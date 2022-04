„Rozmowa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem była bezpośrednia, otwarta i twarda” - przekazał w poniedziałek kanclerz Austrii Karl Nehammer po trwającej około godziny rozmowie z rosyjskim przywódcą w Nowo-Ogariowie pod Moskwą. Premier Mateusz Morawiecki krytycznie odniósł się do spotkania austriackiego polityka i Putina. „Uważam, że na tym etapie działań wojennych, kiedy Rosja dopuściła się już zbrodni wojennych, nie powinno się dyskutować ze zbrodniarzami” – stwierdził szef polskiego rządu.

Kanclerz Austrii spotkał się z Władimirem Putinem / KLIMENTYEV/SPUTNIK / BRUNA / PAP/EPA

W Moskwie około godziny 17 polskiego czasu zakończyły się rozmowy Putina z Nehammerem na temat wojny na Ukrainie. Poinformował o tym austriacki urząd kanclerski. Dodano, że najważniejszym przesłaniem kanclerza dla rosyjskiego prezydenta było to, że ta wojna musi się skończyć, ponieważ na wojnie są tylko przegrani, po obu stronach.

"Rozmowa z prezydentem Putinem była bardzo bezpośrednia, otwarta i twarda" - podkreślił kanclerz, cytowany przez swoją kancelarię.

Nehammer jest pierwszym szefem rządu państwa Unii Europejskiej, który spotkał się z Putinem od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę sześć tygodni temu.

O spotkanie pod Moskwą został spytany na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu przyznał, że jest krytycznie nastawiony do działań austriackiego kanclerza.

Uważam, że na tym etapie działań wojennych, kiedy Rosja dopuściła się już zbrodni wojennych, nie powinno się dyskutować ze zbrodniarzami. Swojego zdania w tej kwestii nie zmieniam - stwierdził w trakcie spotkania z mediami po rozmowach z belgijskim premierem Alexandrem De Croo.

Morawiecki podkreślił, że sytuacja na Ukrainie wymaga szybkich działań w tym pomocy humanitarnej, jak i wsparcia ukraińskiego wojska.

Kwestia, o której też nie ma co rozmawiać w Moskwie, tylko trzeba rozmawiać pomiędzy wolnymi państwami, wolnymi narodami, to kwestia sankcji. Tutaj także wdrażamy jeden pakiet za drugim (...). Na pewno ważne jest, żebyśmy zachowali jedność i żeby ten kolejny szósty, czy nawet siódmy pakiet, który wkrótce będziemy rozwijać i wdrażać, dał do myślenia - to może prosto brzmi - ale żeby dał w końcu do myślenia tam na Kremlu, że my jesteśmy bardzo zdeterminowani w walce o nasze uniwersalne wartości - dodał.