Armia rosyjska kontynuuje ofensywę w Charkowie. Znów doszło tam do ataków na osiedla mieszkaniowe. W Donbasie głównymi miejscami walk pozostają Rubiżne i Nyżne - podał sztab generalny Ukrainy. Obrońcy Mariupola twierdzą, że kończy im się amunicja. Przygotowują się do ostatniej walki o miasto. Dziennikarze śledczy informują o czystkach w rosyjskim FSB. Pod Moskwą doszło do pierwszego spotkania szefa rządu unijnego kraju z Władimirem Putinem. Unia Europejska przygotowuje kolejny pakiet sankcji. Oto najważniejsze informacje dotyczące 47. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.