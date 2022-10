Rząd w Kijowie prosi Ukraińców o ograniczenie zużycia prądu. Rosjanie zniszczyli 30 proc. ukraińskich elektrowni. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Moskwa i Teheran porozumiały się w sprawie przyjazdu na terytorium Rosji irańskich doradców i instruktorów zajmujących się dronami bojowymi. Najważniejsze informacje z 240. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z piątku 21.10.2022 roku.

Droga w wyzwolonym obwodzie charkowskim / GEORGE IVANCHENKO / PAP/EPA

05:21

Rosja przygotowuje katastrofę w kachowskiej elektrowni wodnej na Dnieprze, zaminowując zaporę i transformatory - oświadczył w czwartek Mychajło Podolak z biura prezydenta Ukrainy.

Podolak przedstawił na Twitterze "prawdziwy plan Surowikina", czyli dowódcy rosyjskich wojsk okupacyjnych, w sprawie kachowskiej elektrowni. Po pierwsze - według Podolaka - plan obejmuje zaminowanie zapory i transformatorów. Drugi punkt, to przymusowa deportacja Ukraińców, przesiedlenie do Rosji +nielojalnych mieszkańców+. Trzeci punkt, to zatopienie terytorium, by +powstrzymać ukraińską kontrofensywę i zablokować swój odwrót+ - napisał.



05:08

Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał przywódcom 27 państw UE na szczycie w Brukseli, że jedna trzecia infrastruktury energetycznej Ukrainy została zniszczona przez bomby i drony - przekazało źródło w UE.

Z informacji PAP wynika, że apelował o działania ze strony UE z uwagi na eskalację agresji ze strony Rosji. Wskazał, że Ukraina mierzy się z problemami z elektrycznością i ogrzewaniem oraz że potrzebne są dostawy z UE kolejnych systemów obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej. Zaznaczył, że system energetyczny Ukrainy jest obiektem ciągłych ataków.

Zełenski miał też zaapelować o kolejne sankcje wobec Rosji, jak również wobec Iranu. Zwrócił uwagę, że terytorium Białorusi jest wykorzystywane do wystrzeliwania rakiet na cele w Ukrainie, a to wymaga wprowadzenia sankcji na Mińsk.

05:01

Prezydent USA Joe Biden skrytykował w czwartek Partię Republikańską, oskarżając ją o chęć, w przypadku zwycięstwa w listopadowych wyborach do Kongresu, potencjalnego zmniejszenia amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy.