawami i taki sam odsetek jest im przeciwny - wynika z opublikowanego sondażu przeprowadzonego dla telewizji ARD.

21:33

Prawie pół miliona dolarów i ponad 80 tys. euro znaleziono i skonfiskowano podczas rewizji gosposi Wiktora Medwedczuka - poinformowała prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa. Prorosyjski polityk przebywa obecnie w areszcie.

21:31

W czwartek siły ukraińskie odparły z sukcesem dziewięć wrogich ataków i zniszczyły 21 jednostek rosyjskiego sprzętu w Donbasie - poinformował sztab Operacji Połączonych Sił Ukrainy.

21:06

Ministrowie kultury Polski, Litwy i Ukrainy potwierdzili w czwartek wolę powołania Funduszu Trójkąta Lubelskiego na Rzecz Digitalizacji Dziedzictwa Kulturowego na Ukrainie - poinformował w komunikacie MKiDN. Polski rząd na wniosek szefa MKiDN zadeklarował wsparcie funduszu kwotą 1 mln euro.

21:05

Czwartek to kolejny dzień prawie nieustannych rosyjskich ostrzałów obwodu charkowskiego - poinformował szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Ołeh Syniehubow. Pięciu cywilów zginęło, a 11 zostało rannych.

20:54

Trzy osoby zostały poszkodowane w ataku rakietowym na Kijów.

20:40

W okupowanym przez siły rosyjskie Heniczesku w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy dyrektorzy szkół mają sporządzić listy nauczycieli gotowych do nauczania od 1 września według rosyjskiego programu - podały tamtejsze władze.

Pedagodzy, którzy wyrażą taką gotowość, latem mają być wysłani na przygotowanie na anektowany Krym. Pozostałym zagrożono wyrzuceniem z pracy.

20:38

Siły ukraińskie odzyskały wieś Kutuziwka na wschód od Charkowa; Rosjanie atakują na wschodzie, na kierunku donieckim i na południu, bombardują Mariupol - poinformował w komunikacie w czwartek sztab generalny ukraińskiej armii.

Przeciwnik usiłował całkowicie zająć Rubiżne w obwodzie ługańskim, ale nie odniósł sukcesu. Przeprowadził też nieskuteczne natarcie w kierunku miejscowości Sołodke i Nowomychajliwka w obwodzie donieckim - podano w podsumowaniu operacyjnym.

Przeciwnik kontynuował ataki lotnicze na Mariupol. Główne wysiłki koncentruje na blokowaniu naszych pododdziałów w rejonie zakładów Azowstal - zaznaczono.

20:12

Ważne, że sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres na własne oczy zobaczył rezultaty zbrodni wojennych w Buczy i Borodziance - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z przedstawicielem ONZ. Guterres ocenił z kolei, że Mariupol to "kryzys w kryzysie".

Guterres ocenił, że agresja rosyjska to "naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych"; jak dodał, jedną z wartości ONZ jest poszanowanie dla integralności terytorialnej.

Ocenił, że "Rada Bezpieczeństwa ONZ nie zdołała zrobić wszystkiego, co w jej siłach", by rozwiązać konflikt.

20:02

Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa powiedziała w wywiadzie dla niemieckiego nadawcy Deutsche Welle, że ukraińscy śledczy wykryli już 8,6 tys. zbrodni wojennych i ponad 4 tys. przestępstw z nimi powiązanych.

Za zbrodnie wojenne ukraińska prokuratura uznaje "mordowanie ludności cywilnej, bombardowanie cywilnej infrastruktury, tortury, zbrodnie seksualne, ponadto śledczy badają przypadki użycia zakazanej broni" - wyjaśniła Wenediktowa.

Podkreśliła, że prowadzenie dochodzeń w sprawie takich zbrodni jest bardzo trudne, ponieważ śledczy nie mogą się udać do stref aktywnego konfliktu, jak Mariupol, Donieck czy Ługańsk.

19:57

W Jakymiwce, w rejonie Melitopola, wysadzony został most kolejowy, którym rosyjskie wojsko dostarczało broń i paliwo z okupowanego Krymu - podają lokalne media.

19:50

Do ataku rakietowego w Kijowie doszło podczas wizyty sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, zaledwie kilometr od miejsca, w którym przebywał - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podoliak.

19:32

O dwóch silnych wybuchach w Kijowie poinformowała na Telegramie ukraińska agencja UNIAN. Ukraińskie media podały również informację o kilku eksplozjach w Odessie.

Portal nv.ua przekazał, powołując się na szefa władz obwodowych, że nad Odessą obrona przeciwlotnicza zestrzeliła trzy rosyjskie rakiety.



19:26

Prezydent USA Joe Biden powiedział, że poprosił Kongres o 33 mld dolarów pomocy dla Ukrainy. Pomoc dla tego kraju jest droga, ale ma fundamentalne znaczenie, bo ugięcie się wobec rosyjskiej agresji byłoby bardziej kosztowne - podkreślił. Odniósł się też do wstrzymania przez Rosję dostaw gazu do Polski i Bułgarii, zapewniając, że USA nie pozwolą Moskwie na zastraszanie krajów europejskich za pomocą surowców energetycznych.

Biden przypomniał, że Rosja odcięła dostawy gazu do Polski i Bułgarii, i zapewnił, że USA współpracują z zagranicznymi partnerami, w tym nawet tak odległymi jak Japonia i Korea Południowa, by wspierać europejskich sojuszników i dostarczyć gaz dla Warszawy i Sofii.

Zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie pozwolą Moskwie zastraszać krajów europejskich za pomocą surowców energetycznych. Dodał, że Polska i Bułgaria nie będą skazane na wyczerpanie własnych rezerw gazu.

19:00

Według ukraińskiego portalu "Defence Express", szef sztabu generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej generał Walerij Gierasimow osobiście przyjechał do Iziumia, by dowodzić wojskami w Donbasie.

