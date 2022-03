Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w czwartek przed szczytem UE wypowiedział się przeciwko szybkiemu przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. O przyspieszoną akcesję swego kraju do UE apelował w ubiegłym tygodniu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Scholz przeciwny szybkiemu przystąpieniu Ukrainy do UE / PAP/EPA/ODD ANDERSEN / POOL / PAP/EPA