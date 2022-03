"Stany Zjednoczone mają niepodważalne zobowiązanie wynikające z art. 5 NATO" - powiedziała Kamala Harris, wiceprezydent USA. Prezydent Polski Andrzej Duda stwierdził, że "obecność wiceprezydent to kolejna demonstracja obecności USA w Polsce". Harris obiecała pomoc w ramach programu żywnościowego m.in. dla uchodźców z Ukrainy.

Kamala Harris, Andrzej Duda / Leszek Szymański / PAP

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z wiceprezydent USA Kamalą Harris rozpoczęło się w czwartek przed godziną 11 w Belwederze. Głównymi tematami rozmów było potwierdzenie jedności NATO wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę i pomoc temu państwu.

Po rozmowach "w cztery oczy" rozpoczynają się rozmowy plenarne delegacji polskiej i amerykańskiej pod przewodnictwem Andrzeja Dudy i Kamala Harris - poinformował na Twitterze prezydent.



Duda o wizycie Harris

W trakcie konferencji prasowej, która rozpoczęła się około godziny 13, Andrzej Duda powiedział, że to bardzo ważny moment w naszych wspólnych relacjach.

Rosyjskie wojska dokonują barbarzyńskiej agresji - mówił Andrzej Duda. Dodał, że nikt się nie spodziewał, że w XXI wieku będziemy oglądać takie sytuacje.

Cytat Nie ma żadnych wątpliwości, że razem z USA i pozostałymi sojusznikami w ramach NATO, jaki całym wolnym uczciwym światem, stoimy po stornie Ukrainy i będzie starali się uczynić wszystko, aby w jak największym stopniu Ukrainę uchronić - mówił Duda.

Stany Zjednoczone są w absolutnej awangardzie, jeśli chodzi o sankcje i trzeba powiedzieć, że te sankcje działają. Podkreślił, że uchodźcy nie trafili do obozów, tylko do prywatnych domów, ośrodków, pensjonatów, hoteli - zaznaczył.

Obecność wiceprezydent to kolejna demonstracja obecności USA w Polsce - powiedział Andrzej Duda. Głowa polskiego państwa zaznaczała, że musimy uratować Ukrainę.

Wszystkie ręce na pokład. Ukrainie trzeba pomóc. Musimy w tym zachować jedność - powiedział prezydent RP. Duda zaznaczył, że trzeba ustanawiać kolejne sankcje przeciw Rosji.

Duda dziękował Kamali Harris za to, że stoimy razem i jesteśmy jedną wielką euroatlantycką wspólnotą bezpieczeństwa.

Harris: Wasza rola jest wielka

Dziękuję za ciepłe powitanie - powiedział Kamala Harris na początku swojego przemówienia.

Wiceprezydent USA powiedziała, że świat patrzy na Polskę i waszą rolę. Dziękowała ona Polsce w imieniu narodu amerykańskiego i prezydenta Bidena. To jest nasza długotrwała przyjaźń, która jest oparta o nasze wspólne wartości - mówiła.

Harris wymieniała rosyjskie zbrodnie w Ukrainie - np. bombardowanie szpitali. Będziemy w partnerstwie i solidarności wspierać i robić to, co konieczne w kwestii potrzeba humanitarnych i innych - mówiła Harris.

Podkreśliła, Stany Zjednoczone mają niepodważalne zobowiązanie wynikające z art. 5 NATO. Kamala Harris mówiła, że do Polski zostały dostarczone dwa systemy obrony przeciwrakietowej Patriot.

Harris zapowiedziała przekazanie wsparcia w ramach programu żywnościowego m.in. dla uchodźców z Ukrainy. Dodała, że w Departamencie Sprawiedliwości USA została powołana grupa śledcza, która podejmie kroki dotyczące przestępczych działań rosyjskich instytucji i Rosjan.

Harris najpierw spotkała się z Morawieckim, później z Dudą

Jestem tutaj, na wschodniej flance NATO, żeby potwierdzić zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w zobowiązania w stosunku do Polski oraz innych sojuszników z NATO - oświadczyła wiceprezydent USA Kamala Harris w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim.

Harris mówiła też o zaangażowaniu Polski i Polaków w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Obserwuję i czytam o pracy, którą zwykli ludzie wykonują, naprawdę robią niesamowite rzeczy w czasach wyjątkowo trudnych. Przekazuję więc podziękowania od narodu amerykańskiego dla narodu polskiego za wszystko to, co robicie - oświadczyła wiceprezydent USA.

Dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych tematach: będą one obejmowały zobowiązanie, które Ameryka na sobie niesie, by zapewnić wspieranie tego regionu, łącząc w to również naród ukraiński. Wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i pomoc humanitarną, a także inną pracę, która musi być wykonana, żeby zagwarantować, że Rosja również zapłaci poważną cenę, będzie musiała ponieść ciężkie konsekwencje za swoje agresywne działania - zapowiedziała wiceprezydent USA przed rozmową w cztery oczy z premierem Mateuszem Morawieckim w KPRM.

Co przed spotkaniem mówili Harris i Duda?

Jak zapowiadał szef gabinetu prezydent RP Paweł Szrot, wizyta Kamali Harris ma przede wszystkim potwierdzić jedność NATO wobec agresji Rosji na Ukrainę. Duda i Harris mieli omówić również kwestię udzielenia wsparcia finansowego na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy.

W sobotnim wywiadzie dla portalu "Play Kraków" prezydent RP pytany o wizytę Harris ocenił, że jest to wizyta w ramach solidarności sojuszniczej.

Cytat Ta obecność sojusznicza pod każdym względem jest dzisiaj bardzo intensywna, co mnie cieszy, bo to jest też i pokazanie, że to nie jest żadna fasada, tylko realny twardy fakt - mówił w sobotę prezydent Polski.

Według przedstawicieli Białego Domu, głównymi tematami rozmów Kamali Harris w Polsce miało być ustalenie dalszych kroków w sprawie wzmocnienia wschodniej flanki NATO, sankcji przeciwko Rosji oraz pomocy - także militarnej - dla Ukrainy.