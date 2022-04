Prawie pół miliona dolarów i ponad 80 tys. euro znaleziono i skonfiskowano podczas rewizji gosposi Wiktora Medwedczuka – poinformowała prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa. Prorosyjski polityk przebywa obecnie w areszcie.

"Była zwykłą kobietą, która pracowała jako gosposia. Nic nadzwyczajnego, prawda?" - napisała Wenediktowa na Facebooku.

Dodała, że podczas przeszukania jej mieszkania znaleziono i skonfiskowano 467 tys. dolarów i 87 euro.

Jak informuje Wenediktowa, przeszukanie odbyło się w ramach dochodzenia dotyczącego "finansowania działań podejmowanych w celu gwałtownej zmiany lub obalenia porządku konstytucyjnego lub przejęcia władzy państwowej, zmiany granic terytorium lub granicy państwowej Ukrainy".

"Tak, to taka: pomocna, szczęśliwa, troskliwa, nowoczesna pracownica domu Medwedczuka" - napisała Wenediktowa.

Przyjaciel Putina w rękach Kijowa

Medwedczuk prywatnie jest przyjacielem Władimira Putina. Prezydent Rosji jest ojcem chrzestnym jego córki.

Prorosyjski polityk został zatrzymany przez SBU 12 kwietnia. Prokremlowski polityk próbował uciec przez Nadniestrze do Moskwy. Służby schwytały go w obwodzie kijowskim.

Medwedczuk 16 kwietnia został umieszczony w areszcie na mocy decyzji sądu. Wcześniej zbiegł z aresztu domowego, w którym przebywał od maja 2021 roku. Ucieczka ta nastąpiła 26 lutego, dwa dni po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

Po zatrzymaniu prorosyjski polityk zwrócił się do Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego i zaproponował wymianę za obrońców i mieszkańców Mariupola.

Również żona Medwedczuka - Oksana Marczuk opublikowała film, w którym zaapelowała do krewnych dwóch Brytyjczyków zatrzymanych przez Rosjan, by naciskali na władze w Londynie, by doprowadzili do wymiany jeńców.