Musimy być silni i zjednoczeni; musimy pracować nad tym, w jaki sposób można faktycznie uniezależnić się od rosyjskiej ropy i gazu, w jaki sposób można doprowadzić do tego, żeby sankcje były skuteczne - oświadczył w czwartek podczas spotkania z premierem Kanady Justinem Trudeau premier Mateusz Morawiecki.

Justin Trudeau i Mateusz Morawiecki / Marcin Obara / PAP

Justin Trudeau w czwartek przebywa z wizytą w Warszawie. Oprócz spotkania z szefem polskiego rządu zostanie też przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę oraz spotkał się z wiceprezydent USA Kamalą Harris, która również przebywa z wizytą w Polsce.

Spotykamy się w trudnych okolicznościach ze względu na to, co dzieje się w Ukrainie, spotykamy się w takim punkcie zwrotnym, który zdeterminuje przyszłość następnych lat, nawet dziesięcioleci - powiedział premier Morawiecki witając kanadyjskiego gościa.



Podkreślił, że wraz ze swoimi sojusznikami m.in. w Kanadzie "musimy być silni i zjednoczeni". Tacy jesteśmy, gdy rozmawiamy o sankcjach, a także, o tym jak bardzo muszą być one silne po to, żeby Rosja zmieniła swoją politykę, by zatrzymać tę agresję. Wojna i kryzys uchodźczy w związku z tym, co dzieje się w Ukrainie, są czymś naprawdę niewyobrażalnym - zaznaczył premier.



Morawiecki podziękował także Trudeau za bardzo silne stanowisko i bycie zjednoczonym. Musimy pracować nad tym, jak w przyszłości działać, w jaki sposób można faktycznie uniezależnić się od rosyjskiej ropy i gazu, w jaki sposób można doprowadzić do tego, żeby sankcje były skuteczne - wskazał szef rządu.



Justin Trudeau dziękował polskiemu premierowi oraz Polakom za to, że - jak mówił - "zachowujecie się w tak wyjątkowy sposób w tym okropnym kryzysie". Jak dodał, chodzi o "sposób, w jaki przywitaliście i pomogliście osobom, które uciekają ze swojego kraju, szukając lepszej przyszłości".

"Mamy długą historię wspierania uchodźców"

Premier Kanady zaznaczył, że "jest tutaj wiele wyzwań, ale Polacy rzeczywiście stawili czoło temu". Mamy długą historię wspierania uchodźców i mamy nadzieję, że jest to tymczasowa sytuacja, że Ukraińcy będą w stanie powrócić, aby odbudować swoje życie i swoje społeczeństwo - mówił. Niektórzy pewnie zostaną tutaj i w Kanadzie będziemy na to otwarci - zapewnił Trudeau.



Współpraca z Polską była bardzo silna do tej pory, również współpraca w wymiarze wojskowym - zauważył szef kanadyjskiego rządu. Polska jest silnym partnerem NATO i stoicie w ramię w ramie z Kanadyjczykami - zapewnił. Pokazujemy opór wobec Rosji i musimy nadal silnie potępiać pogwałcenie międzynarodowy prawa i Karty ONZ przez Rosję - dodał.



To wielka przyjemność być tutaj dzisiaj z wami. To bardzo ważne, aby Polska i Kanada współpracowały razem, aby wyjść na przeciw wszystkim wyzwaniom związanym z Ukrainą. Cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj - zapewnił premier Kanady.