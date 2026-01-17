Najbliższe dni przyniosą w Polsce silne spadki temperatur, szczególnie na wschodzie kraju, oraz gęste mgły na południowym zachodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed mrozem i mgłą dla wielu województw.

Silne mrozy na wschodzie, w dolinach bieszczadzkich nawet do -21stopni C.

Gęste mgły i większe zachmurzenie na południowym zachodzie kraju.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed mrozem i mgłą.

W sobotę mieszkańcy wschodniej Polski mogą spodziewać się bezchmurnego nieba lub niewielkiego zachmurzenia. Temperatury minimalne na Podlasiu spadną do -9 st. C, a w centrum kraju utrzymają się w okolicach 0 st.C. Na zachodzie będzie cieplej - od -1 st. C do nawet +5 st. C na południowym zachodzie. Tam jednak pojawi się większe zachmurzenie, a miejscami także silne zamglenia i mgły ograniczające widoczność do 300-500 metrów. Lokalnie możliwa jest mżawka. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, z wyjątkiem rejonu Zatoki Gdańskiej i południa, gdzie może być porywisty.

Noc z soboty na niedzielę: Spadki temperatur i marznące mgły

W nocy z soboty na niedzielę na wschodzie kraju utrzyma się bezchmurne niebo, a na zachodzie i południowym zachodzie pojawi się więcej chmur. W tych regionach prognozowane są także gęste mgły, miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów, które mogą być marznące i osadzać szadź.

Temperatura minimalna wyniesie od -18 st. C na krańcach wschodnich, przez -12 st. C w centrum, do -2 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu może być porywisty.

Ostrzeżenia IMGW: Mróz i mgła zagrożeniem dla mieszkańców

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i pomorskiego. Alerty obowiązują do wtorku, 20 stycznia, do godziny 10.

Ostrzeżenia przed gęstą mgłą dotyczą części województw dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego - będą ważne do niedzieli, 18 stycznia, do godz. 9. Ostrzeżenia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia oraz powodować straty materialne.

Niedziela i początek tygodnia: Pogodnie, ale bardzo zimno

W niedzielę w większości kraju będzie pogodnie, jedynie na południowym zachodzie mogą wystąpić silne zamglenia i poranne mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. W ciągu dnia niebo się rozpogodzi. Minimalne temperatury wyniosą od -11 st. C na Podlasiu, około -9 st. C na wschodzie, do -4 st. C, a nawet +2 st. C na zachodzie. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, z wyjątkiem rejonu Przedgórza Sudeckiego, gdzie w porywach może osiągać do 70 km/h.

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie pogodną aurę, choć na północnym wschodzie zachmurzenie może wzrosnąć. Temperatury minimalne spadną do -17 st. C na wschodzie, a w dolinach bieszczadzkich nawet do -21 st. C. W centrum kraju termometry pokażą około -13 st. C, a na zachodzie do -2 st. C. Wiatr pozostanie słaby, z wyjątkiem Przedgórza Sudeckiego, gdzie porywy mogą sięgać 70 km/h.