18:45

Widzimy oznaki opuszczania Mariupola przez część sił rosyjskich, które poruszają się w kierunku północno-zachodnim, mimo że nadal trwają walki o to portowe miasto na południowym wschodzie Ukrainy - informuje Reuters, powołując się na wysokiej rangi urzędnika Pentagonu, wypowiadającego się anonimowo.

Źródło agencji dodało, że żołnierze ukraińscy są szkoleni poza swoim krajem w obsługiwaniu haubic oraz mobilnych systemów radarowych i transporterów opancerzonych M113.

Nie będę szczegółowo opisywać, gdzie odbywają się te szkolenia - powiedział przedstawiciel Pentagonu.

18:19

Obrona przeciwlotnicza została uruchomiona w rosyjskim Biełgorodzie.

18:16

Rosyjskie wojska skupiają się na ofensywie w kierunku Iziumia, zakładów Azowstal w Mariupolu, Krzywego Rogu i Mikołajowa - przekazał doradca kancelarii prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

Przekazał, że w obwodach donieckim i ługańskim odparto wczoraj sześć ataków wroga, zniszczono pięć czołgów, jeden system artylerii, 22 pojazdy pancerne, jeden pojazd i jedno działo przeciwlotnicze.

18:08

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi powiedział, że pomimo wzrostu poziomu promieniowania w Czarnobylu, nadal jest ono "znacznie poniżej poziomów krytycznych".

To trzy lub więcej razy mniej niż dozwolone poziomu dla pracowników na obszarach dotkniętych promieniowaniem. Sytuacja nie może być określana jako stwarzająca wielkie zagrożenie dla środowiska lub ludzi - powiedział.

18:01

Prezydent USA Joe Biden powiedział w czwartkowym wystąpieniu, że zabiega w Kongresie o zwiększenie środków dla Ukrainy. Pomoc dla tego kraju jest droga, ale ma fundamentalne znaczenie, ponieważ ugięcie się wobec rosyjskiej agresji byłoby bardziej kosztowne - podkreślił.

Prezydent przypomniał, że Rosja odcięła dostawy gazu do Polski i Bułgarii i zapewnił, że USA współpracują z zagranicznymi partnerami, by wspierać europejskich sojuszników i dostarczyć gaz dla Warszawy i Sofii.

17:40

Rosyjscy oficerowie zaczęli rozstrzeliwać swoich żołnierzy, żeby zmusić swoje siły do atakowania Ukrainy - pisze w czwartek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Jak dodaje, świadczy o tym korespondencja dowódcy rosyjskiego pułku, który walczy pod Iziumem w obwodzie charkowskim.

Moi też zaczęli się bardzo bać. Wszyscy są zmęczeni. Wszyscy bez sił. Nie mogę ich podnieść ani moralnie, ani fizycznie. Nawet rozstrzeliwuję. I bez pożytku - napisał Rosjanin.

SBU dodaje, że dowódca nagrywa wiadomości głosowe, w których szczegółowo opowiada m.in. o swoim niezadowoleniu z nowego składu osobowego.

17:29

Doszło do kolejnej wymiany jeńców - poinformowała na Telegramie wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Z rosyjskiej niewoli wypuszczonych zostało 45 Ukraińców, w tym 33 wojskowych i 12 osób cywilnych.

17:02

Ukraina i Bułgaria porozumiały się w sprawie transportu ukraińskiego zboża przez bułgarski port w Warnie - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z premierem Bułgarii Kiriłem Petkowem.

Jak pisze agencja Reutera, Zełenski nie podał ram czasowych ani szczegółów dotyczących wielkości transportu zboża przez ten czarnomorski port.



Premier Petkow na konferencji prasowej w Kijowie podkreślił, że jego kraj z radością podchodzi do pomysłu, aby Warna stała się logistycznym hubem dla zboża i słonecznika i by było tam dystrybuowane zboże, które nie może wyjść z ukraińskich portów w związku z rosyjską agresją.

16:53

Prezydent USA Joe Biden zaproponował wykorzystanie zamrożonych w ramach sankcji rosyjskich aktywów na pomoc dla Ukrainy. Jak wyjaśnia Associated Press, szef państwa zabiega w Kongresie o pozwolenie na zwiększenie środków przeznaczonych dla Kijowa.

Biden zapowiedział, że jeszcze w czwartek zwróci się formalnie do Kongresu o wyasygnowanie dodatkowych miliardów dolarów na wsparcie sił zbrojnych i gospodarki Ukrainy oraz na pomoc dla uchodźców z tego kraju.

Prezydent ma też zaapelować do kongresmenów, by zezwolili rządowi na wykorzystanie środków ze sprzedaży zamrożonych rosyjskich aktywów na rekompensaty dla Ukrainy za straty, jakie kraj ten ponosi od początku rosyjskiej agresji.

16:45

Jeden obywatel brytyjski został zabity na Ukrainie, a drugi jest zaginiony - potwierdziło ministerstwo spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii.

Możemy potwierdzić, że obywatel brytyjski został zabity na Ukrainie, i wspieramy jego rodzinę. Wiemy o obywatelu brytyjskim, który zaginął na Ukrainie, i wspieramy jego rodzinę. Pilnie poszukujemy dalszych informacji - przekazał rzecznik MSZ.

Resort nie podał na razie szczegółów na temat tego, kiedy obywatel brytyjski został zabity i kiedy drugi mężczyzna zaginął.

16:43

Okupanci wywieźli m.in. do Rosji ponad 30 tys. mieszkańców oblężonego Mariupola - poinformował szef władz obwodu donieckiego, na wschodzie Ukrainy, Pawło Kyryłenko.

Wywożą ich do swoich tzw. obozów filtracyjnych, które znajdują się w pobliżu Mariupola. (...) Rozdzielają kobiety z dziećmi i mężczyzn. Dzielą ich według wieku. I potem zabierają im dokumenty, które potwierdzają, że są obywatelami Ukrainy - powiedział Kyryłenko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

16:39

Partia Jedna Rosja przygotowała projekt ustawy, który nakazałby uniwersytetom przyjęcie dzieci rosyjskich żołnierzy, którzy brali udział w inwazji na Ukrainę - informuje Interfax.

