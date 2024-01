Według ISW trwa swoisty "wyścig zbrojeń", w którym Rosja nasila swoje kombinowane ataki rakietowe, a Ukraina próbuje dostosowywać do nich swoje zdolności obrony powietrznej. Siły ukraińskie poinformowały o unieszkodliwieniu przez zasoby walki elektronicznej ponad 20 pocisków wystrzelonych przez Rosjan w sobotę. Niedziela jest 690. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji z 14.01.2024 r.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

08:30

Siły ukraińskie poinformowały o unieszkodliwieniu przez zasoby walki elektronicznej ponad 20 pocisków wystrzelonych przez Rosjan w sobotę, co może świadczyć o zwiększeniu ukraińskich możliwości walki elektronicznej - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Strona ukraińska powiadomiła w sobotę o unieszkodliwieniu ponad 20 rakiet, przy użyciu zasobów walki elektronicznej, co może oznaczać zmianę w ukraińskich zdolnościach walki elektronicznej - pisze ISW w najnowszym raporcie, dodając, że dotychczas Ukraińcy mogli skutecznie przeciwdziałać dronom, ale nie rakietom.

Według ISW trwa swoisty "wyścig zbrojeń", w którym Rosja nasila swoje kombinowane ataki rakietowe, a Ukraina próbuje dostosowywać do nich swoje zdolności obrony powietrznej. Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat ocenił, że rosyjski atak z 13 stycznia był zorganizowany podobnie jak atak 8 stycznia, co może świadczyć o tym, że siły ukraińskie nauczyły się rozpoznawać stosowane przez Rosję modele ataków i dostosowywać się do nich.

08:26

Przejazd przez przejście Siret-Porubne na granicy z Rumunią został odblokowany - powiadomiła rano w niedzielę straż graniczna Ukrainy. W Rumunii od kilku dni trwają protesty przewoźników i rolników - w sobotę blokowali oni niektóre urzędy celne.

"Blokada ruchu ciężarowego przez przejście Porubne-Siret na terytorium Rumunii została zakończona. Ruch samochodów ciężarowych, osobowych, autobusów pasażerskich i pieszych odbywa się w ustalonym trybie" - powiadomiła straż graniczna Ukrainy w niedzielę rano.

08:20

W sobotę z Ukrainy do Polski przyjechało 24,6 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 26,4 tys. osób - podała w niedzielę Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę - odnotowano ponad 18,486 mln wjazdów do Polski i ponad 16,662 mln wyjazdów na Ukrainę.