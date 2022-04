Ukraina rozpoczęła już przygotowania do odbudowy miast, osiedli i infrastruktury zniszczonej przez rosyjskich okupantów - poinformował w środę prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski na Zjeździe Władz Lokalnych i Regionalnych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / Volodymyr Tarasov / PAP

Jak relacjonuje agencja Ukrinform, Zełenski powiedział, że Rosja decydując się na inwazję Ukrainy miała nadzieję na wewnętrzny podział kraju, którego Ukraińcy nie będą w stanie przezwyciężyć dążąc do zwycięstwa. Ale dwa miesiące ukraińskiego oporu wykazały, że Kreml mylił się.

Zełenski podkreślił, że według wstępnych szacunków straty Ukrainy w rezultacie wojny z Rosją przekroczyły dotychczas 600 mld dolarów.

Ponad 32 mln metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej, ponad 1500 placówek oświaty i ponad 350 placówek medycznych zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Olbrzymie straty poniosła gospodarka - setki przedsiębiorstw zostało zniszczonych. Około 2500 km dróg i prawie 300 mostów zostało uszkodzonych lub zniszczonych - powiedział Zełenski.

Zwrócił uwagę, że nie chodzi tylko o statystykę. To jest Mariupol, to jest Wołnowacha, to jest Ochtyrka, Czernichów, Borodianka i dziesiątki, dziesiątki innych naszych miast, osiedli i wsi - podkreślił Zełenski.

Prezydent Ukrainy poinformował, że walki zmusiły 11,5 mln Ukraińców do opuszczenia ich domów a 5 mln udało się za granicę. Jednak 95 proc. migrantów chce powrócić do swych domów. Dlatego istnieje pilna potrzeba opracowania planów odbudowy, wygodnej, europejskiej Ukrainy - podkreślił.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że w środę otrzymał zapewnienia przyłączenia się do odbudowy od przywódców wielu krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Danii, Japonii i Włoch.