16:36

Rosjanie masowo okradają ukraińskich rolników na okupowanych terenach, próbując tym samym zorganizować ludobójstwo podobne do Wielkiego Głodu z lat 30. XX wieku - poinformowała w mediach społecznościowych ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Spadkobiercy architektów Wielkiego Głodu z lat trzydziestych próbują po raz kolejny zorganizować ludobójstwo narodu ukraińskiego poprzez zwykły rabunek, który nazywają “wywłaszczeniem nadwyżek z ubiegłorocznych i tegorocznych żniw" - napisała Denisowa.

Według rzeczniczki, w gospodarstwach w okolicach okupowanego Melitopola, w obwodzie zaporoskim na wschodzie Ukrainy, dochodzi do znacznego wzrostu liczby kradzieży i nielegalnego wywozu żywności. Na początku tego tygodnia widziano konwój ciężarówek z zamaskowanymi tablicami rejestracyjnymi, transportujący części do maszyn rolniczych oraz zboże na okupowany Krym.

16:34

Dwaj mężczyźni zginęli, a siedmiu innych cywilów odniosło obrażenia w wyniku rosyjskiego ostrzału w miejscowości Pokotyliwka w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na ustalenia prokuratury obwodowej.

Do ostrzału doszło w godzinach porannych. W jego wyniku uszkodzonych zostało 30 budynków mieszkalnych oraz szkoła.

16:33

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował, że rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Erdogan zapewnił, że jest gotowy patronować pokojowym negocjacjom Kijowa i Moskwy w celu jak najszybszego ustanowienia pokoju w regionie.

16:03

Straż graniczna oddziału czernihowskiego odnotowała ostrzał z terytorium Rosji w rejonie przejścia granicznego Senkiwka. Przeciwnik oddał ok. 15 strzałów z granatnika automatycznego - podało ukraińskie MSW na Telegramie. Nikt nie ucierpiał.

Senkiwka to trójstronne przejście graniczne między Ukrainą a Rosją i Białorusią.

16:02

Na okupowanych terenach Ukrainy Rosjanie uprowadzają mężczyzn w wieku poborowym; ponad 300 osób jest przesłuchiwanych i torturowanych w areszcie śledczym w Chersoniu na południu kraju - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

“Działania filtracyjne" są prowadzone na dużą skalę w okupowanych przez wroga obwodach charkowskim, zaporoskim, chersońskim, mikołajowskim, ługańskim i donieckim - napisała Denisowa.

Jak dodała, ofiarami Rosjan są przede wszystkim weterani ukraińskich służb specjalnych, byli wojskowi, policjanci i aktywiści społeczni.

15:42

Przedstawicielka ONZ w Ukrainie Osnat Lubrani jedzie do Zaporoża, aby pomagać ludziom ewakuowanym z Mariupola.

15:17

Do wybuchu doszło w czwartek rano na moście kolejowym w okupowanej przez Rosjan Jakymiwce w obwodzie zaporoskim. Przez tę przeprawę idą rosyjskie transporty wojskowe z Krymu. Doszło do samolikwidacji - napisał przedstawiciel ukraińskich władz.

Dzisiaj ok. 8 rano doszło do samolikwidacji mostu kolejowego. Przez ten most okupanci dostarczali uzbrojenie i paliwo z Krymu. Po samozniszczeniu mostu Moskale wpadli w panikę, bo dotarło do nich, że dosięgniemy ich wszędzie - napisał na Telegramie przedstawiciel władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk.





15:02

Domniemana partnerka Władimira Putina Alina Kabajewa ma ogłosić zwycięstwo Rosji nad Ukrainą w czasie obchodów Dnia Zwycięstwa - takie informacje podaje niemiecki dziennik "Bild". 38-letnia, nieoficjalna pierwsza dama Rosji, kilka dni temu wróciła do tego kraju i pojawiła się publicznie na imprezie sportowej.

14:55

Ukraiński garnizon oblegany przez Rosjan w Mariupolu powinien zostać ewakuowany przez państwo trzecie - powiedział zastępca dowódcy broniącego się tam pułku Azow Swiatosław Pałamar.

Broniący kombinatu metalurgicznego Azowstal żołnierze ukraińscy powinni zostać ewakuowani do neutralnego państwa trzeciego, a następnie przewiezieni z powrotem na Ukrainę - oświadczył podczas internetowej konferencji Pałamar.

Rosjanie nie dotrzymali swoich obietnic w sprawie korytarzy humanitarnych i ani my ani cywile nie mamy do nich zaufania - stwierdził Pałamar w czasie rozmowy online zorganizowanej przez ukraińskich dyplomatów w Bangkoku. Podkreślił przy tym, że Rosjanie traktują jeńców wojennych wbrew prawu międzynarodowemu.

14:54

NATO jest gotowe przez lata wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją, w tym pomagać Kijowowi w przechodzeniu ze starej broni z czasów sowieckich na nowoczesny zachodni sprzęt wojskowy - powiedział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

Musimy być przygotowani na długi okres (...). Istnieje absolutna możliwość, że ta wojna będzie się przeciągać i trwać miesiącami i latami - oświadczył Stoltenberg na szczycie młodzieży w Brukseli.

Dodał, że kraje NATO przygotowują się do udzielenia pomocy Ukrainie w przechodzeniu na standardową broń Sojuszu.

14:44

Trzy osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wyniku ataku lotniczego na miasteczko Nju-Jork w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.

Wszyscy zabici i ranni to cywile.

Rosyjskie niekierowane rakiety lotnicze trafiły w przedsiębiorstwo oraz dzielnice mieszkalne. Uszkodzono zostało co najmniej dziewięć domów, ale dokładna skala strat jest jeszcze ustalana - napisał Kyryłenko na Facebooku.

14:43

Połączenie kolejowe wiodące przez ważny strategicznie most na Limanie Dniestru w pobliżu miejscowości Zatoka, w obwodzie odeskim na południu Ukrainy, zostało przywrócone - przekazała gazeta internetowa Ukrainska Prawda za merem miasta Izmaił Andrijem Abramczenką.

