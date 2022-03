"Nie mamy zbyt wielkich oczekiwań ws. tych rozmów" - tak o dzisiejszym spotkaniu w tureckiej Antalyi ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeby i szefa rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrowa mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Andrij Deszczyca. "Ale oczywiście dojdzie do niego, jesteśmy wdzięczni naszym tureckim partnerom, ministrowi spraw zagranicznych, że doprowadził do takiego spotkania, dał taką platformę" - podkreślał ambasador Ukrainy w Polsce.

Wykorzystamy oczywiście to spotkanie, żeby donieść do ministra spraw zagranicznych Rosji, co się dzieje w Ukrainie. Mamy wrażenie, że nie wie, co się dzieje, że Rosja zabija dzieci, cywilów, niszczy infrastrukturę, miasta ukraińskie, że to jest prawdziwa wojna, zbrodnia wojenna - mówił Andrij Deszczyca. To spotkanie raczej jest bardziej dyplomatyczno-poznawcze. Wykorzystamy je do jasnego przekazu, że Rosja prowadzi wojnę, żeby minister spraw zagranicznych był tego świadom i przekazał to swoim przełożonym - dodał ambasador. Mamy wrażenie, że kierownictwo Rosji myśli, że na Ukrainie oczekują wciąż "oswobodzicieli" - stwierdził gość Roberta Mazurka.

Wojsko ukraińskie to nasza dumna, duma całej Europy - broni się przed tzw. dużą armią rosyjską - teraz już wiadomo, że nie jest ona taką potęgą - tak dyplomata podsumowywał dwa tygodnie wojny. Będziemy walczyć, bo ludzie mają ducha walki, będą cały czas bronić swoich miast - zapewnił Deszczyca.

Muszę pogratulować rządowi i narodowi polskiemu za to jak jest zorganizowana pomoc dla uchodźców - dość sprawnie, na tę chwilę wydaje mi się, że wszystko jest jeszcze pod kontrolą, ale na pewno będzie potrzebna pomoc całej Unii - przyznawał ambasador. Otwarte serca Polaków na pewno pozostaną w pamięci Ukraińców - dodawał.

Robert Mazurka pytał swojego gościa o odmowę USA ws. przejęcia polskich myśliwców MiG-29 i przekazania ich Ukrainie. Według USA to mogłoby wywołać ostrą reakcję Rosji. Reakcja rosyjska już jest - wojna, Rosja rozpętała wojnę, jeżeli jej nie zatrzymamy, to pójdzie dalej. Do tego są potrzebne i myśliwce - skomentował Deszczyca. Prowadzimy rozmowy i z Polską, i z USA - będziemy się domagać, żeby albo zamknąć przestrzeń powietrzną, albo dać nam środki, żeby się bronić. Oczekujemy na to, że świat zrozumie, że musimy mieć jeden front przeciwko Rosji - dodał ukraiński ambasador.

