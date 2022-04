Rosjanie cały czas przegrupowują swoje siły na froncie i przygotowują ofensywę na obwody ługański i doniecki. Ukraińskie władze apelują do mieszkańców wschodnich terenów, by możliwie jak najszybciej się ewakuowali. Środa, to kolejny dzień, kiedy na Rosję nakładane są sankcje. Na taki ruch zdecydowała się Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Prawdopodobnie 5 pakiet sankcji przyjmie jutro Unia Europejska. Są też doniesienia, że w oblężonym Mariupolu Rosjanie palą ciała zabitych cywilów, by ukryć zbrodnie wojenne. To najważniejsze informacje z 42. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę (06.04.2022 r.).