Ponownie kursuje ekspresowy pociąg z Izmaiłu do Odessy - przekazał Abramczenko. Doniesienia o przywróceniu tego połączenia potwierdził odeski oddział Kolei Ukraińskich.

Do ataków na most doszło we wtorek i środę.

14:32

Rosjanie bombardowani wojskowy szpital polowy znajdujący się na terenie zakładów Azowstal w Mariupolu. Zawaliła się część pomieszczenia.

14:30

Rosyjska armia korzysta na Morzu Czarnym z pomocy delfinów przeszkolonych do operacji wojskowych, podają w czwartek rumuńskie media.

Według dziennika “Ziare" wykonane w ostatnim czasie przez Amerykanów zdjęcia satelitarne pokazują, że Rosjanie umieścili w swojej bazie morskiej w Sewastopolu, na zaanektowanym Krymie, delfiny szkolone do walki.

Zwierzęta te mają być według ekspertów wojskowych przygotowane do działań służących ochronie rosyjskiej floty przed ewentualnym atakiem okrętów podwodnych wroga.

13:38

Zidentyfikowano pierwszych dziesięciu rosyjskich żołnierzy, którzy mają być podejrzanymi o torturowanie mieszkańców podkijowskiej Buczy - poinformowała ukraińska prokurator generalna Iryna Weneditkowa.

Według śledczych brali zakładników, głodzili ich, dotkliwie bili i poniżali. Jak dodała Wenediktowa, sprawdzane jest, czy uczestniczyli w zabójstwach cywilów. Prokurator w mediach społecznościowych opublikowała fotografie młodych żołnierzy 64. brygady zmechanizowanej piechoty. Mają stopień od szeregowego do sierżanta.

13:23

Z powodu coraz wyższych temperatur powietrza, wielu martwych ciał pod gruzami budynków i skrajnie niehigienicznych warunków życia cywilów ukrywających się w okupowanym przez Rosjan Mariupolu, istnieje tam duże ryzyko wybuchu epidemii - alarmuje w czwartek na Telegramie mariupolska rada miejska.

Blisko 100 tys. mieszkańców Mariupola cierpi nie tylko z powodu rosyjskich działań, ale też z powodu zagrożenia wybuchem epidemii cholery, dyzenterii lub zakażeń pałeczkami okrężnicy - przekazano w komunikacie miejskich władz.

Jak poinformowała rada miasta, cywilom brakuje przede wszystkim dostępu do wody pitnej, kanalizacji i pożywienia.

13:22

Powrót obwodu chersońskiego pod kontrolę Ukrainy nie wchodzi w rachubę - powiedział rosyjskiej agencji RIA Nowosti Kirił Stremusow, którego siły okupacyjne mianowały "wiceprzewodniczącym wojskowo-cywilnej administracji" regionu.

13:15

W wyniku sprawdzania terenu i pracy grup śledczo-operacyjnych w obwodzie kijowskim znaleźliśmy, dokonaliśmy oględzin i przekazaliśmy instytucjom sądowo-medycznym 1150 ciał zabitych cywilów - powiedział komendant obwodowej policji Andrij Niebytow.

Zaznaczył, że były to osoby, które nie miały żadnego związku z Obroną Terytorialną ani innymi strukturami wojskowymi Ukrainy.

Ciała większości zabitych - prawie tysiąc - znaleziono w rejonie buczańskim. Chcę podkreślić, że 50-70 proc. zmarło na skutek ran postrzałowych - dodał Niebytow.



13:13

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę z kraju uciekło 5 372 854 osób, z czego prawie trzy miliony przyjechały do Polski - informuje Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR).

W Polsce znalazło się ponad 2,9 mln uchodźców z Ukrainy, ponad 801 tys. osób uciekło do Rumunii, 507 tys. udało się na Węgry, 439 tys. do Mołdawii, a 363 tys. na Słowację. Agencja podaje także liczby dotyczące osób, które wyjechały do Rosji i na Białoruś, ale nie jest jasne, czy są w to wliczane przymusowe przesiedlenia.

12:58

Rząd jeszcze dziś wyda decyzję o przejęciu infrastruktury gazowej w gminach, które utraciły dostęp do surowca - dowiedział się reporter RMF FM. Od wczoraj do kilkunastu gmin w Wielkopolsce i na Pomorzu nie dopływa gaz. To efekt wpisania na listę sankcyjną firmy Novatek, która dostarczała w tych regionach surowiec.

12:37

Słyszymy dźwięk syren od rana do wieczora, ale ludzie powoli wracają do miasta; życie wraca do Kijowa - powiedział mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Ocenił, że wojna na Ukrainie nie ma reguł, a wywożenie dzieci do Rosji to porwania.

Samorządowiec zdalnie wziął udział w konferencji prasowej organizowanej przez Europejski Komitet Regionów w Brukseli. Zapytany przez PAP, jak wygląda obecnie życie mieszkańców Kijowa i codzienna praca mera, rozpoczął od odtworzenia nagrania dźwięku syren alarmowych. Słyszymy ten dźwięk od rana do wieczora. Oznacza to, że każdy musi udać się do schronów, ratować życie. Ochrona życia jest naszym priorytetem - zaznaczył Kliczko.

12:28

W wyniku rosyjskiej inwazji 370 szpitali jest uszkodzonych, a 39 jest całkowicie zniszczonych - przekazała w Rozmowie w południe wiceminister zdrowia Ukrainy Iryna Mykychak. Zginęli lekarze, zniszczone są karetki... Nasi lekarze to naprawdę bohaterowie. Ratują ludzi, operują, przyjmują porody w katastrofalnych warunkach - mówiła.

12:24

Ukraina będzie się bronić w każdy sposób, w tym atakując magazyny i bazy "rosyjskich zabójców" - oświadczył na Twitterze doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak.

"Ukraina ma sama decydować, czy uderzać na rosyjskie obiekty wojskowe, powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken. Rosja zaatakowała Ukrainę i zabija cywilów. Ukraina będzie się bronić w każdy sposób, w tym uderzając w magazyny i bazy rosyjskich zabójców. Świat uznaje to prawo" - napisał Podolak.

