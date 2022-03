Czwartek był 15. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 10.03.2022 r. doszło do rozmów między ministrami spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji, ale nie przyniosły one przełomu. Pod Kijowem rosyjskie wojska wpadły w zasadzkę. Film z kontrataku pokazało ukraińskie wojsko. Nadal nie udało się przeprowadzić ewakuacji Mariupola. Sytuacja w tym mieście jest coraz bardziej dramatyczna. W Warszawie doszło do serii spotkań dyplomatycznych m.in. w sprawie sytuacji na Ukrainie. Z kolei w Wersalu rozpoczął się nieformalny szczyt UE, w którego czasie przywódcy mają rozmawiać o przyszłości Ukrainy we Wspólnocie.