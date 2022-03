"Ja nie usłyszałem nic ze strony władz polskich, które mówiły, że ta oferta została zdjęta ze stołu. To oferta bardzo hojna, za darmo duża ilość (myśliwców – przyp. red.), one są w niezłym stanie" – tak ostatnie zamieszanie wokół możliwości przekazania polskich samolotów MiG-29 Ukraińcom skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Gość Piotra Salaka przyznał, że nie wiązał wielkich nadziei z dzisiejszym spotkaniem szefa ukraińskiej dyplomacji z ministrem spraw zagranicznych Rosji w Antalyi. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma niewiele do powiedzenia w tej sprawie" – ocenił Pszczel. "Putin jest coraz bardziej oderwany od rzeczywistości z różnych powodów" – dodał.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pszczel o Putinie: Jest coraz bardziej oderwany od rzeczywistości

To jest sprawa prosta i skomplikowana. Kwestia samolotów pojawiła się na życzenie strony ukraińskiej i powiedzmy wprost - ona uzyskała mocne poparcie ze strony nie wszystkich krajów NATO, ale na pewno jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Przypomnijmy, jeszcze parę dni temu Sekretarz Stanu USA Blinken mówił o zielonym świetle, to były raczej bardzo pozytywne zachęty - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie.

Wszyscy sojusznicy, oprócz innych spraw politycznych np. sankcji, koncentrują się na okazywaniu maksymalnej, szybkiej i efektywnej pomocy, jeśli chodzi o sprzęt, przede wszystkim systemy obronne dla Ukrainy. To jest wielki wysiłek, Polska odgrywa w tym ogromną rolę z punktu widzenia logistyki - dodał.

"MSZ Rosji nie ma żadnych mocy decyzyjnych. Jeśli już to zajmuje się propagandą"

Robert Pszczel na antenie RMF FM skomentował także dzisiejsze spotkanie szefa ukraińskiej dyplomacji z ministrem spraw zagranicznych Rosji w Antalyi.

To kolejny przykład jak rozsądnie, umiejętnie, inteligentnie i odpowiedzialnie zachowuje się strona ukraińska - powiedział, zaznaczając jednak, że "to jest siadanie do stołu z człowiekiem (Siergiejem Ławrowem, szefem dyplomacji Rosji - przyp. red.), który kłamie, który opowiada niestworzone rzeczy i jest przedstawicielem reżimu, który napadł na Ukrainę i dokonuje tam zbrodni wojennych".

Sam fakt, że Ukraińcy są gotowi do takich spotkań dobrze o nich świadczy - ocenił Pszczel.

Ja, tak jak wiele innych osób, nie wiązałem z tym (spotkaniem - przyp. red.) wielkich nadziei. Sam Ławrow i Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Rosji - przyp. red.) ma niewiele do powiedzenia w tej sprawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to było dzisiaj widać, nie ma żadnych mocy decyzyjnych. Jeśli już to zajmuje się propagandą. To spotkanie nie mogło przynieść jakiegoś przełomu - dodał.

"Kreml może bać się zarządzić powszechną mobilizację do armii"

Teoretycznie następnym krokiem ze strony władz rosyjskich powinna być powszechna mobilizacja. Ale Putin może się nie zdecydować - uważa Robert Pszczel.

To byłaby niebezpieczna sprawa z punktu widzenia społecznego dla reżimu, bo ta wojna nie jest popularna. A branie do wojska na potencjalnie bardzo realną śmierć, wywoła efekt wśród społeczeństwa. I tego Kreml nie jest pewien i się obawia. I stąd takie meandrowanie, czy są ludzie z poboru czy nie - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie był pytany także o to, czy Rosja wprowadzi na swoim terytorium stan wojenny.

Na dobrą sprawę on w dużym stopniu już jest. Tam jest pełna cenzura, jeśli ludziom grozi 15 lat. To się kojarzy jednoznacznie z okresem głębokiego stalinizmu. Natomiast formalne wprowadzenie go też byłoby niebezpieczne. To byłoby przyznanie się do tego, że coś jest nie tak - mówił Pszczel.

Wkrótce pełna treść rozmowy.