12:22

Embargo na import rosyjskiej ropy i gazu musi być nałożone natychmiast - oświadczyli po spotkaniu w Wilnie szefowie dyplomacji Litwy i Hiszpanii, Gabrielius Landsbergis i Jose Manuel Albares.

Od kilku tygodni toczy się dyskusja na temat konieczności wprowadzenia embarga na rosyjską ropę i gaz. Stanowiska Litwy i Hiszpanii są zbieżne, należy to zrobić natychmiast - powiedział Landsbergis podczas wspólnej konferencji prasowej.

Obydwaj zgadzamy się, że musimy nadal wywierać presję na Rosję, a sankcje nałożone przez społeczność międzynarodową już mają wpływ na rosyjską gospodarkę - dodał Albares.



12:11

Duchowni Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego otrzymali jasne wytyczne, żeby agitować rodziców i krewnych młodych Rosjan - pod wpływem tych nawoływań mają oni zachęcać swoje dzieci i członków rodzin do podpisywania kontraktów z armią - przekazał wywiad wojskowy Ukrainy.

12:10

Koordynatorka ONZ na Ukrainie jedzie do Zaporoża, by przygotować ewakuację z Mariupola.

Sekretarz generalny tej organizacji Antonio Guterres po wizycie w Moskwie przyjechał do Ukrainy. Guterres w Moskwie złożył Putinowi propozycję ewakuacji z udziałem swoich pracowników. Jeszcze wczoraj Kreml twierdził, że nie ma w tej sprawie porozumień, ale trwają rozmowy. Być może koordynatorka ONZ w Zaporożu ustali szczegóły.



11:54

Bundestag zdecydowaną większością głosów opowiedział się w czwartek za dostarczeniem Ukrainie ciężkiej broni w celu odparcia rosyjskiego ataku. 586 posłów głosowało za, 100 przeciw. Siedmiu posłów wstrzymało się od głosu.



Posłowie wezwali rząd federalny do "kontynuowania i, o ile to możliwe, przyspieszenia dostaw potrzebnego sprzętu na Ukrainę, przy jednoczesnym rozszerzeniu dostaw o broń ciężką i złożone systemy (...)". Nie można przy tym narażać na szwank zdolności obronnych Niemiec w ramach sojuszu.Niemiecki rząd otrzymał również wyraźne poparcie dla wszystkich podjętych dotychczas kroków, w tym sankcji wobec Rosji, pomocy w śledztwach dotyczących zbrodni wojennych oraz przebudowy niemieckiej infrastruktury, tak aby nie była już zależna od rosyjskich dostaw energii - informuje telewizja ARD.

11:52

Antonio Guterres podczas wizyty w Borodziance / Laurence Figa-Talamanca / PAP/EPA

Wyobrażam sobie swoją rodzinę w jednym z tych bloków mieszkalnych, teraz zniszczonych i wypalonych; wyobrażam sobie moje wnuczki, które uciekają stąd w popłochu - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas wizyty w podkijowskiej Borodziance, zniszczonej przez rosyjskie wojska.

W XXI wieku nie można akceptować wojny - podkreślił Guterres.

11:32

Pod koniec maja lub na początku czerwca Unia Europejska będzie miała gotowe prawne zapisy nakładające na państwa członkowskie obowiązek magazynowania gazu przed zimą - dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. Teraz nie ma takiego obowiązku.

11:31

Ukraina potrzebuje 5 miliardów dolarów miesięcznie przez najbliższe trzy, cztery miesiące - powiedział dziennikowi "Corriere della Sera" minister finansów tego kraju Siergiej Marczenko. Wyjaśnił, że to suma "tylko na potrzeby humanitarne i cywilne, nie militarne".

Marczenko oświadczył: "Liczymy na zbiorową akcję ze strony państw G7, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego". Jako jedną z możliwości wymienił pożyczki.

Ocenił, że straty w wyniku zniszczeń spowodowanych przez Rosję należy szacować na setki miliardów dolarów.



11:18

Administracja prezydenta USA Joe Bidena rozważa możliwość wpisania Rosji na listę krajów sponsorujących terroryzm - poinformował w komunikatorze Telegram szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Andrij Jermak.

"Zbliżamy się do naszego celu. Sekretarz stanu USA Anthony Blinken powiedział, że Biały Dom rozważa możliwość wpisania Rosji na listę krajów sponsorujących terroryzm" - czytamy we wpisie.

"Taka decyzja to dodatkowe kary, ograniczenia pomocy zagranicznej, zakaz eksportu towarów obronnych, co jeszcze bardziej osłabi Rosję" - doprecyzował Jermak.

11:17

50 nalotów bombowych na zakłady Azowstal w Mariupolu przeprowadzili minionej nocy Rosjanie. Agresor wykorzystywał też amunicję fosforową, rakiety i artylerię. Poinformował o tym swych mediach społecznościowych jeden z dowódców broniącego się w kombinacie pułku Azow Światosław Pałamar.

10:50

Żołnierze rosyjscy przez 12 dni torturowali bojownika ukraińskiej obrony terytorialnej, m.in. obcięli mu palec i złamali 4 żebra - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na komunikat sił obrony obwodu zaporoskiego na południowym wschodzie kraju.

10:49

Unia Europejska "nie boi się Rosji" - powiedziała włoskiemu dziennikowi "Il Messaggero" przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Dodała, odnosząc się do kwestii wstrzymania dostaw gazu: "To moment mobilizacji wszystkich i wspierania Polski oraz Bułgarii i każdego kraju członkowskiego, który (prezydent Władimir) Putin postanowi wziąć na cel".

Nie możemy dać się podzielić przez Putina - stwierdziła.

10:22

Władze nieuznawanego mołdawskiego Naddniestrza ogłosiły mobilizację. Szefowie miejscowej administracji otrzymali pisma w sprawie zorganizowania specjalnego poboru, który ma uzupełnić w całości skład tamtejszego kontyngentu pokojowego - informuje o tym wywiad ukraińskiej armii. Od kilku dni są obawy, że Rosja chce zająć Naddniestrze. W tej prorosyjskiej republice dochodzi do zbrojnych prowokacji, o które miejscowe władze oskarżają Ukraińców.

