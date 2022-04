W wyniku rosyjskiej inwazji 370 szpitali jest uszkodzonych, a 39 jest całkowicie zniszczonych - przekazała w Rozmowie w południe wiceminister zdrowia Ukrainy Iryna Mykychak. "Zginęli lekarze, zniszczone są karetki... Nasi lekarze to naprawdę bohaterowie. Ratują ludzi, operują, przyjmują porody w katastrofalnych warunkach" - mówiła.

Wiceminister zdrowia Ukrainy: Nasi lekarze to bohaterowie. Ratują ludzi w katastrofalnych warunkach

W tych miejscowościach, gdzie szpitale są uszkodzone lub zrujnowane, pracują mobilne brygady. Na terytoriach okupywanych nasi lekarze też pracują i pomagają i naszym ludziom, i rannym z drugiej strony. Ukraina to jest kraj, który przestrzega Konwencji Genewskiej - podkreślała rozmówczyni Mariusza Piekarskiego.

Wszyscy robimy wszystko, co możliwe, by wyzwolić naszych ludzi z Mariupola. To jest ludobójstwo - zadeklarowała w RMF FM wiceminister zdrowia Ukrainy. Chciałabym podziękować wszystkim Polakom za wsparcie, pomoc dla nas od pierwszej godziny wojny - dodała.

Mykychak: Szczepimy ukraińskie dzieci w Polsce

Na ten moment jest ewakuowanych około 500 dzieci onkologicznych. One otrzymują pomoc i w Polsce, i w innych krajach europejskich, i w USA. Była także ewakuacja pacjentów z oparzeniami, z ranami po wybuchach. Są pacjenci w ciężkim stanie, którzy otrzymują specjalistyczną pomoc w centrum w Gliwicach - mówiła Iryna Mykychak w internetowej części Rozmowy w południe w RMF FM.

Ukraińska wiceminister zdrowia przyznała, że wojna mocno ograniczyła na Ukrainie program szczepień. W ośrodkach, gdzie da się prowadzić szczepienia, szczepienia są prowadzone - te przeciw Covid i te rutynowe, z kalendarza szczepień - powiedziała Mykychak. Dużo dzieci jest zaszczepionych już w Polsce i powinny szczepić się jak najszybciej - dodała.