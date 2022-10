150 statków oczekuje w powstałej z winy Rosji kolejce na załadunek ukraińskiego zboża - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak ocenił, z powodu działań Rosji nie udało się wyeksportować około 3 mln ton żywności.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wróg czyni wszystko, by zahamować nasz eksport zboża. Dzisiaj ponad 150 statków oczekuje w kolejce, by mogła wywiązać się z kontraktów dotyczących dostaw naszej produkcji rolnej. Jest to sztuczna kolejka. Pojawiła się tylko dlatego, że Rosja świadomie wstrzymuje żeglugę statków - powiedział Zełenski w codziennym wystąpieniu wideo.

Wzrost napięć politycznych i społecznych

Podkreślił, że każdy dzień, który statki wiozące żywność spędzają w kolejne, oznacza wzrost napięć politycznych i społecznych w krajach, do których Ukraina eksportuje te produkty.

Rosja czyni wszystko, by co najmniej setki tysięcy z tych ludzi musiały migrować, szukać schronienia w Turcji albo w krajach UE lub też umrzeć z głodu - ostrzegł Zełenski. Ocenił, że od czasu uruchomienia korytarza zbożowego z powodu takich działań Rosji, Ukraina nie zdołała wyeksportować około 3 mln ton żywności.

"Agresja wobec każdego człowieka na ziemi"

Rosyjskie próby zaostrzenia kryzysu żywnościowego, to agresja wobec każdego człowieka na ziemi - powiedział Zełenski.

22 lipca w Stambule przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ podpisali umowy o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów przez Morze Czarne i cieśniny tureckie.

Porozumienie zawarto na 120 dni (czyli do 19 listopada) z możliwością jego przedłużenia. Blokada eksportu była skutkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę rozpoczętej 24 lutego 2022 roku.

Erdogan: Postawa Putina jest "znacznie łagodniejsza"

W sprawie ukraińskiego zboża głos zabrał również prezydent Turcji Recep Tayyip Edrogan. Jak powiedział dziennikarzom na pokładzie samolotu, którym wracał z wizyty w Azerbejdżanie, jak dotąd dzięki specjalnemu korytarzowi z ukraińskich portów wypłynęły 363 statki z 8 mln ton zbóż i innych produktów spożywczych.

Pytany o turecką inicjatywę na rzecz pośredniczenia w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą Erdogan odpowiedział, że postawa Putina jest "znacznie łagodniejsza" i "bardziej otwarta na negocjacje" - relacjonuje turecka telewizja NTV. Turecki prezydent dodał, że rozmawiając z Zełenskim, również odniósł wrażenie, iż jest on "mniej zablokowany" i wyraził nadzieję na postęp "procesu pokojowego".