10:21

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły blisko 22,8 tys. żołnierzy - poinformował w czwartek rano na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 28 kwietnia to według ukraińskich danych: około 22,8 tys. ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), a także: 970 czołgów, 2389 bojowych pojazdów opancerzonych, 431 systemów artyleryjskich, 151 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 72 systemy obrony przeciwlotniczej, 187 samolotów, 155 śmigłowców, 1688 pojazdów kołowych, 8 jednostek pływających, 76 cystern, 215 bezzałogowców, 4 systemy rakietowych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu.

10:20

Okręt logistyczny hiszpańskiej marynarki wojennej Ysabel z 200 tonami uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy dopłynął do gdańskiego portu.

Okręt logistyczny hiszpańskiej marynarki wojennej 22 kwietnia wypłynął z bazy Rota koło Kadyksu. To największa dotychczasowa pomoc militarna udzielona przez Hiszpanię Siłom Zbrojnym Ukrainy. Oprócz uzbrojenia w dostawie jest 30 ciężarówek oraz 10 lekkich pojazdów terenowych.

10:18

Atak rakietowy na Zaporoże - podała administracja obwodowa w komunikatorze Telegram. "Zaporoże, rano, uderzenie wrogiej rakiety. Wstępne informacje: dwa domy prywatne zostały uszkodzone" - czytamy we wpisie.

Władze obwodu zaporoskiego wskazały, że nieprzyjaciel użył rakiet powietrze-ziemia X-55. Wiadomo, że trzy osoby zostały ranne, jedna z nich to dziecko.



10:17

25 lutego, w drugim dniu rosyjskiej inwazji, ukraińskie wojska celowo otworzyły tamę w Demidowie w obwodzie kijowskim, zalały najbliższą okolicę i uratowały w ten sposób Kijów, uniemożliwiając ruch czołgów wroga w kierunku stolicy - poinformował amerykański dziennik "The New York Times".

10:16

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto potwierdził w rozmowie z CNN: Budapeszt przystaje na żądanie Moskwy i będzie płacić za gaz w rublach. Polska odmówiła i w związku z tym Gazprom wstrzymał od środy dostawy gazu do naszego kraju.

09:28

Liczba ofiar śmiertelnych wtorkowych ostrzałów obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy wzrosła do trzech, zaś rannych do piętnastu - poinformowałdeputowany rady obwodowej Ołeksandr Skoryk w telewizji Espreso.

Przez całą noc były alarmy przeciwlotnicze, słyszeliśmy, jak nasza artyleria ostrzeliwuje pozycje wroga. Mieliśmy wczoraj późnym wieczorem ataki w rejonie kijowskim, w Sałtiwce i Ołeksijiwce. W ciągu dnia były ciągłe bombardowania hromady zołocziwskiej i czuhujewskiej, według świadków lotnictwo (rosyjskie) docierało też do Małyniwki - powiedział.

Dodał, że bardzo trudna sytuacja panuje w rejonie iziumsko-barwinkowskim, gdzie trwają ostre walki.

09:26

Prezydent Rosji Władimir Putin desperacko próbuje rozszerzyć konflikt, ale może dążyć do skonsolidowania tego, co ma na Ukrainie, i okopania się w tym kraju niczym "rakotwórcza narośl" - powiedział brytyjski minister obrony Ben Wallace.

Widać w jego obecnych wypowiedziach , że w desperacji stara się on rozszerzyć swoje działania poprzez groźby lub potencjalnie poprzez ataki pod fałszywą flagą - mówił Wallace w rozmowie ze Sky News. Dodał, że nie są znane jeszcze szczegóły ataków w Naddniestrzu i nie wiadomo, kto za nimi stoi, ale jeśli to Rosja, byłby to jej "strategiczny błąd".

Wallace powiedział, że Putin jest "etnicznym nacjonalistą", który uważa, że Rosja jest właścicielem wszystkich osób rosyjskojęzycznych poza swoimi granicami, tak samo jak naziści traktowali etnicznych Niemców poza granicami.

Zasugerował również, że Wielka Brytania mogłaby wesprzeć Ukrainę w próbie odzyskania Krymu, który został zaanektowany przez Rosję w 2014 roku. Wyjaśnił, że Wielka Brytania "wspiera suwerenną integralność Ukrainy - co oczywiście obejmuje Krym", ale najpierw celem jest wypchnięcie Rosji z tych miejsc, które teraz zajmuje.



09:25

Rosja przestała być wiarygodnym i przewidywalnym partnerem, w związku z czym wprowadzenie embarga na rosyjskie nośniki energii jest kwestią czasu - ocenił doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak na Twitterze.

"Wprowadzenie embarga na nośniki energii z Rosji to kwestia czasu. Rezygnacja z rosyjskiej ropy to nie tylko odpowiedzialność moralna, ale także kalkulacja: Rosja przestała być wiarygodnym i przewidywalnym partnerem w oczach świata, więc świat nie może na niej polegać" - napisał Podolak.

09:24

Sztab operacyjny odeskiej obwodowej administracji wojskowej wzmocnił siły przy granicy z Mołdawią - poinformował rzecznik regionalnych władz Serhij Bratczuk. Krok ten podjęto po serii rosyjskich prowokacji, do których doszło w separatystycznej republice Naddniestrza - podkreślił.

Jak zaznaczył Bratczuk, ukraińskie siły wykonują jednocześnie zadania bojowe w regionie Odessy. Ubiegłej nocy w obwodzie odeskim nie zanotowano rosyjskiego ostrzału.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła nad miastem drona Orłan-10, który zbierał dane wywiadowcze. Na Morzu Czarnym Rosjanie przegrupowują swoje siły, jednocześnie nadal blokując żeglugę cywilną - podaje agencja Ukrinform.

09:05

Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby mieszkańcy Łeby i obiekty turystyczne tuż przed majówką zostały pozbawione gazu - mówi RMF FM Andrzej Strzechmiński, burmistrz Łeby. Miasto od wczorajszego popołudnia nie ma gazu, bo spółka, która go tam dostarczała, wstrzymała dostawy. W podobnej sytuacji są dwie gminy w Wielkopolsce: Mieścisko w powiecie wągrowieckim i Zagórów w powiecie słupeckim oraz mazowiecka gmina Cegłów.

09:01

Rosjanie przerzucili do 500 sztuk sprzętu oraz jednostki spadochroniarzy w rejon miasta Izium, chcąc wzmocnić swoje zdolności ofensywne w obwodzie charkowskim - poinformował ukraiński sztab generalny.

Rosyjskie wojska przyspieszają rano tempo ofensywy na wschodzie i południu Ukrainy. Prowadzą intensywny ostrzał niemal na wszystkich frontach - podały ukraińskie siły zbrojne. Wojska napastników są najaktywniejsze w rejonie na północnym zachodzie obwodu charkowskiego oraz z kierunku Doniecka i próbują rozpoczynać nowe natarcia - ocenił sztab.

Według ukraińskich wojskowych celem rosyjskich działań ofensywnych jest przejęcie całkowitej kontroli nad regionami donieckim i ługańskim oraz utrzymanie korytarza lądowego łączącego je z okupowanym Krymem.

08:57

W wyniku ostrzału przez Rosjan szpitala w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim zginęła jedna osoba, a w placówce nie ma prądu i bieżącej wody - poinformował szef władz obwodowych w komunikatorze Telegram Serhij Hajdaj.

"Rosjanie ostrzelali placówkę medyczną 27 kwietnia około godziny 11.00. (...) W różnym stopniu zniszczeń doznały trzy piętra. Na jednym z nich pocisk trafił bezpośrednio w oddział. Kobieta, która tam się znajdowała, zginęła na miejscu. Była hospitalizowana w ubiegłym tygodniu w związku z odłamkowymi ranami nóg. Uszkodzona została również kotłownia i magazyny na terenie placówki medycznej. Po ostrzale w szpitalu zniknęło światło i woda" - napisał Hajdaj.

08:30

Jeżeli ktoś nie przewidywał takiej sytuacji, że zostanie zakręcony kurek z gazem, to był w błędzie. Wiadomo było, że Putin będzie musiał wykonywać te ruchy. Jest pytanie - komu on zrobił źle. Jak się te kurki zakręci to w związku z tym zakręci się też strumień pieniądza, a pieniądze są mu chyba strasznie potrzebne - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dużo osób uważa, że Putin ma bardzo dokładny plan, z przewidywaniem na rok, dwa, pięć lat do przodu. Wydaje mi się, że coś się zmieniło w głowie Putina. Myślę, że nie jest już tak, że on przewiduje racjonalnie. Myślę, że tam jest więcej emocji - dodał jeden z liderów Nowej Lewicy.

08:35

Otrzymaliśmy wiarygodne informacje, że rosyjska jednostka wojskowa działająca w pobliżu Doniecka dokonała egzekucji ukraińskich żołnierzy, którzy próbowali się poddać - poinformowała ambasador USA ds. światowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych Beth Van Schaack.

08:31

Do minimum obniżono poziom mocy największej w Europie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej (ZEJ) - podał w komunikatorze Telegram ukraiński koncern państwowy skupiający wszystkie cztery elektrownie atomowe tego kraju, Enerhoatom. Powodem jest uszkodzenie linii wysokiego napięcia.

"Aby zapewnić stabilną pracę systemu energetycznego, ZEJ została przestawiona na poziom mocy, przy którym dostarczane jest tylko zasilanie na potrzeby własne" - czytamy w oświadczeniu.



08:16

Od początku wojny w Ukrainie straż graniczna na przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski odprawiła 3 mln osób.

08:13

Na Morzu Czarnym przebywa ok. 20 rosyjskich okrętów, a mimo utraty okrętu desantowego Saratow i krążownika Moskwa, rosyjska Flota Czarnomorska zachowuje zdolność do rażenia celów ukraińskich - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"W strefie operacyjnej Morza Czarnego przebywa obecnie około 20 okrętów rosyjskiej marynarki wojennej, w tym okręty podwodne. Cieśnina Bosfor pozostaje zamknięta dla wszystkich nietureckich okrętów wojennych, przez co Rosja nie jest w stanie zastąpić na Morzu Czarnym utraconego krążownika Moskwa. Pomimo kompromitujących strat okrętu desantowego Saratow i krążownika Moskwa, rosyjska Flota Czarnomorska zachowuje zdolność do rażenia celów ukraińskich i przybrzeżnych" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:12

Cztery osoby zginęły i cztery odniosły obrażenia w wyniku ostrzelania przez siły rosyjskie miejscowości w obwodzie ługańskim - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie.

W mieście Hirske zginął 58-letni mężczyzna, który wyszedł na podwórze swojego domu i nie zdążył się schować, w Siewierodoniecku 85-letnia kobieta, a w Nowodrużesku u Lisiczańsku - dwóch mężczyzn.

"Po 10 razy wróg ostrzelał Popasną i Lisiczańsk, cztery razy, ale długotrwale - hromadę hirską. Rano dowiedzieliśmy się o zniszczeniu kolejnych 10 budynków w Popasnej" - napisał Hajdaj.



07:45

Większość z nich nie chce zostać tutaj z nami na stałe, ale chce wrócić do domów. W tym sensie nie liczyłabym na jakieś ogromne zmiany, jeśli chodzi o dzietność w Polsce. Oczywiście migracje są nadzieją dla krajów Europy, jeśli chodzi o poprawę struktury ludności i zwiększenie proporcji młodych ludzi. A uchodźcy z Ukrainy są o tyle dużą nadzieją, że są bliscy nam kulturowo i językowo, więc na pewno łatwiej im się tutaj zaadaptować - mówiła Magdalena Biejat, posłanka Lewicy i członkini sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny pytana o napływ uchodźców z Ukrainy. Parlamentarzystka była gościem Bogdana Zalewskiego w rozmowie "7 pytań o 7:07" w radiu RMF24.

07:36

Rosja umieściła dwa wytresowane delfiny w porcie w Sewastopolu - wynika ze zdjęć satelitarnych. Ssaki zostały tam przewiezione już w lutym, na początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie.

07:31

49 żołnierzy oraz 14 sztuk sprzętu straciła w środę rosyjska armia na południu Ukrainy - podało ukraińskie regionalne dowództwo operacyjne.

Dowództwo Operacyjne "Południe" Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało na Facebooku, że straty przeciwnika obejmują sześć wozów opancerzonych, trzy inne pojazdy, trzy zestawy rakietowe i artyleryjskie, broń przeciwlotniczą oraz sprzęt logistyczny. W obwodach chersońskim i mikołajowskim Rosjanie podjęli nieskuteczną próbę marszu w stronę Mikołajowa i zajęcia tam lepszych pozycji taktycznych - poinformowało ukraińskie dowództwo.

"Ukraińscy obrońcy z użyciem artylerii odparli atak wroga w okolicy miejscowości Nowohryhoriwka i dwa ataki w rejonie wsi Ołeksandriwka" - podaje agencja Ukrinform.



07:30

Komisja Europejska ma wyjaśnić sprawę płacenia rublami za rosyjski gaz - ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli. W zeszłym miesiącu Władimir Putin ogłosił dekret, na mocy którego firmy z tak zwanych nieprzyjaznych państw mają płacić za błękitne paliwo w rosyjskiej walucie. Teraz pojawiają się doniesienia, że niektóre kraje Unii już to zrobiły.

07:27

W obwodach donieckim i ługańskim w ciągu ostatnich 24 godzin siły ukraińskie odparły sześć ataków nieprzyjaciela, niszcząc m.in. pięć czołgów, jeden system artyleryjski i 22 pojazdy opancerzone - podał sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

"W ciągu poprzedniego dnia jednostki rakietowe Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych trafiły osiem celów powietrznych: jeden samolot, jeden pocisk manewrujący i sześć bezzałogowców" - dodało ukraińskie dowództwo.

Jednocześnie zauważa, że nieprzyjaciel zwiększa tempo operacji ofensywnej i niemal na wszystkich kierunkach działań prowadzi intensywny ostrzał. "Największą aktywność obserwuje się na kierunkach słobodzkim (charkowskim) i donieckim" - podał sztab.



07:20

Ponad 20 pocisków manewrujących strącono w obwodzie lwowskim od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę - poinformowałaagencja Ukrinform, powołując się na wypowiedź szefa władz obwodowych Maksyma Kozyckiego na briefingu.



06:20

Jeżeli Polska będzie potrzebowała gazu, to do Polski on popłynie - oznajmił litewski minister energetyki Dainius Kreivys w reakcji na działania rosyjskiego Gazpromu, który całkowicie wstrzymał dostawy gazu dla Polski i Bułgarii.

Jeśli będziemy widzieli, że na Łotwie i w Estonii nie jest skomplikowana sytuacja, to zapewne pomożemy i Polsce. Patrząc z perspektywy solidarności, jeśli Polsce gaz będzie potrzebny, to do Polski będzie płynął — powiedział dziennikarzom Kreivys.

05:49

O poranku syreny alarmowe zawyły w Krzywym Rogu i Pawłohradzie. To południowa oraz wschodnia Ukraina.



W nocy lokalne media poinformowały o potężnym wybuchu nad Chersoniem. Rakietą została trafiona wieża telewizyjna.

Chersoń jest miastem całkowicie kontrolowanym przez Rosjan, a ci poinformowali, że Ukraińcy wystrzelili w nocy 3 rakiety, jedna uderzyła w wieżę telewizyjną i teraz nie działają tam rosyjskie kanały telewizyjne. Dziś najeźdźcy planowali przeprowadzić w Chersoniu rzekome referendum, którego celem miałoby być powołanie nowej republiki, na wzór tych w Donbasie.



05:30

Egzekwowaniu odpowiedzialności za okrucieństwa na Ukrainie poświęcono posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak mówił ambasador Krzysztof Szczerski sposobem zapobieżenia cierpieniom może być wdrożenie rezolucji "Agresja przeciwko Ukrainie".

Wszystkie organy systemu ONZ powinny traktować jej postanowienia jako wytyczne i zobowiązanie. Taki jest głos społeczności międzynarodowej wyrażony w tej rezolucji - mówił polski dyplomata.

05:05

Naszą relację z 64. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od podsumowania najważniejszych informacji z nocy:

- Ukraina rozpoczęła już przygotowania do odbudowy miast, osiedli i infrastruktury zniszczonych przez rosyjskich okupantów - powiedział prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski na Zjeździe Władz Lokalnych i Regionalnych. Zełenski podkreślił, że według wstępnych szacunków straty Ukrainy w rezultacie wojny z Rosją przekroczyły dotychczas 600 mld dolarów.

- Wielka Brytania i inne państwa zachodnie powinny dostarczyć Ukrainie w ramach długoterminowego wsparcia militarnego samoloty bojowe - oświadczyła brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss. W wygłoszonym w Londynie przemówieniu na temat wyzwań w polityce zagranicznej Truss powiedziała, że w wojnie na Ukrainie Zachód "musi być przygotowany na długą drogę i musi podwoić wsparcie" dla tego kraju. Podkreśliła, że "los Ukrainy wciąż jest niepewny" i Zachód "nie może popaść w samozadowolenie".



- Izba Gmin parlamentu Kanady jednogłośnie przyjęła uchwałę uznającą działania Rosji na terenie Ukrainy za ludobójstwo . Kanada uczestniczy w dokumentowaniu tych zbrodni.



- W obliczu konfliktów z użyciem przemocy wysiłki ONZ na rzecz budowania pokoju wydają się bardziej istotne niż kiedykolwiek - mówił ambasador Krzysztof Szczerski na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Odniósł się do agresji Rosji na Ukrainę.